Especialista explica os diferentes tipos de Ômega-3

O ômega-3 virou presença quase obrigatória na rotina de quem busca saúde e bem-estar. Mas, na prática, escolher um suplemento vai muito além de encontrar a palavra "ômega-3" no rótulo: é a formulação que define o que aquele produto entrega. E o tema ganha relevância diante de um cenário global: uma análise que reuniu dados de 187 países, citada em revisão publicada neste ano na revista Nutrients, mostra que a maior parte da população mundial consome EPA e DHA abaixo do recomendado, o que faz da suplementação nutricional uma estratégia cada vez mais discutida para complementar a alimentação.



O ômega-3 reúne ácidos graxos com funções distintas. O EPA (ácido eicosapentaenoico) é geralmente conhecido por sua atuação no sistema cardiovascular, enquanto o DHA (ácido docosahexaenóico) se destaca no sistema cognitivo, presente em altas concentrações em tecidos como cérebro e retina.



Ambos são produzidos naturalmente pelo organismo em quantidade insuficiente e precisam ser obtidos por meio da alimentação, principalmente peixes e frutos do mar, ou da suplementação. E a revisão publicada na Nutrients, ao analisar diferentes formulações de ômega-3 na prevenção cardiovascular, reforça que a dose e proporção entre EPA e DHA precisam ser considerados na avaliação dos resultados, assim como na prescrição por um profissional da saúde e na escolha do suplemento.



Para a nutricionista e especialista em suplementação nutricional Lucila Santinon, da Vitafor® Group, pesquisas como essas ajudam a entender por que a escolha de um suplemento não pode considerar apenas a presença do ômega-3 na fórmula. "EPA e DHA fazem parte da mesma família de ácidos graxos, mas têm características diferentes. A concentração de cada um, a proporção entre eles e o objetivo da suplementação são fatores que precisam ser considerados. Por isso, não existe necessariamente um único ômega-3 melhor para todo mundo", explica.



Para Lucila, a distinção entre os dois ácidos graxos também é observada na literatura científica. "As evidências disponíveis sugerem que o EPA tem participação relevante em mecanismos relacionados à resposta inflamatória, enquanto o DHA desempenha papel estrutural importante nas membranas celulares, especialmente no cérebro e na retina. No entanto, ambos atuam de forma complementar em diferentes processos fisiológicos, e a proporção entre eles pode ser ajustada conforme os objetivos individuais da suplementação", explica.



Uma meta-análise recente que reuniu 41 ensaios clínicos randomizados contribui para a compreensão dos potenciais efeitos dos ácidos graxos ômega-3 sobre mecanismos biológicos relacionados à saúde e à inflamação. Os resultados reforçam o interesse crescente da comunidade científica no papel do EPA e do DHA em diferentes contextos clínicos, incluindo áreas ligadas à recuperação e ao bem-estar físico.



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"Produzimos ômega-3 com a mais alta qualidade de matéria-prima e segurança em todo o processo, com análises no V-labor, nosso laboratório próprio. Além disso, o OMEGAFOR® Plus, um dos ômegas, carro-chefe da linha devido a sua ultraconcentração conta com a certificação IFOS (International Fish Oil Standards), programa internacional que avalia parâmetros de qualidade e pureza de óleos de peixe", acrescenta Lucila. "A qualidade da matéria-prima é tão importante quanto a quantidade de ômega-3. Certificações e processos de controle ajudam a garantir que o consumidor tenha acesso a um produto dentro de padrões estabelecidos de qualidade, pureza e segurança."



A linha de ômega-3 da Vitafor® reúne sete opções, com diferentes concentrações, combinações de nutrientes e fontes. O Ômega 3 EPA DHA é a opção voltada à suplementação contínua de EPA e DHA na rotina, para quem busca manutenção e prevenção no dia a dia. Já o OMEGAFOR® PLUS é o mais concentrado da linha: 990 mg de EPA e 660 mg de DHA por porção, indicado para quem busca um aporte maior. Para quem busca uma concentração maior de DHA, o MEGA DHA reúne 1.500 mg de DHA e 300 mg de EPA por porção, frequentemente utilizado para saúde cognitiva e principalmente para gestantes, auxiliando na formação do tubo neural do bebê.



Essa diferenciação aparece nas demais formulações. O OMEGAFOR® MEMORY combina ômega-3 a associação de: vitaminas, mineral, fosfatidilserina e glutationa. Que atuam na função cognitiva, memória, unindo o cuidado contínuo com o cérebro. O OMEGAFOR® VISION combina o ômega-3 a nutrientes associados à saúde ocular — vitaminas A, E e B12, cisteína, taurina, luteína e zeaxantina.



O OMEGAFOR® FAMILY combina óleo de peixe a vitaminas e selênio, mineral que participa do funcionamento do sistema imunológico, com cápsula pequena em formato de peixe, ideal para toda a família e para quem tem dificuldade de engolir cápsulas maiores.



E o ômega-3 também pode ter origem vegetal: o OMEGAFOR® VEGAN, que possui selo IAOS de pureza produzido a partir de óleo de microalgas, é alternativa para veganos e para quem não consome produtos de origem animal.



"A existência de diferentes formulações é positiva porque permite que o prescritor e o consumidor tenham opções individualizadas. Mais do que escolher pelo nome 'ômega-3', vale observar a quantidade de EPA e DHA, a origem da matéria-prima, a certificação de qualidade e a proposta daquele produto", destaca Lucila.



Na prática, portanto, não existe necessariamente um único "melhor ômega-3". A escolha depende do objetivo, da alimentação, da composição do produto e, em situações específicas, da avaliação individual feita por um profissional de saúde.



"A suplementação pode ser uma estratégia para complementar a alimentação quando existe indicação para isso, mas não substitui uma dieta equilibrada e nem se propõe a tratar ou curar doenças. O mais importante é entender a necessidade individual e escolher uma formulação que faça sentido dentro desse contexto", finaliza a nutricionista.

Sobre Vitafor® Group

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A Vitafor® Group é uma empresa 100% brasileira, está há mais de 20 anos no mercado e é considerada uma das principais marcas em suplementos nutricionais do país. Possui um mix de suplementos nutricionais que ultrapassa 270 itens para todas as fases e necessidades da vida. A empresa tem sede em Araçoiaba da Serra, São Paulo, onde está a fábrica com mais de 18 mil metros quadrados de área e laboratório VLabor.

