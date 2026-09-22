ADX e suas empresas listadas se conectam ao Capital Internacional em Roadshow para Investidores Globais em Nova York

O Grupo Abu Dhabi Securities Exchange (ADX) realizará em Nova York seu Roadshow e Conferência para Investidores Globais, em parceria com o Morgan Stanley, nos dias 24 e 25 de setembro de 2026. A iniciativa integra o compromisso contínuo da ADX de estreitar o relacionamento com investidores institucionais nos principais centros financeiros globais.

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O evento da ADX em Nova York destacará as oportunidades de investimento oferecidas pelos mercados de capitais de Abu Dhabi por meio de suas principais empresas listadas, reforçando o apoio da ADX à visão econômica de longo prazo e ao crescimento econômico sustentável do emirado como um polo global de capitais.

A delegação será liderada por S.Exa. Ghannam Butti Almazrouei, presidente do Conselho da ADX, e Abdulla Salem Alnuaimi, CEO do Grupo. Eles estarão acompanhados por executivos de alto escalão e responsáveis ??por relações com investidores de 14 empresas listadas na ADX. Discussões diretas com as equipes de gestão permitirão aos investidores explorar com maior profundidade os fundamentos das empresas, seu posicionamento competitivo e as propostas de investimento.

A delegação incluirá emissores que representam setores-chave fundamentais para a trajetória de crescimento de Abu Dhabi, incluindo energia, setor financeiro, mercado imobiliário, consumo discricionário, telecomunicações e materiais básicos. Essas empresas incluem:

Energia: ADNOC Distribution, ADNOC Drilling, ADNOC Gas, ADNOC Logistics & Services

Setor Financeiro: Abu Dhabi Commercial Bank, Abu Dhabi Islamic Bank, First Abu Dhabi Bank, 2PointZero

Setor Imobiliário: Aldar Properties, RAK Properties

Consumo Discricionário: Americana Restaurants International PLC

Telecommunicações: e&

Materiais Básicos: Borouge, Fertiglobe

As 14 empresas listadas na ADX registraram um aumento de 15,7% na receita no 1º semestre de 2026, em comparação com o 1º semestre de 2025. Ao longo do último ano, essas empresas distribuíram cerca de US$ 4,98 bilhões (AED 15 bilhões) em dividendos totais, o que corresponde a um rendimento médio de dividendos de 4,26%.

Quanto ao desempenho geral do mercado no 1º semestre de 2026, a ADX demonstrou forte resiliência operacional, preservando a estabilidade do mercado em meio à incerteza regional. Como porta de entrada para o mercado de capitais global, a bolsa ampliou o acesso ao mercado com melhorias na infraestrutura, novos produtos e conectividade aprimorada. As instituições responderam por 78% do valor negociado na ADX. As entradas líquidas positivas aumentaram 13,7% em relação ao ano anterior, alcançando US$ 380 milhões (AED 1,4 bilhão). Os investidores internacionais foram responsáveis por 48% do valor total negociado, reforçando a atratividade e as propostas de valor do mercado da ADX.

Sobre a ADX:

A Abu Dhabi Securities Exchange (ADX) foi estabelecida em 15 de novembro de 2000, nos termos da Lei Local nº (3) de 2000, que conferiu à bolsa personalidade jurídica com autonomia financeira e administrativa, bem como os poderes de supervisão e execução necessários para o desempenho de suas funções. Em 17 de março de 2020, a ADX foi transformada de entidade pública em uma Sociedade Anônima Pública (PJSC), em conformidade com a Lei nº (8) de 2020.

Foi criado o Grupo ADX, um grupo de infraestrutura de mercado que compreende a bolsa (ADX) e seu ecossistema de pós-negociação, incluindo suas subsidiárias integrais AD Depository e AD Clear. Por meio de sua estrutura de negócios integrada e globalmente alinhada, o Grupo ADX apoia mercados de capitais eficientes, transparentes e resilientes, abrangendo as atividades de negociação, compensação, liquidação e custódia.

O Grupo oferece um mercado eficiente e regulamentado para a negociação de valores mobiliários, incluindo ações emitidas por sociedades anônimas de capital aberto, títulos de dívida (bonds) emitidos por governos e empresas, fundos negociados em bolsa (ETFs) e outros instrumentos financeiros aprovados pela Autoridade de Mercado de Capitais dos Emirados Árabes Unidos.

A ADX é a segunda maior bolsa da região árabe em termos de capitalização de mercado. Sua estratégia de alcançar um desempenho financeiro estável por meio de fontes de receita diversificadas está alinhada à agenda nacional de desenvolvimento dos Emirados Árabes Unidos, “Rumo aos Próximos 50”, que visa construir uma economia sustentável, avançada e de alto valor agregado.

*Fonte: AETOSWire

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260922395867/pt/

Salama Almarzooqi

Analista de Comunicação Corporativa

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