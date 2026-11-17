Gestores e equipes técnicas de estâncias paulistas apresentaram seus destinos durante o 38º Festuris – Feira Internacional de Turismo de Gramado, realizado de 12 a 14 de novembro, no Serra Park. O grupo ocupou a "Casa das Estâncias Paulistas", estande de 56 metros quadrados da APRECESP, entidade que participa da feira pelo sexto ano consecutivo sob a marca Turismo Paulista.

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Gestores, parceiros e prefeitos na "Casa das Estâncias"

Estiveram presentes na "Casa das Estâncias Paulistas" gestores e equipes técnicas de Águas de São Pedro, Brotas, Atibaia, Ribeirão Pires, Eldorado, Campos do Jordão, Caraguatatuba, Lindóia e Monte Alegre do Sul, enquanto Morungaba, Amparo, Ilhabela, Holambra, Apiaí, Circuito das Águas e Circuito Litoral Norte enviaram material impresso. A participação teve o apoio do Visite São Paulo Convention & Bureau e do Grande Hotel Senac de Águas de São Pedro e Campos do Jordão.

A associação foi representada pelo presidente, João Victor Barboza, pelas gerentes de Relações Institucionais, Márcia Azeredo e Fernanda Rocha, e pelo jornalista Gabriel Pitta. Também estiveram no estande os prefeitos Rafa Vezzan, de Monte Alegre do Sul, e Luciano Lopes, de Lindóia.

Ativações reuniram visitantes

O estande teve ativações promovidas pelas estâncias. Ribeirão Pires disponibilizou óculos 3D para conhecer os atrativos turísticos do município, e Eldorado, no Vale do Ribeira, ofereceu óculos 3D para visitar a Caverna do Diabo. Eldorado também levou chips de banana e palmito em conserva, enquanto Ribeirão Pires trouxe bebidas à base de cambuci, fruto típico da Mata Atlântica. Brotas esteve presente com a Areia que Canta, atrativo do município: uma nascente em que a areia produz som ao ser friccionada. Águas de São Pedro realizou sessões de massagem rápida em cadeira, com aplicação de reiki, e apresentou as águas Gioconda e Fonte da Juventude, águas terapêuticas do município.

O São Paulo Convention & Bureau sorteou uma mala Made in São Paulo, com produtos típicos do estado, ação que reuniu visitantes no estande. E também levou materiais sobre as cinco rotas turísticas elaboradas pela Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP) — Cachaça, Vinho, Queijo, Cerveja e Café —, o guia com 33 experiências turísticas do estado e o Guia de Turismo de Bem-Estar, desenvolvido em parceria entre a Setur-SP, a APRECESP e o Senac.

Folder e vídeos no estande

Na ocasião, a APRECESP lançou seu novo folder de divulgação turística para participação em eventos: um mapa que reúne todas as estâncias e os atrativos de cada uma. O telão do estande exibiu vídeos de estâncias paulistas e de parceiros, como o Grande Hotel Senac, Águas de São Pedro e Campos do Jordão, além de vídeo do São Paulo Convention & Visitors Bureau.

Agenda com companhia aérea, operadora e imprensa especializada

Durante a feira, o presidente, João Victor Barboza, reuniu-se com representantes da Azul Linhas Aéreas. A associação também teve contato com a CVC Viagens, operadora de turismo, para tratar da formatação de pacotes voltados às estâncias paulistas. O presidente ainda visitou os estandes de veículos de imprensa especializados em turismo, entre eles Brasilturis, Panrotas e Meio & Mensagem, onde conversou com jornalistas sobre ampliar a divulgação das estâncias e estabelecer parcerias para impulsionar o turismo paulista nos 78 destinos.

Promoção e divulgação dos destinos

Para o presidente da APRECESP, a presença em eventos do setor contribui para a promoção e a divulgação das estâncias. "A participação da APRECESP em eventos como o Festuris é importante para a promoção e a divulgação do Turismo Paulista. São Paulo é o principal receptivo da América Latina, mas também o principal emissivo. Nosso objetivo é que as pessoas que vêm à capital paulista a negócios ou a trabalho prolonguem a estadia e conheçam o litoral e os atrativos do interior, próximos da capital. São 78 destinos, com opções de serra, mar e água", afirmou João Victor Barboza.

A CEO do Festuris, Marta Rossi, agradeceu a presença das estâncias. "É o sexto ano em que a APRECESP traz o turismo paulista ao Festuris, com as estâncias turísticas e pessoas engajadas em apresentar seus destinos. Agradecemos a presença de todos", disse.

Prefeitos destacam presença em feiras

O prefeito de Monte Alegre do Sul, Rafa Vezzan, destacou a iniciativa. "Apresentar São Paulo em feiras pelo Brasil e pelo mundo contribui para impulsionar o turismo paulista como um todo. A ação da APRECESP aproxima as estâncias dos profissionais do setor", afirmou.

Para o prefeito de Lindóia, Luciano Lopes, a participação conjunta fortalece a divulgação das estâncias. "Estar presente em feiras como o Festuris, ao lado das demais estâncias, é uma forma de apresentar São Paulo e impulsionar o turismo paulista", declarou.

Festuris em números

O Festuris reúne mais de 2,5 mil marcas e recebeu cerca de 17 mil profissionais. A feira teve 834 compradores, 16% a mais que os 720 de 2025, sendo 650 brasileiros, de 26 estados e do Distrito Federal, e 184 estrangeiros. Cada comprador tem agenda de pelo menos 18 reuniões com expositores. A meta de negócios é superar R$ 600 milhões, ante R$ 552 milhões registrados na edição anterior, com impacto econômico previsto em mais de R$ 100 milhões para Gramado e região. A programação inclui o Meeting Festuris, nas manhãs de 13 e 14 de novembro, com debates sobre inteligência artificial, inclusão e hospitalidade.

Sobre a APRECESP

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A Associação das Prefeituras das Cidades Estância do Estado de São Paulo (APRECESP) atua desde 1985 e reúne as 78 estâncias paulistas. Suas áreas de atuação são a representação político-institucional, a capacitação e a promoção e divulgação dos destinos, sob a marca Turismo Paulista. Mais informações: www.turismopaulista.tur.br?