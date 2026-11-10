Wanlian Securities Dá Suporte ao "Primeiro Chip de Guangzhou" na Sua Listagem na ChiNext. Capital Paciente Impulsiona Desenvolvimento do Setor de Hard Tech da China

GUANGZHOU, China, Nov. 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A CanSemi Technology Inc. foi oficialmente listada no ChiNext Market da Shenzhen Stock Exchange, marcando o ápice de quase uma década de investimento de capital paciente por parte da Wanlian Securities. Em 2017, a Wanlian Tianze Capital Investment Co., Ltd., uma subsidiária da Wanlian Securities, liderou a criação do Yuxin Fund, que se tornou o maior acionista da CanSemi e desempenhou um papel fundamental para atrair a empresa para Guangzhou. Desde então, a CanSemi alcançou vários marcos importantes, tornando-se a primeira empresa listada sob o terceiro conjunto de critérios de listagem introduzidos para o ChiNext Market, a primeira fabricante de wafers listada segundo esses critérios e a primeira fabricante de wafers de 12 polegadas no sul da China a atingir a produção em massa.

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Por trás da empresa aclamada como o "Primeiro Chip de Guangzhou” está uma década de apoio contínuo de uma corretora estatal. O avanço da China no desenvolvimento de novas forças produtivas de qualidade viabilizou que instituições financeiras como a Wanlian Securities utilizassem o capital paciente para apoiar as empresas ao longo de todo o ciclo de inovação, atuando como um elo vital entre o setor financeiro e a inovação tecnológica.

Como a única corretora estatal do município de Guangzhou, a Wanlian Securities, por meio de suas subsidiárias Wanlian Tianze e Wanlian Guangsheng, já havia investido em 158 projetos de capital até o final de junho deste ano, totalizando um valor agregado superior a RMB 5,3 bilhões. Esses investimentos incluíram quatro unicórnios globais, 11 empresas listadas e 42 empresas "Pequenas Gigantes” de nível nacional SRDI (Especializadas, Refinadas, Distintas e Inovadoras). Desses 158 projetos, 88 estão localizados em Guangzhou e oferecem um sólido apoio ao desenvolvimento do sistema industrial moderno "12218" da cidade. Os projetos também ajudam a modernizar e consolidar os polos industriais em toda a Região da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau.

A CanSemi é um excelente exemplo de como o capital paciente está sendo empregado. Desde sua criação em Guangzhou, em 2017, até sua listagem, em outubro de 2026, o capital de longo prazo ajudou Guangdong a alcançar um marco na fabricação avançada de wafers, levando o setor do zero ao um. Em janeiro deste ano, a empresa também lançou seu projeto Phase IV, com investimento total de RMB 25,2 bilhões, para o desenvolvimento de uma linha de produção de fotônica de silício com processos avançados internacionalmente. Após a abertura de capital da CanSemi, empresas dos estágios iniciais e finais da cadeia de produção de design de chips, equipamentos e materiais semicondutores aceleraram sua expansão para Guangzhou. Os efeitos multiplicadores de atrair uma empresa líder, trazer toda uma cadeia industrial e promover um ecossistema industrial próspero tornam-se cada vez mais evidentes.

Um apoio de longo prazo semelhante também foi estendido a empresas que atuam em outras áreas críticas da cadeia de valor da tecnologia. A Wanlian Securities apoia há seis anos a ASENSING, empresa especializada em tecnologias de posicionamento e detecção de atitude. A empresa deu entrada no pedido de abertura de capital na Bolsa de Valores de Hong Kong em janeiro de 2026. A Wanlian Securities também realizou investimentos sucessivos na Yunzhou Biosciences, empresa de entrega de genes, em 2022, 2025 e 2026, ajudando-a a se tornar o primeiro unicórnio global de biotecnologia de Guangzhou. Seu sistema de plasmídeo patenteado MiniVec™ já recebeu uma patente europeia.

A Wanlian Securities acredita que a injeção de capital é apenas o ponto de partida. Com base em uma gama de instrumentos financeiros, incluindo investimento de capital, financiamento de títulos e serviços de consultoria para IPO, a empresa oferece suporte às empresas durante todos os seus ciclos de vida. Ela também criou um portfólio com três fundos, no valor de RMB 10 bilhões cada, rompendo barreiras entre regiões, setores, talentos e capital. Com isso, a empresa poderá ir além do apoio a empresas individuais e passar a promover sistematicamente ecossistemas industriais inteiros. Nos últimos dois anos, a Wanlian Securities também adotou uma abordagem orientada por investimentos para atrair empresas para Guangzhou, ajudando projetos de alta qualidade, como os da Lvju Technology e da Lingdong Technology, a se estabelecerem na cidade. Somente no primeiro semestre de 2026, a empresa investiu em mais 21 projetos de tecnologia e inovação, com novos aportes que totalizam RMB 377 milhões.

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O sucesso da listagem da CanSemi representa um resultado tangível do compromisso de longo prazo do capital paciente. A Wanlian Securities acredita que, com a melhoria contínua das instituições fundamentais que sustentam os mercados de capitais da China e o aumento da proporção de capital de longo prazo, o setor seguirá evoluindo. Como resultado, um mercado de capitais mais bem regulado, transparente, aberto, dinâmico e resiliente oferecerá às empresas de hard tech canais de saída mais previsíveis e um ambiente de financiamento mais estável. Os mercados de capitais da China estão entrando em uma nova fase de desenvolvimento de alta qualidade e atuando, cada vez mais, como um motor fundamental para o desenvolvimento econômico de alta qualidade.

Contato: Sr. Lyu, Tel.: 86-10-63074558

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9875159)