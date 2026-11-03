Produtividade individual com IA dispara mas impacto organizacional estagna

A Miro®, plataforma de colaboração e contexto para a era da IA, divulgou hoje uma pesquisa que explora como a IA está transformando a produtividade individual e o desempenho das equipes. O estudo, que ouviu mais de 9.500 líderes e colaboradores, revela que, embora 83% das pessoas acreditem que a IA tenha melhorado sua produtividade individual no trabalho, apenas 56% afirmam que a qualidade das entregas melhorou como resultado da implementação da IA.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20261103776733/pt/

Os profissionais do conhecimento estão, individualmente, mais capacitados do que nunca a maioria já superou a "fase inicial" de compreensão e adoção da IA, segundo o relatório da Miro, ‘The State of Intelligent Collaboration’. No entanto, a fragmentação nas empresas causada por silos operacionais, falta de alinhamento e desafios na governança de IA impede que os ganhos individuais se transformem em resultados de negócios em escala. Com frequência, a cultura organizacional favorece uma abordagem de IA centrada no indivíduo, em vez de promover um ambiente colaborativo onde o trabalho em equipe e a IA coexistam.

Esse impacto não se reflete apenas na estagnação dos resultados organizacionais. Ele também é sentido pelos colaboradores, que arcam com a sobrecarga cognitiva quando a IA acaba amplificando práticas de trabalho improdutivas, em vez de otimizar fluxos operacionais. Cerca de 55% dos entrevistados relatam um aumento no que chamam de ’AI slop’, resultando em retrabalho desnecessário; além disso, quase 1 em cada 10 afirma que a tomada de decisão piorou devido ao uso crescente de IA.

Principais conclusões da pesquisa:

A IA melhorou a produtividade pessoal, mas não trouxe ganhos organizacionais

83% dos colaboradores relatam uma melhora na produtividade individual com o uso de IA, e 73% afirmam que a velocidade das entregas aumentou graças a essa tecnologia.

No entanto, apesar desses ganhos, apenas 56% disseram que isso resultou em uma melhoria na qualidade das entregas.

A maioria afirmou que a IA não trouxe melhorias na tomada de decisão (52%) nem na colaboração entre colegas e equipes (60%).

Quase 1 em cada 10 entrevistados afirmou que a tomada de decisão piorou como consequência da IA.

Fragmentação e silos impedem o impacto organizacional

69% dos participantes da pesquisa disseram que a maior parte do trabalho assistido por IA ocorre em sessões privadas, em vez de espaços compartilhados.

49% das empresas enfrentam problemas com silos de informação; os funcionários não conseguem acessar um contexto compartilhado entre diferentes sistemas.

40% dos líderes classificam a visibilidade sobre como a IA está sendo utilizada como ruim ou inexistente.

58% relatam preocupações com conformidade e segurança na ausência de uma governança unificada.

A sobrecarga cognitiva dos trabalhadores e seu bem-estar

44% dos trabalhadores relatam um aumento na alternância de contexto no último ano.

59% relatam um volume maior de resultados gerados por IA para revisar; 55% mencionam um aumento no que chamam de "IA de baixa qualidade" (resultados gerados por IA que exigem revisão humana adicional e retrabalho).

60% temem que os limites entre as funções se tornem difusos; 47% receiam que cargos relacionados acabem sendo fundidos.

44% expressam preocupação com o declínio da cultura de colaboração; 1 em cada 5 afirma que o trabalho se tornou uma atividade solitária devido ao uso crescente de IA.

"Ao conversar com nossos clientes, ouço relatos sobre ganhos de produtividade impulsionados pela IA no nível individual", diz Dave Ross, líder de evangelização de produtos na Miro. "Mas muitos deles consideram um desafio escalar esses ganhos para toda a organização. Uma execução mais rápida é, sem dúvida, um benefício, mas a tomada de decisão e a qualidade dessas decisões é o verdadeiro gargalo. O que esta pesquisa aponta é a necessidade crescente de um espaço onde a IA e as pessoas possam colaborar para tomar decisões críticas, em vez de dependerem de ferramentas individuais, fragmentadas e desconectadas."

Líderes empresariais buscam uma abordagem alternativa que consolide ferramentas de colaboração fragmentadas e conecte dados que hoje estão isolados em silos. O Gartner denomina essas soluções como AI workhubs. A pesquisa revelou que dois terços dos tomadores de decisão em empresas planejam implementar um hub de trabalho com IA nos próximos 12 meses. Eles reconhecem a necessidade de que equipes e agentes de IA colaborem em tarefas compartilhadas, contando com um contexto completo e supervisão abrangente.

Ross conclui: "Com os hubs de trabalho com IA, as equipes e seus agentes dispõem do contexto e do entendimento compartilhado necessários para tomar decisões melhores, transformando essas decisões em uma execução mais ágil e em resultados superiores."

Notas para editores

Sobre a pesquisa

A Miro realizou uma pesquisa online com mais de 9.500 líderes e colaboradores atuantes em áreas como desenvolvimento de produtos, TI, operações e outras funções, em diversos setores na América do Norte, Europa e Ásia-Pacífico. O objetivo foi compreender o cenário atual e os desafios da transformação por meio de IA em suas empresas, bem como suas perspectivas sobre os AI workhubs. O estudo teve início em setembro de 2026 e foi concluído em outubro de 2026.

Baixe a pesquisa completa State of Intelligent Collaboration 2026: https://miro.com/resources/the-state-of-intelligent-collaboration/

Saiba mais sobre o Intelligent Canvas™ da Miro: https://miro.com/intelligent-canvas/

Sobre a Miro

A Miro é o espaço de trabalho de inovação com IA que reúne equipes e inteligência artificial para planejar, cocriar e desenvolver a próxima grande inovação, com mais agilidade. Atendendo a mais de 100 milhões de usuários em 250 mil empresas, o Miro capacita equipes multidisciplinares a avançar desde a fase inicial de descoberta até a entrega final, tudo em uma tela compartilhada e centrada em IA. Com essa tela servindo como base para os comandos (prompts), os fluxos de trabalho colaborativos com IA do Miro mantêm as equipes engajadas no processo, permitem escalar mudanças na forma de trabalhar e impulsionam a transformação em toda a organização. Para saber mais, acesse https://miro.com.

Miro e o logotipo da Miro são marcas comerciais ou marcas registradas da RealtimeBoard, Inc., nos Estados Unidos e/ou em outros países. Outros nomes de produtos e empresas mencionados neste documento podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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