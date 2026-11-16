Inflow cresce 320% após queda do Instagram e anuncia loja

Em um mercado no qual as redes sociais são fundamentais para o relacionamento entre marcas e consumidores, perder o acesso ao Instagram pode representar um grande desafio para uma empresa digital. Foi o que aconteceu com a Inflow, marca brasileira de sofás e produtos de conforto que teve seu perfil oficial desativado após uma denúncia relacionada à originalidade de seu conteúdo, segundo a empresa.

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Em vez de concentrar seus esforços apenas na recuperação da conta, Pedro Mendes, CEO da Inflow, decidiu transformar o episódio em uma oportunidade para mostrar ao público a dimensão da operação industrial da empresa e repensar a forma como se conecta com seus consumidores. Enquanto o perfil oficial permanece fora do ar, a Inflow registrou crescimento de 320% nas vendas em um único dia, em comparação com sua média diária. O resultado ocorre em meio à ampliação da presença em marketplaces e à diversificação dos canais de relacionamento e venda.

A empresa também prepara a abertura de uma loja física nos próximos 30 dias, com a proposta de oferecer uma experiência premium e estabelecer uma conexão mais próxima com seus clientes. Com aproximadamente 150 profissionais e uma operação verticalizada, que abrange desde a fabricação de espuma até a produção de estofados e a entrega ao consumidor, a Inflow segue produzindo e comercializando seus produtos.

A situação deu origem à série “Diário Inflow — Até o Instagram Voltar!”, publicada no perfil pessoal de Pedro Mendes. Os episódios mostram o cotidiano da empresa, incluindo números de produção, entregas, processos industriais e histórias dos profissionais envolvidos na operação. A iniciativa parte de uma mensagem simples: “O perfil caiu. As entregas não.”

Da crise digital à diversificação dos canais

A suspensão do Instagram provocou uma reflexão dentro da Inflow sobre a dependência de uma única plataforma digital para manter a conexão com os consumidores. Como resposta, a empresa intensificou sua atuação em marketplaces, ampliando os canais comerciais e buscando novas oportunidades de alcançar consumidores em diferentes ambientes de compra. O movimento busca distribuir melhor as oportunidades de venda e reduzir a dependência de plataformas individuais.

Além disso, a Inflow decidiu ampliar seus pontos de contato com o público e investir em experiências presenciais. Para Pedro Mendes, a experiência de compra precisa ir além da transação comercial: o consumidor deve ter a oportunidade de conhecer a marca, experimentar seus produtos e compreender o que existe por trás da produção. Como parte dessa estratégia, a empresa planeja inaugurar uma loja física nos próximos 30 dias. O espaço terá uma proposta premium, permitindo que os consumidores conheçam os estofados e tenham contato direto com a marca.

Crescimento de 320% nas vendas em meio à crise digital

Mesmo com a suspensão de seu principal perfil no Instagram, a Inflow registrou crescimento de 320% nas vendas em um único dia, em comparação com sua média diária. O resultado evidencia a continuidade da operação comercial durante a instabilidade em um de seus canais de comunicação.

Paralelamente, Pedro Mendes passou a utilizar seu perfil pessoal para documentar o cotidiano da empresa, mostrando o funcionamento da fábrica, a produção de sofás, a movimentação logística e as entregas. A série aproxima o público da estrutura física e humana responsável por transformar pedidos em produtos entregues, dando visibilidade aos processos, profissionais e desafios envolvidos na operação.

Uma indústria por trás de uma marca digital

A Inflow surgiu com a proposta de repensar a experiência de compra de sofás, um processo que, na visão de Pedro Mendes, pouco mudou nas últimas décadas. “O processo de compra de sofás e colchões é praticamente o mesmo de 50 anos atrás”, observa o CEO.

Para ele, a inovação não está apenas no produto, mas em toda a jornada do consumidor, desde a escolha do sofá até sua chegada à residência. O conceito de conforto da marca envolve praticidade, bem-estar, design, agilidade, segurança e cuidado. “Design é desejo disfarçado de função”, resume Pedro Mendes.

A empresa aposta em uma estrutura de produção verticalizada como um de seus principais diferenciais. Sua operação integra fabricação de espuma, desenvolvimento de produtos, produção de estofados e logística de entrega. Essa integração permite acompanhar os processos de fabricação e desenvolver soluções alinhadas às necessidades dos consumidores. Com cerca de 150 profissionais, a Inflow reúne uma estrutura que vai além de sua presença digital, dimensão que Pedro Mendes decidiu tornar mais visível durante a suspensão do Instagram.

O futuro da Inflow: do digital à experiência premium

Com atuação no segmento de sofás e expansão para novas categorias de conforto, incluindo colchões, a Inflow pretende ampliar sua presença no mercado brasileiro. A estratégia passa por três frentes: fortalecimento do comércio eletrônico próprio, ampliação e diversificação dos marketplaces e desenvolvimento de experiências físicas de relacionamento com os consumidores.

A abertura da nova loja conecta o modelo digital da empresa a uma experiência presencial mais próxima e personalizada. Para Pedro Mendes, a evolução da marca passa por melhorar continuamente seus produtos, fortalecer a operação industrial e desenvolver novas formas de relacionamento com os consumidores. Seu objetivo é tornar a Inflow a principal marca de estofados do Brasil.

Enquanto o perfil oficial permanece fora do ar, a empresa segue produzindo, vendendo e entregando. Pedro Mendes continua documentando essa rotina, enquanto a marca amplia sua presença em diferentes canais de venda e prepara um espaço físico para receber seus consumidores.

Sobre a Inflow

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A Inflow é uma marca brasileira de sofás, poltronas e produtos de conforto, com operação industrial própria e modelo de produção verticalizado. A empresa atua no desenvolvimento, fabricação e comercialização de estofados, integrando processos industriais e canais de venda para oferecer uma experiência pautada em design, praticidade e conforto. Em expansão para novas categorias e canais de relacionamento, fortalece sua presença em marketplaces e prepara a abertura de uma loja física com proposta de experiência premium.