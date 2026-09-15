Univar Solutions Incluída na Lista de Melhores Empresas para Futuros Líderes de 2026 da TIME

DOWNERS GROVE, Ill., Sept. 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Univar Solutions LLC (“Univar Solutions” ou “a Empresa”), fornecedora líder global de soluções para usuários de ingredientes e produtos químicos especializados, anunciou hoje que foi incluída na prestigiada lista de Melhores Empresas para Futuros Líderes de 2026 da revista TIME. Esta distinção é apresentada em parceria com a Statista, provedora líder de dados e rankings do setor. A lista completa está disponível em TIME.com.

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O ranking das Melhores Empresas para Futuros Líderes da TIME destaca empresas e organizações dos Estados Unidos que contribuíram significativamente para a trajetória dos líderes mais influentes do país. A análise do histórico dos principais líderes dos Estados Unidos revela o papel fundamental que as experiências formativas em organizações têm na formação dos visionários de amanhã.

“A nossa inclusão na lista de Melhores Empresas para Futuros Líderes da TIME é uma honra que reflete o compromisso da Univar Solutions em criar uma cultura onde as pessoas possam crescer, contribuir e liderar”, disse Alexandra Colin, Diretora Jurídica e Administrativa da Univar Solutions. “O nosso sucesso é impulsionado por funcionários talentosos que têm o poder de causar impacto para nossos clientes, comunidades e indústria. É com orgulho que investimos em programas e oportunidades que possibilitam que nossos profissionais desenvolvam suas carreiras, enquanto avançamos nosso propósito de ajudar a manter as comunidades saudáveis, alimentadas, limpas e seguras.”

O ranking deste ano é resultado de uma extensa análise de aproximadamente 4.900 líderes de uma ampla variedade de áreas, incluindo negócios, governo, ciência, artes, ativismo e muito mais. As organizações foram reconhecidas pelas oportunidades e experiências profissionais únicas impactantes que proporcionam.

"Na Univar Solutions, o desenvolvimento de futuros líderes é uma prioridade estratégica e, com nossos programas de aprendizado e desenvolvimento, como a Univar Solutions Academy, proporcionamos aos funcionários recursos e experiências que incentivam o crescimento em todas as etapas das suas carreiras", disse Lamiya Mammadova, Diretora de Recursos Humanos, Ingredients + Specialties, Univar Solutions. Este reconhecimento destaca o nosso compromisso contínuo em cultivar talentos, promover a inovação e criar um ambiente onde as pessoas possam prosperar e alcançar seu pleno potencial."

A Univar Solutions tem o orgulho de fazer parte da lista de Melhores Empresas para Futuros Líderes de 2026 da revista TIME, graças à dedicação e ao talento da sua equipe. Esse reconhecimento ajuda a destacar como a liderança vai além das decisões da diretoria, pois influencia o ambiente de trabalho e as comunidades, bem como inúmeras trajetórias profissionais.

Veja a lista completa em: https://time.com/7333715/best-companies-future-leaders-2026/

Sobre a Univar Solutions

A Univar Solutions é uma distribuidora líder global de produtos químicos e ingredientes especializados, com um portfólio de primeira linha dos principais produtores do mundo. Com uma das maiores frotas de transporte privado e força de vendas técnicas do setor, know-how de logística incomparável, profundo conhecimento do mercado e regulatório, desenvolvimento de formulação e receita, e ferramentas digitais líderes, a Empresa está bem-posicionada para oferecer soluções personalizadas e serviços de valor agregado para uma ampla gama de mercados, indústrias e aplicações. Cumprindo seu propósito de ajudar a manter as comunidades saudáveis, alimentadas, limpas e seguras, a Univar Solutions está comprometida em ajudar clientes e fornecedores a inovar e se concentrar em Crescer Juntos. Saiba mais em univarsolutions.com.

Sobre a Statista

A Statista publica centenas de rankings e listas globais de negócios e de empresas em colaboração com as principais marcas de mídia. Sua plataforma, Statista.com, oferece estatísticas abrangentes, inteligência de negócios e análise de mercado para profissionais de todo o mundo.

Declarações de Previsão

Este comunicado contém "declarações de previsão" de acordo com a lei aplicável em relação a itens financeiros e operacionais relacionados aos negócios da Empresa. As declarações de previsão geralmente podem ser identificadas por palavras como "acredita", "espera", "pode", "irá", "deve", "poderia", "busca", "pretende", "planeja", "estima", "antecipa" ou outros termos comparáveis. Todas as declarações de previsão deste comunicado estão sujeitas a esta advertência.

As declarações de previsão estão sujeitas a riscos e incertezas conhecidos e desconhecidos, muitos dos quais podem estar além do controle da Empresa, podendo fazer com que as expectativas não se concretizem ou, de outra forma, afetar de maneira relevante e adversa os negócios, a situação financeira, os resultados operacionais ou os fluxos de caixa da Empresa. Embora as declarações de previsão sejam baseadas no que a administração acredita ser suposições razoáveis, alertamos que as informações de previsão neste comunicado não são uma garantia de eventos ou resultados futuros, e que os eventos ou resultados reais podem ser substancialmente diferentes daqueles feitos ou sugeridos pelas informações de previsão contidas neste comunicado. Para obter informações adicionais sobre fatores que podem afetar a Empresa, consulte o relatório anual mais recente da Empresa e outros relatórios financeiros, incluindo as informações estabelecidas sob "Fatores de Risco". Todas as declarações de previsão representam a opinião da Empresa apenas na data deste comunicado e não devem ser consideradas como a opinião da Empresa em qualquer data subsequente, e a Empresa não se compromete a atualizar qualquer declaração de previsão, exceto conforme exigido por lei.

PARA MAIS INFORMAÇÕES:

Mídia

Dwayne Roark

+1 331-777-6031

mediarelations@univarsolutions.com

Foto deste comunicado disponível em https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9bb69247-439b-4039-8240-10ee6adde944

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9825658)