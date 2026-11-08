Clínica de Estética Shonan Nomeada para a Lista dos “Melhores Hospitais e Clínicas do Mundo para Turismo Médico 2027” da Newsweek

A SBC Medical Group Holdings Incorporated (Nasdaq: SBC) (“A Empresa” ou “SBC Medical”), uma Organização de Serviços Médicos (MSO) que oferece suporte de gestão em uma ampla gama de áreas da saúde, anunciou hoje que a Clínica de Estética Shonan, uma das marcas de clínicas que apoia, foi nomeada para a lista dos “Melhores Hospitais e Clínicas do Mundo para Turismo Médico 2027”, um ranking internacional apresentado pela Newsweek em parceria com a Statista. A clínica foi reconhecida na área de Cirurgia Plástica e Reconstrutiva, tanto em lipoaspiração quanto em aumento de mama. O ranking abrange seis especialidades em 13 países. Dentro da Cirurgia Plástica e Reconstrutiva, que engloba aumento de mama, lipoaspiração e rinoplastia, cada uma das três categorias nomeia as 75 melhores instituições, e a Shonan Beauty Clinic foi reconhecida em duas delas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20261105305216/pt/

Shonan Beauty Clinic Named to Newsweek’s “World’s Best Hospitals & Clinics for Medical Tourism 2027”

Destaques

Reconhecimento global: A Shonan Beauty Clinic foi nomeada para a lista inaugural da Newsweek de “Melhores Hospitais e Clínicas do Mundo para Turismo Médico 2027”, reconhecida em duas das três categorias de Cirurgia Plástica e Reconstrutiva: lipoaspiração e aumento de mama

A Shonan Beauty Clinic foi nomeada para a lista inaugural da Newsweek de “Melhores Hospitais e Clínicas do Mundo para Turismo Médico 2027”, reconhecida em duas das três categorias de Cirurgia Plástica e Reconstrutiva: lipoaspiração e aumento de mama Área seletiva: Escolhida entre instituições líderes em 13 países e seis especialidades. Dentro da área de Cirurgia Plástica e Reconstrutiva, cada categoria nomeia apenas as 75 melhores instituições

Escolhida entre instituições líderes em 13 países e seis especialidades. Dentro da área de Cirurgia Plástica e Reconstrutiva, cada categoria nomeia apenas as 75 melhores instituições Avaliação independente: A avaliação é conduzida por recomendações de médicos e colegas da área médica, que podem não recomendar suas próprias instituições

A avaliação é conduzida por recomendações de médicos e colegas da área médica, que podem não recomendar suas próprias instituições Vantagem competitiva: Sustentada por uma plataforma interna de atendimento ao cliente internacional que a SBC Medical construiu e expandiu para todo o seu grupo, não sendo facilmente replicável

Sustentada por uma plataforma interna de atendimento ao cliente internacional que a SBC Medical construiu e expandiu para todo o seu grupo, não sendo facilmente replicável Demanda comprovada: As visitas de clientes do exterior cresceram aproximadamente 1,9 vezes do primeiro ao terceiro trimestre de 2026, em um mercado global de turismo médico que deve atingir US$ 250 bilhões até 2034 (CAGR de 23,3%)

O ranking avalia as instituições com base em sua capacidade de atender pacientes que viajam para outros países em busca de tratamento, um segmento em expansão mundial. A avaliação se baseia em recomendações de médicos, profissionais de saúde e facilitadores de turismo médico nos países abrangidos; credenciamentos internacionais; avaliações de pacientes e reputação online; e a qualidade dos serviços de apoio a pacientes internacionais, como interpretação e tradução. As recomendações de colegas da área médica formam a base da avaliação.

O reconhecimento reflete a base sólida que a SBC Medical construiu em todo o seu grupo, juntamente com a confiança acumulada na comunidade médica. Em vez de delegar esses esforços a clínicas individuais, a empresa os projetou e operou centralmente, expandindo seu alcance em etapas, o que sustenta esse reconhecimento internacional.

Confiança construída na comunidade médica

Em 2025, 33 médicos da Shonan Beauty Clinic apresentaram suas pesquisas em 28 conferências acadêmicas no Japão e no exterior. Além das apresentações, muitos atuaram como presidentes de sessão ou ajudaram a moldar os programas acadêmicos. Compartilhando conhecimento clínico em conferências e trazendo expertise externa para a prática diária, esse ciclo fortaleceu a posição e a confiança da empresa na comunidade médica.

Uma plataforma de recepção construída internamente e escalada passo a passo

O mercado global de turismo médico deve crescer a uma taxa média anual de 23,3% de 2026 a 2034, atingindo aproximadamente US$ 250 bilhões em 2034 (fonte: Fortune Business Insights). A SBC Medical construiu internamente sua plataforma para atender a essa demanda, em vez de depender de fornecedores externos. No final de 2025, concentrou-se inicialmente em clínicas com capacidade para atendimento em inglês, desenvolvendo um website e um fluxo de agendamento em inglês e testando-os em operação real. Com base nos resultados, em 2026, implementou o “Talk Bridge”, um aplicativo de interpretação por IA desenvolvido especificamente para a área de estética, em todas as clínicas, permitindo suporte em inglês mesmo quando não há intérpretes presentes. Também estabeleceu um centro de interpretação interno (chinês e inglês) e uma função especializada, a de Consultora Global de Beleza, que abrange japonês, chinês e inglês. Começando com um número limitado de clínicas e expandindo conforme os resultados eram confirmados, a empresa construiu uma plataforma interna integrada que abrange suporte linguístico, aquisição e atendimento. Os resultados são visíveis nos números: do primeiro ao terceiro trimestre de 2026, as visitas de clientes do exterior¹ cresceram aproximadamente 1,9 vezes.

Esta plataforma e este histórico constituem uma vantagem competitiva difícil de replicar. Procedimentos como a lipoaspiração e o aumento das mamas, por serem mais invasivos, exigem sistemas robustos de acompanhamento pós-operatório e de resposta a eventuais complicações. A Shonan Beauty Clinic mantém uma central de atendimento médico 24 horas que conecta os pacientes ao médico responsável, caso surjam preocupações no pós-operatório ou alterações no quadro clínico; essa central vem ampliando progressivamente sua capacidade de oferecer suporte para esse tipo de procedimento cirúrgico estético.

Escalabilidade por meio de implementação em todo o grupo e aplicação global

Esta plataforma não se limita a uma única unidade. Projetada e operada pela matriz e implementada em todo o grupo, ela permite que as clínicas, em nível nacional, mantenham o mesmo padrão de atendimento ao cliente. O know-how operacional e o capital humano desenvolvidos por meio do atendimento a clientes estrangeiros no Japão constituem uma base que a empresa pode aplicar em sua expansão global, nos Estados Unidos e na Ásia. Ao aprimorar ainda mais o uso de IA na interpretação e no suporte operacional, a SBC Medical elevará a qualidade e a eficiência do atendimento ao cliente, fortalecendo essa plataforma de forma acelerada.

Visão geral do ranking

Nome: World’s Best Hospitals & Clinics for Medical Tourism 2027 (Melhores Hospitais e Clínicas do Mundo para Turismo Médico 2027)

Apresentado por: Newsweek (pesquisa realizada pela Statista)

Data de publicação: 3 de novembro de 2026 (horário dos EUA)

Países abrangidos: 13 (Estados Unidos, Japão, Coreia do Sul, Tailândia, Singapura, Malásia, Turquia, México, Brasil, Alemanha, Espanha, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos)

Período de avaliação: 3 de setembro de 2025 a 2 de setembro de 2026

Áreas de especialidade: 6 (Cirurgia Bariátrica; Tratamento Oncológico; Cardiologia e Cirurgia Cardíaca; Oftalmologia; Ortopedia; Cirurgia Plástica e Reconstrutora)

Categorias reconhecidas: Cirurgia Plástica e Reconstrutora, lipoaspiração e aumento de mamas

Nome listado: Shonan Beauty Clinic (Shinjuku, Japão)

¹ Total de visitas de clientes residentes no exterior às unidades da Shonan Beauty Clinic no Japão, com suporte oferecido pela empresa.

Comentários

Yoshiyuki Aikawa, CEO, SBC Medical Group Holdings Incorporated

“Cada vez mais pessoas estão atravessando fronteiras para escolher cuidados médicos no Japão, e garantir que elas saiam sentindo que foi a escolha certa é o nosso ponto de partida. Vemos esse reconhecimento como um reconhecimento do que nossas clínicas construíram dia após dia, superando barreiras linguísticas e atendendo cada cliente com sinceridade. Com base em dados clínicos e experiência cultivada em mais de 280 clínicas, estamos transformando esse conhecimento em IA médica para que qualquer pessoa, de onde quer que venha, possa ter acesso a cuidados com a mesma qualidade. Proporcionando tranquilidade além língua e fronteiras e, em última análise, ajudando a prolongar a esperança de vida saudável das pessoas, pretendemos continuar a ser uma empresa de longevidade.”

Hiroyuki Miya, COO, SBC Medical Group Co., Ltd.

"Ser compreendido no próprio idioma é, para clientes do exterior, uma profunda fonte de segurança. O que valorizamos não são apenas as instalações, mas a experiência em si, ser capaz de consultar sem ansiedade e prosseguir com total compreensão. Este reconhecimento nos diz que o compromisso ultrapassou fronteiras. As expectativas em relação aos cuidados médicos japoneses só crescerão e continuaremos a crescer para atendê-las, para que continuemos a ser a escolha dos clientes em todo o mundo."

Sobre a SBC Medical Group Holdings Incorporated

A SBC Medical é uma organização de serviços médicos que oferece suporte de gestão em diversas áreas da saúde, incluindo medicina estética avançada, dermatologia, ortopedia, tratamentos de fertilidade, ginecologia, odontologia, tratamento para queda de cabelo (alopecia androgenética) e oftalmologia. A empresa gerencia um portfólio diversificado de marcas de clínicas e está expandindo ativamente sua presença global — especialmente nos Estados Unidos e na Ásia — por meio de operações diretas e iniciativas de turismo médico. Em setembro de 2024, a empresa passou a ser listada na Nasdaq e, em junho de 2025, foi selecionada para integrar o índice Russell 3000®, um importante indicador de referência do mercado acionário norte-americano. Orientada pelo propósito do grupo — “Contribuir para o bem-estar das pessoas ao redor do mundo por meio da inovação médica” — a SBC Medical Group Holdings Incorporated continua oferecendo serviços médicos seguros, confiáveis ??e de alta qualidade, fortalecendo ainda mais sua tradição internacional de excelência e confiança na assistência médica.

Para mais informações, acesse https://sbc-holdings.com

Para mais atualizações e conteúdos da SBC Medical, siga-nos no LinkedIn.

Declarações Prospectivas

Esse comunicado à imprensa contém declarações prospectivas. Declarações prospectivas não são fatos históricos nem descrições de condições atuais; representam, em vez disso, as convicções da Empresa a respeito de eventos e desempenho futuros — aspectos que, por sua própria natureza, são inerentemente incertos e fogem ao controle da Empresa. Tais declarações refletem a visão atual da Empresa sobre, entre outros pontos, seus planos e estratégias para a expansão de serviços, o crescimento de receitas e resultados, e as perspectivas de negócios. Em alguns casos, as declarações prospectivas podem ser identificadas pelo uso de termos como “pode”, “deveria”, “espera”, “antecipa”, “contempla”, “estima”, “acredita”, “planeja”, “projetado”, “prevê”, “potencial”, “metas” ou “almeja” — ou, ainda, pela forma negativa desses termos ou expressões similares. A Empresa recomenda que os leitores não depositem confiança indevida em quaisquer declarações prospectivas, válidas apenas na data deste comunicado, e que estão sujeitas a diversos riscos, incertezas, premissas ou mudanças nas circunstâncias, difíceis de prever ou quantificar. Essas declarações se baseiam nas expectativas atuais da administração e não constituem garantia de desempenho futuro. A Empresa não se responsabiliza por divulgar publicamente atualizações ou revisões das declarações prospectivas para refletir mudanças em suas expectativas ou alterações nos eventos, condições ou circunstâncias que as fundamentam, exceto quando exigido por lei. Fatores que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente das expectativas atuais podem surgir ocasionalmente, e é impossível para a Empresa prever todos eles. Entre esses fatores, estão mudanças nas condições econômicas, comerciais, competitivas, de mercado ou regulatórias — em nível global, regional ou local —, como também os listados no tópico “Fatores de Risco” e em outras seções dos documentos apresentados à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (U.S. Securities and Exchange Commission – SEC), que podem ser consultados no site da SEC www.sec.gov.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261105305216/pt/

Hikaru Fukui / Chefe do Departamento de Relações com Investidores; E-mail: ir@sbc-holdings.com

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Akiko Wakiyama / Diretora de Relações Públicas; E-mail: pr@sbc.or.jp