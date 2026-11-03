World Branding Awards 2026–2027 homenageia vencedores globais do prêmio “Brand of the Year” (Marca do Ano) no Palácio de Hampton Court

O World Branding Awards retornou para homenagear as marcas que continuam a estabelecer o padrão de excelência.

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A cerimônia do World Branding Awards 2026–2027 foi realizada no icônico Palácio de Hampton Court, marcando a 21ª edição da premiação. Em meio à grandiosidade de um local histórico, o prestigioso evento reuniu convidados de todo o mundo para uma celebração memorável. A noite foi conduzida pela aclamada apresentadora da BBC, Hannah Gray, e contou com uma palestra principal do renomado palestrante Adrian Webster.

Conquistar um prêmio no World Branding Awards permanece como um feito de grande distinção. Os vencedores são definidos por meio de um rigoroso processo de avaliação que abrange a valorização da marca, pesquisas de mercado junto aos consumidores e votação pública online.

Este ano, mais de 105.000 consumidores participaram do processo de votação, e mais de 2.000 marcas de 62 países foram indicadas. Dessas, menos de 10 marcas de cada país foram eleitas “Marca do Ano” nas categorias Global, Regional e Nacional.

A categoria Global homenageia marcas por sua força duradoura em mercados internacionais, incluindo BYD (Reino Unido), Yakult (Japão), IKEA (Suécia), Sennheiser (Alemanha), Cadbury (Reino Unido) e TWG Tea (Singapura), entre outras.

A categoria nacional (National Tier) homenageia marcas que se tornaram nomes familiares em seus mercados de origem, incluindo ALTANFEETHI (Arábia Saudita), Babi Mild (Tailândia), Boursa Kuwait (Kuwait), Checkers (África do Sul), Costa Coffee (Reino Unido), DR's Secret (Cingapura), Dynace Global (Malásia), FERN-D (Filipinas), Flimty (Indonésia), Picard (França), Spritzer (Malásia), Vinamilk Optimum Gold (Vietnã) e Winona Baby (China), para citar apenas algumas.

A categoria "Regional" reconhece marcas com presença em expansão e destaque no mercado em quatro ou mais países, abrangendo três ou mais mercados regionais. Exemplos incluem M-150 (Tailândia), MR DIY (Malásia), Nippon Rent-A-Car (Japão), Sukiya (Japão), Vitaday (Tailândia) e Watsons (Malásia).

Richard Rowles, presidente do World Branding Forum, parabenizou os vencedores: “Celebramos as equipes que conquistam confiança, proporcionam experiências excepcionais, superam constantemente os limites do que é possível e estabelecem um padrão de excelência em seus respectivos setores.”

Para mais informações e para conferir a lista completa dos vencedores, acesse awards.brandingforum.org.

SOBRE O WORLD BRANDING AWARDS

O World Branding Awards é a principal premiação do World Branding Forum, uma organização sem fins lucrativos registrada. A premiação reconhece as conquistas de algumas das melhores marcas do mundo.

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