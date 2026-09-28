Prêmio Zayed de Sustentabilidade anuncia finalistas de 2027 após recorde de inscrições globais

De soluções de inteligência artificial capazes de prever complicações na gravidez com meses de antecedência a robôs que percorrem redes de abastecimento de água, passando por novas tecnologias para recuperar solos degradados e corais resistentes ao calor que ajudam a reconstruir recifes, o Prêmio Zayed de Sustentabilidade anunciou seus finalistas de 2027 após o ciclo mais competitivo de sua história.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260928812249/pt/

Members of the Zayed Sustainability Prize Jury gathered in Abu Dhabi to determine the 2027 winners and finalists (Photo: AETOSWire)

Foram recebidas 10.233 inscrições de 177 países para o ciclo de 2027, um aumento de 32% em relação ao ano anterior, refletindo o alcance global cada vez maior do prêmio pioneiro dos Emirados Árabes Unidos, que reconhece soluções inovadoras para desafios globais.

Após um rigoroso processo de avaliação conduzido pelo Júri do Prêmio, os finalistas foram selecionados em seis categorias: Saúde, Alimentação, Energia, Água, Ação Climática e Escolas de Ensino Médio.

Juntos, os finalistas representam soluções que já estão gerando impactos mensuráveis na prática. Seus trabalhos abrangem áreas como saúde materna, segurança alimentar, acesso à energia, escassez de água, restauração de ecossistemas e preparação para desastres, demonstrando como a inovação prática pode fortalecer a resiliência, ampliar o acesso a serviços essenciais e criar oportunidades duradouras para as comunidades.

Os vencedores serão anunciados durante a Cerimônia de Premiação do Prêmio Zayed de Sustentabilidade, no dia 12 de janeiro de 2027, como parte da Semana de Sustentabilidade de Abu Dhabi.

Sultan Ahmed Al Jaber, Ministro da Indústria e Tecnologia Avançada dos Emirados Árabes Unidos e Diretor-Geral do Prêmio Zayed de Sustentabilidade, afirmou:

“Em um momento em que a resiliência, a estabilidade e o bem-estar das pessoas nunca foram tão importantes, os finalistas deste ano nos lembram do que é possível quando perseverança e propósito se unem. Seus trabalhos demonstram que as soluções mais poderosas são aquelas que partem de necessidades reais, superam barreiras e geram impactos significativos e mensuráveis. Inspirados pelo legado duradouro do Sheikh Zayed, os Emirados Árabes Unidos permanecem comprometidos com o avanço de soluções práticas que preservem a dignidade humana, fortaleçam a autonomia e criem valor socioeconômico duradouro para comunidades em todo o mundo.”

Para o ciclo de 2027, todos os finalistas receberão apoio financeiro, ampliando o suporte oferecido pelo Prêmio para além dos vencedores e ajudando mais soluções de alto impacto a avançar e ganhar escala.

Os finalistas das categorias Saúde, Alimentos, Energia, Água e Ação Climática receberão US$ 100 mil cada, enquanto os finalistas da categoria Escolas de Ensino Médio receberão US$ 25 mil cada. Os vencedores de cada categoria receberão, em vez disso, o prêmio principal: US$ 1 milhão nas categorias voltadas a organizações e US$ 150 mil na categoria Escolas de Ensino Médio.

Introduzido no ciclo de 2026, o aumento do apoio financeiro reconhece tanto o impacto comprovado quanto o potencial de expansão das soluções que chegam à etapa final de avaliação do Prêmio.

Ólafur Ragnar Grímsson, presidente do júri do Prêmio, disse:

“Os selecionados para a etapa final de 2027 demonstram o valor duradouro da inovação para fortalecer a resiliência, promover o bem-estar e preparar as comunidades para enfrentar um mundo cada vez mais complexo. Seus trabalhos mostram que o progresso significativo não é construído apenas por meio da tecnologia, mas também pela determinação, pelo conhecimento local e pela capacidade das comunidades de se adaptar e prosperar. O Prêmio continua identificando e apoiando soluções que oferecem mais estabilidade, oportunidades e prosperidade.”

Saúde: ampliando o acesso ao cuidado

Os finalistas deste ano na categoria Saúde utilizam inteligência artificial, soluções baseadas nas comunidades e tecnologias médicas avançadas para ampliar o acesso aos serviços de saúde, melhorar o diagnóstico precoce e fortalecer os sistemas de saúde na linha de frente.

Elythea , uma pequena e média empresa (PME) dos Estados Unidos, utiliza inteligência artificial para prever complicações na gravidez a partir de dados de rotina coletados no primeiro trimestre, com 6 a 8 meses de antecedência. A solução já alcançou mais de 63 mil beneficiários diretos e reduziu resultados maternos adversos em um estudo realizado em cinco países.

, uma pequena e média empresa (PME) dos Estados Unidos, utiliza inteligência artificial para prever complicações na gravidez a partir de dados de rotina coletados no primeiro trimestre, com 6 a 8 meses de antecedência. A solução já alcançou mais de 63 mil beneficiários diretos e reduziu resultados maternos adversos em um estudo realizado em cinco países. GOAL 3 , uma pequena e média empresa (PME) dos Países Baixos, combina o monitoramento contínuo de sinais vitais à beira do leito com prontuários digitais em tablets para identificar mais cedo sinais de deterioração em crianças e recém-nascidos. A solução alcançou 157 mil beneficiários diretos em 48 hospitais.

, uma pequena e média empresa (PME) dos Países Baixos, combina o monitoramento contínuo de sinais vitais à beira do leito com prontuários digitais em tablets para identificar mais cedo sinais de deterioração em crianças e recém-nascidos. A solução alcançou 157 mil beneficiários diretos em 48 hospitais. Marsi Bionics, uma pequena e média empresa (PME) da Espanha, desenvolve um exoesqueleto pediátrico com articulações robóticas inteligentes que reproduzem o movimento dos músculos, oferecendo assistência personalizada para a caminhada de mais de 3 mil crianças por meio de 67 dispositivos.

Alimentos: fortalecendo a resiliência desde a base

Os finalistas deste ano na categoria Alimentos utilizam tecnologias avançadas e práticas regenerativas para fortalecer a resiliência dos agricultores, recuperar a saúde do solo, aumentar a produtividade agrícola e reduzir o desperdício.

Adaptive Symbiotic Technologies , uma pequena e média empresa (PME) dos Estados Unidos, que utiliza uma biotecnologia microbiana que combina fungos endofíticos e bactérias benéficas do solo para ajudar as plantações a tolerar condições de seca, calor, salinidade e estresse nutricional. A solução já foi aplicada em mais de 13 milhões de acres e aumentou a produtividade entre 30% e 200%.

, uma pequena e média empresa (PME) dos Estados Unidos, que utiliza uma biotecnologia microbiana que combina fungos endofíticos e bactérias benéficas do solo para ajudar as plantações a tolerar condições de seca, calor, salinidade e estresse nutricional. A solução já foi aplicada em mais de 13 milhões de acres e aumentou a produtividade entre 30% e 200%. ALSEC Alimentos Secos , uma pequena e média empresa (PME) da Colômbia, que utiliza biotecnologia e nanotecnologia patenteadas em uma unidade de processamento movida a energia solar para transformar o soro de leite líquido poluente, gerado por produtores artesanais de queijo, em ingredientes proteicos e água purificada. A solução já recuperou 22,7 milhões de litros de soro de leite e contribuiu para preservar 4,3 bilhões de litros de água.

, uma pequena e média empresa (PME) da Colômbia, que utiliza biotecnologia e nanotecnologia patenteadas em uma unidade de processamento movida a energia solar para transformar o soro de leite líquido poluente, gerado por produtores artesanais de queijo, em ingredientes proteicos e água purificada. A solução já recuperou 22,7 milhões de litros de soro de leite e contribuiu para preservar 4,3 bilhões de litros de água. TOWING, uma pequena e média empresa do Japão, que produz o “Soratan”, um tratamento à base de biochar enriquecido com microrganismos especialmente cultivados, capaz de restaurar a saúde do solo em cerca de um mês, em vez de 3 a 5 anos. A solução aumenta a produtividade em 20% e já foi aplicada em 50 mil hectares.

Energia: ampliando o acesso e avançando no armazenamento

Os finalistas deste ano na categoria Energia desenvolvem soluções que aumentam a eficiência, ampliam o acesso à energia em regiões mais remotas e promovem avanços no armazenamento de energia.

Energy Assured , uma pequena e média empresa (PME) da Nigéria, oferece sistemas solares domésticos no modelo pay-as-you-go, fogões de cozinha limpos e bombas móveis de irrigação solar compartilhadas, alcançando mais de 4,6 milhões de pessoas e 1,3 milhão de pequenos agricultores.

, uma pequena e média empresa (PME) da Nigéria, oferece sistemas solares domésticos no modelo pay-as-you-go, fogões de cozinha limpos e bombas móveis de irrigação solar compartilhadas, alcançando mais de 4,6 milhões de pessoas e 1,3 milhão de pequenos agricultores. Flint , uma pequena e média empresa (PME) de Singapura,que desenvolve uma bateria recarregável à base de celulose, com eletrodos de zinco e manganês, eliminando o uso de lítio, cobalto, níquel e eletrólitos inflamáveis. A empresa tem capacidade de produção de 400 mil unidades por mês e pode evitar a emissão de até 150 toneladas de CO?e por ano.

, uma pequena e média empresa (PME) de Singapura,que desenvolve uma bateria recarregável à base de celulose, com eletrodos de zinco e manganês, eliminando o uso de lítio, cobalto, níquel e eletrólitos inflamáveis. A empresa tem capacidade de produção de 400 mil unidades por mês e pode evitar a emissão de até 150 toneladas de CO?e por ano. Sustain Plus, uma organização sem fins lucrativos da Índia, combina tecnologias comprovadas de energia limpa com financiamento misto, propriedade comunitária e redes locais de distribuição, tendo implementado mais de 34 mil soluções descentralizadas e alcançado 2,5 milhões de beneficiários.

Água: protegendo cada gota

Os finalistas deste ano na categoria Água combinam gestão comunitária, sistemas circulares de tratamento e tecnologias avançadas para ampliar o acesso à água segura e fortalecer a resiliência de comunidades que enfrentam escassez hídrica.

Fundação Aguatuya , uma organização sem fins lucrativos da Bolívia, implementa estações modulares descentralizadas de tratamento que transformam águas residuais em água para irrigação, biofungicidas e composto orgânico, recuperando anualmente 1,08 milhão de m³ de água tratada para reúso.

, uma organização sem fins lucrativos da Bolívia, implementa estações modulares descentralizadas de tratamento que transformam águas residuais em água para irrigação, biofungicidas e composto orgânico, recuperando anualmente 1,08 milhão de m³ de água tratada para reúso. Rupantar , uma organização sem fins lucrativos de Bangladesh, que administra iniciativas de abastecimento de água lideradas por mulheres, utilizando sistemas de osmose reversa (RO), recuperação de lagoas e captação de água da chuva para fornecer água potável durante todo o ano a cerca de 450 mil pessoas.

, uma organização sem fins lucrativos de Bangladesh, que administra iniciativas de abastecimento de água lideradas por mulheres, utilizando sistemas de osmose reversa (RO), recuperação de lagoas e captação de água da chuva para fornecer água potável durante todo o ano a cerca de 450 mil pessoas. Solinas, uma pequena e média empresa (PME) da Índia, utiliza robôs equipados com inteligência artificial para inspecionar e limpar tubulações de água e esgoto internamente, economizando até 600 mil litros de água por dia para cada quilômetro inspecionado e beneficiando 17 milhões de pessoas.

Ação climática: restaurando sistemas naturais

Os finalistas deste ano na categoria Ação Climática atuam em áreas como remoção de carbono, resiliência climática e restauração de ecossistemas, combinando tecnologia com abordagens que fortalecem os sistemas naturais e contribuem para os meios de subsistência das comunidades.

Aquafondo , uma organização sem fins lucrativos do Peru, que recupera sistemas ancestrais de gestão da água, incluindo amunas, qochas e áreas úmidas de alta montanha, para recarregar aquíferos, regular o fluxo de água e fortalecer a segurança hídrica em microbacias. A iniciativa já restaurou mais de 6 mil hectares e gera anualmente 14 milhões de m³ adicionais de água subterrânea.

, uma organização sem fins lucrativos do Peru, que recupera sistemas ancestrais de gestão da água, incluindo amunas, qochas e áreas úmidas de alta montanha, para recarregar aquíferos, regular o fluxo de água e fortalecer a segurança hídrica em microbacias. A iniciativa já restaurou mais de 6 mil hectares e gera anualmente 14 milhões de m³ adicionais de água subterrânea. Coral Gardeners , uma organização sem fins lucrativos da Polinésia Francesa, cultiva corais resistentes ao calor em viveiros subaquáticos e combina a restauração com inteligência artificial, redes de sensores e mapeamento 3D de recifes. Já foram plantados mais de 221 mil corais e restaurados 25.100 m² de recifes.

, uma organização sem fins lucrativos da Polinésia Francesa, cultiva corais resistentes ao calor em viveiros subaquáticos e combina a restauração com inteligência artificial, redes de sensores e mapeamento 3D de recifes. Já foram plantados mais de 221 mil corais e restaurados 25.100 m² de recifes. String Bio, uma pequena e média empresa (PME) da Índia, produz o CleanRise®, um bioestimulante microbiano derivado do metano, que combina a aplicação em plantações de arroz com monitoramento de gases, acompanhamento por satélite e compartilhamento de créditos de carbono. A solução pode reduzir as emissões de metano em até 50% e aumentar a produtividade em até 39%.

Escolas de Ensino Médio: a próxima geração assume a liderança

Em seis regiões, os finalistas da categoria Escolas de Ensino Médio desenvolvem soluções lideradas por estudantes e baseadas em projetos para enfrentar desafios de sustentabilidade em suas próprias comunidades.

Américas: Escola Secundária de Lacombe (Canadá); Instituto Etnoeducativo Distrital Tayrona de Bunkwímake, sede Kutunsama (Colômbia); e Instituto Técnico Nossa Senhora de Fátima (Argentina).

África Subsaariana: Instituto Asifiwa (República Democrática do Congo); Escola Secundária Oloosirkon (Quênia); e Escola Secundária Estadual Swami Vivekananda (Ilhas Maurício).

Oriente Médio e Norte da África: Escola de Tecnologia Aplicada, Ajman (Emirados Árabes Unidos); Escola Secundária Inkhil (Síria); e Rachaya High School (Líbano).

Europa e Ásia Central: Agrupamento de Escolas Gândara Mar (Portugal); Escola de Educação Geral Nº 101, Astana (Cazaquistão); e Keban Multi-Program Anatolian High School (Turquia).

Sul da Ásia: Escola Secundária A/Kagama Tract 09 (Sri Lanka); Escola Secundária Motithang Higher, Thimphu (Butão); e Escola Secundária Shree Saraswati (Nepal).

Leste Asiático e Pacífico: Escola Secundária Garuda Baturotok (Indonésia); Votualevu College (Fiji); e Escola YK Pao (China).

Os vencedores serão anunciados durante a Cerimônia de Premiação do Prêmio Zayed de Sustentabilidade, no dia 12 de janeiro de 2027, como parte da Semana de Sustentabilidade de Abu Dhabi.

Por meio de seus vencedores, o Prêmio Zayed de Sustentabilidade já gerou impacto positivo na vida de mais de 411 milhões de pessoas em todo o mundo, ampliando o acesso a serviços de saúde, alimentos nutritivos, energia confiável e água segura, além de contribuir para comunidades mais fortes e resilientes.

Source: AETOSWire

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260928812249/pt/

Thomas Hagan

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

thomas.hagan@panterra.global