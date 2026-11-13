Fiorenzo Tagliabue entra no Hall da Fama da ICCO

A SEC Newgate, grupo global de inteligência, comunicação e advocacy, anuncia que seu CEO, Fiorenzo Tagliabue, foi incluído hoje no Hall da Fama da ICCO (International Communications Consultancy Organisation) pelo Comitê Executivo da entidade. A indução ocorreu no ICCO Global Awards & Gala Dinner, na quinta-feira, 12 de novembro de 2026, durante a cúpula global anual da organização, sediada este ano em Milão.

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Criado durante o ICCO Global Summit de Berlim, em 2003, o Hall da Fama reconhece “profissionais que deram contribuições excepcionais à internacionalização da indústria de relações públicas: líderes que aliam sensibilidade cultural a visão comercial e constroem empresas que combinam alcance global e relevância local”.

Tagliabue passa a integrar um seleto grupo de líderes do setor e será o primeiro profissional italiano a receber esse reconhecimento. Sob a liderança de Tagliabue como CEO do Grupo, a SEC Newgate tornou-se líder no mercado global. O grupo tem origem na SEC Relazioni Pubbliche e Istituzionali, fundada por Tagliabue em Milão em 1989, cuja expansão internacional começou em 2013. Em 2019, quando estava listada na Bolsa de Valores de Londres, a SEC fundiu-se com a PORTA, dando origem à SEC Newgate.

Tagliabue é amplamente reconhecido por sua experiência em comunicação corporativa, relações governamentais, engajamento de comunidades e gestão de crises. Antes de fundar a SEC, Tagliabue atuou no setor editorial e de mídia: criou o semanário italiano “Il Sabato”, foi diretor-geral da editora do jornal diário nacional italiano “Avvenire” e implantou o Centro Televisivo do Vaticano, do qual foi o primeiro secretário-geral.

Em sua decisão, o Comitê Executivo da ICCO destacou a expressiva trajetória de crescimento da SEC Newgate e seu posicionamento como líder global em assuntos corporativos e consultoria estratégica. Em menos de uma década, o Grupo, sob a liderança de Tagliabue, passou de um player regional a uma consultoria global que hoje figura de forma consistente entre as 20 maiores do mundo. A SEC Newgate ocupou a 18ª posição tanto no PR Week Global Rankings 2026 quanto no PRovoke Media Global Top 300 2026, além de ter sido eleita Agência Global do Ano pela Provoke em três dos últimos quatro anos (2023, 2024 e 2025). A SEC Newgate combina inovação e pesquisa com consultoria estratégica em assuntos corporativos, geopolítica e diplomacia corporativa.

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Fiorenzo Tagliabue afirma: “Sou profundamente grato ao Comitê Executivo da ICCO por este reconhecimento. Juntar-me a líderes que conduziram nossa profissão a padrões novos e mais modernos é uma honra extraordinária, que divido com os colegas cujo talento, comprometimento e espírito empreendedor tornaram nossa trajetória internacional possível e notável. Se sou o primeiro profissional italiano a entrar no Hall da Fama da ICCO, minha maior esperança é ser o primeiro de muitos. O crescimento, a criatividade e a inovação das relações públicas no mercado italiano merecem maior reconhecimento internacional, e espero que este marco incentive mais profissionais italianos a levar sua visão e sua experiência ao cenário global”.