HeadFirst Global passa a se chamar Vertage, unindo 11 empresas em uma única plataforma de orquestração de trabalho

A HeadFirst Global, líder em orquestração de trabalho, anunciou hoje que passará a se chamar Vertage, a empresa está construindo uma plataforma tecnológica global que seleciona, de forma dinâmica, a combinação ideal de talentos especializados e agentes de IA para entregar os resultados de trabalho de que as empresas necessitam.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260923274126/pt/

Edzard Overbeek, Group CEO at Vertage

O grupo, avaliado em € 10 bilhões, está reunindo suas 11 empresas operacionais sob o nome, a plataforma e o modelo operacional Vertage.

A Vertage nasce com uma base difícil de igualar: 1,5 milhão de especialistas, mais de € 10 bilhões em valor bruto de faturamento proveniente de clientes corporativos multissetoriais e governos, e atuação em 80 países. Essas capacidades são fruto da integração, em 2024, entre o HeadFirst Group e o Impellam Group — unindo tecnologia e dados à liderança em serviços gerenciados globais e comunidades de talentos especializados — e da subsequente expansão do grupo para a Índia.

O que a Vertage fará

A Vertage está construindo um motor de resultados de trabalho que integra talentos especializados, IA e dados. As empresas definirão o resultado desejado, em vez de focar apenas no número de profissionais ou em tabelas de preços. A IA conectará o especialista ideal à tarefa certa, com velocidade e escala inalcançáveis ??por processos manuais, utilizando uma comunidade global de especialistas que desenvolvem novas habilidades à medida que o próprio trabalho evolui. Cada alocação — seja de uma pessoa ou de um agente de IA — será governada, visível e em conformidade por meio de uma plataforma única, substituindo os sistemas, parceiros e fornecedores desconexos que a maioria das empresas gerencia atualmente. Como cada projeto amplia o conhecimento da plataforma sobre como o trabalho é realizado, a vantagem competitiva se potencializa ao longo do tempo.

"Isso é mais do que uma reformulação de marca. É uma nova maneira de construir vantagem competitiva", disse Edzard Overbeek, CEO do Grupo. "O lançamento da Vertage dá vida a uma empresa dedicada a ajudar talentos e empresas a agir com mais agilidade, pensar de forma mais ampla e manter-se à frente na era da inteligência. As empresas precisam integrar a IA para competir e sobreviver, mas enfrentam riscos reais ao tentar investir com sucesso e, ao mesmo tempo, garantir a conformidade. Profissionais especializados também enfrentam incertezas e precisam de apoio para requalificação, treinamento e manutenção de sua relevância no mercado. Empresas, talentos e parceiros precisam de um guia de confiança. Com a tradição e a expertise de 50 anos neste setor, estamos na posição ideal para desempenhar esse papel."

Um mercado em transformação

A maneira como as organizações planejam e executam o trabalho está sendo remodelada pela convergência simultânea de diversas forças de mercado. O trabalho tornou-se cada vez mais sem fronteiras, talentos e habilidades estão se tornando escassos à medida que a força de trabalho envelhece, e os clientes agora esperam a mesma experiência em tempo real e com padrão de consumo B2C que encontram em outros aspectos de suas vidas. O setor de soluções para força de trabalho, avaliado em cerca de US$ 650 bilhões anuais, foi estruturado para a estabilidade, e não para a agilidade.* Modelos de gestão de força de trabalho fragmentados e de alto contato humano deixam os talentos pouco engajados, enquanto as empresas lutam para gerenciar o trabalho em meio a um labirinto de sistemas desconectados, gerando riscos, ineficiência e exposição a problemas de conformidade.

Muitos clientes já migraram de um planejamento baseado no número de funcionários para um planejamento focado em competências. A Vertage pretende ir além, estruturando o trabalho em torno de resultados e implementando a combinação de talentos humanos e agentes de IA necessária para alcançá-los. Pesquisas aprofundadas com clientes revelam uma demanda clara por essa mudança. Como disse um cliente: “Não me importa quantas pessoas você coloque na pista de dança; a dança precisa ter este aspecto.” Na prática, isso significa reestruturar o trabalho com foco no resultado: definir o que caracteriza um bom desempenho, decidir se a capacidade será desenvolvida internamente, automatizada (via bots), adquirida ou obtida por meio de terceiros, e estabelecer a governança adequada para a entrega.

"O mercado de soluções para força de trabalho está sendo transformado: a IA está entrando na força de trabalho como uma fonte de mão de obra, a escassez de talentos se aprofunda em todas as principais economias e os compradores exigem resultados em vez de apenas volume de pessoal. Os provedores capazes de combinar redes robustas de talentos com uma entrega potencializada pela IA são aqueles que estão posicionados para liderar", afirmou Arkadev "Arko" Basak, sócio do Everest Group.

Os próximos passos

Overbeek e toda a alta liderança estão agora conduzindo uma transformação empresarial significativa e de longo prazo. A ambição vai além de unificar 11 marcas sob um único nome. Trata-se da base para construir a Vertage como um modelo único ao longo do tempo, e não como um portfólio de distintos negócios.

As marcas operacionais do grupo – Comensura, Carbon60, Lorien, Guidant Global, Bartech, SRG, HeadFirst, Sterksen, StarApple, Striive e Prounity – serão descontinuadas no primeiro trimestre de 2027. A partir desse momento, todas as interações com clientes e talentos em nível global ocorrerão sob a marca Vertage. Os contratos vigentes, as equipes de entrega e os pontos de contato do dia a dia permanecerão inalterados durante a transição.

A nova marca foi apresentada aos colaboradores de todo o mundo em um evento global realizado no início deste mês. O nome transmite a ideia de vantagem vertical: não uma vitória pontual, mas um diferencial que se fortalece a cada interação.

*Fonte: Talent Intelligence

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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Alice MacDonald, Gerente de Comunicação,

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