Type4Work leva recrutamento com IA à América Latina

A Type4Work, empresa de tecnologia para recrutamento fundada na Estônia em 2025, amplia sua atuação na América Latina e coloca o Brasil entre os mercados prioritários. O modelo combina inteligência artificial (IA) conversacional e serviço especializado para atrair e qualificar candidatos, entregando ao RH perfis aderentes aos critérios da vaga. A empresa mantém presença estruturada na Europa.

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Para Gustavo Costacurta Bianco, Chief Revenue Officer da Type4Work, a dificuldade persiste mesmo em empresas que já contam com sistemas de rastreamento de candidatos (ATS, na sigla em inglês para Applicant Tracking System). “Percebemos que, em muitos casos, o problema não está na falta de ferramentas, mas no trabalho que precisa acontecer antes de o recrutador receber candidatos realmente qualificados”, afirma. Segundo ele, esses sistemas, por si só, não resolvem necessariamente a escassez de profissionais nem o esforço de conversar com centenas de interessados para identificar quem atende aos requisitos.

Da ferramenta à execução

A proposta inicial era desenvolver uma tecnologia capaz de conversar com candidatos e avaliar a aderência a cada vaga. “Com a evolução do negócio, percebemos que as empresas precisavam de mais do que uma plataforma”, recorda Costacurta.

Campanhas em redes sociais suprem a falta de candidatos. Quando o fluxo de inscrições se forma, a IA conversacional da empresa conduz a primeira conversa, aplica os critérios definidos pelo RH, compara as informações dos candidatos com os requisitos da vaga e atribui uma pontuação de aderência que ajuda a priorizar os perfis para avaliação do recrutador. De acordo com a companhia, essa camada de inteligência organiza e interpreta as informações dos candidatos.

“Nossa equipe configura a operação, acompanha os resultados e ajusta a estratégia quando necessário. Ou seja, não entregamos apenas uma ferramenta para o cliente operar sozinho: apoiamos a execução das etapas de atração e qualificação em que podemos gerar mais eficiência”, explica Costacurta. A solução, acrescenta, não substitui o ATS do cliente e atua de forma complementar, preservando com o RH a entrevista, a avaliação final e a decisão de contratação.

Adaptação a cada mercado

A prioridade à região se explica pelo perfil das empresas locais. “Temos empresas com operações grandes e distribuídas, contratações recorrentes, dificuldade para encontrar determinados perfis e equipes de RH que precisam ganhar produtividade sem ampliar proporcionalmente sua estrutura”, avalia o executivo, que cita varejo, logística, indústria e serviços como setores de atenção especial no Brasil.

Dados da PNAD Contínua TIC 2025, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), indicam que 90,2% dos usuários de internet no país enviam ou recebem mensagens por aplicativos. “Podemos criar campanhas segmentadas nas redes sociais, apresentar uma oportunidade e levar o interessado diretamente para uma conversa de qualificação pelo aplicativo, sem exigir conta ou formulário longo”, descreve Costacurta, ao se referir ao WhatsApp. Segundo ele, o recurso simplifica a jornada do candidato.

“Expandir nossa atuação na América Latina não significa simplesmente reproduzir um modelo que funciona na Europa. Cada mercado tem suas particularidades, desde os canais utilizados pelos candidatos até os desafios enfrentados pelas equipes de recrutamento. Nossa estratégia é entender essas necessidades e combinar tecnologia com execução para apoiar as empresas naquilo que realmente importa: encontrar, qualificar e contratar os profissionais certos, independentemente do volume de candidaturas”, pontua.

A plataforma permite adaptar idioma, perguntas, critérios e abordagem de acordo com a vaga e o mercado. Uma mesma empresa pode operar processos em diferentes países e idiomas dentro de uma estrutura integrada, inclusive com vagas e campanhas específicas para cada região.

Além da adaptação de linguagem e abordagem, a Type4Work foi desenvolvida para atender operações distribuídas em diferentes países. Em uma mesma instância, uma empresa pode configurar vagas para mercados distintos, trabalhar com diferentes idiomas e adaptar critérios, perguntas e jornadas de acordo com cada operação, mantendo uma visão integrada do recrutamento.

A estrutura também considera requisitos de privacidade, segurança da informação e governança necessários para empresas com atuação internacional. Para organizações globais, essa combinação permite expandir o uso da tecnologia entre países sem precisar estruturar uma operação separada para cada unidade.

Um exemplo recente envolve uma empresa com presença em cinco países da América Latina. Segundo a Type4Work, a possibilidade de operar diferentes idiomas, campanhas e processos de recrutamento dentro de uma mesma estrutura foi apontada pelo cliente como um dos fatores relevantes na avaliação da solução.

Resultados analisados caso a caso

Segundo a Type4Work, a tecnologia pode elevar em até duas vezes a qualificação de candidatos, e clientes registram entre 30% e 40% mais conversão de pré-selecionados em contratações. Costacurta esclarece que o primeiro indicador se refere à jornada: em alguns clientes, o dobro das pessoas que clicaram em uma vaga concluiu o processo, efeito associado à redução de etapas e cadastros.

O executivo ressalta que a conversão em contratações depende da oferta da empresa, da complexidade da vaga, da região e das etapas conduzidas pelo próprio RH. “Por isso, evitamos tratar esses percentuais como uma promessa uniforme para todas as operações”, diz. Na avaliação de Costacurta, atuar globalmente “não significa oferecer exatamente a mesma jornada em todos os lugares. Significa ter uma tecnologia capaz de se adaptar às particularidades de cada mercado e de cada público sem perder escala, consistência e qualidade na qualificação”.

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Para mais informações, basta acessar: https://type4work.com.br/