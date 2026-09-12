Na noite passada, uma noite repleta de estrelas celebrou a loja principal da Moncler na Quinta Avenida, marcando o início de um novo capítulo na duradoura história de amor da marca com Nova York
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Na noite passada, por ocasião da inauguração da maior loja conceito mundial da Moncler na Quinta Avenida, convidados especiais, incluindo Cher, Julia Roberts, Anne Hathaway, Serena Williams, Future, Spike Lee, Jessica Chastain, Adrien Brody, Odell Beckham Jr., Maria Sharapova, Colin Kaepernick, Adriana Lima, Mark Ronson, Shaun White, Helena Christensen, Penn Badgley, Gus Kenworthy, Jordan Clarkson, Coco Rocha, François Arnaud, Gavin Casalegno, Jacob Whiteduck-Lavoie, Sam Nivola, Evan Mock, Sammi Cheng, Princess Olympia of Greece, Hiroshi Fujiwara, Daniel Arsham, Edward Enninful, Tobe and Fat Nwigwe, Joaquín Furriel, Lucas Pinheiro Braathen, Nic von Rupp, Daniel Humm, Juliana Awad, Mickalene Thomas, Questlove, Michael Rainey Jr., Pete Davidson, e Francis Mallmann se reuniram para marcar um novo capítulo na relação de décadas da marca com a cidade de Nova Iorque.
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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260904211257/pt/
MONCLER FIFTH AVENUE STORE OPENING
Todos os convidados mencionados acima usavam Moncler.
CELEBRAÇÕES NA QUINTA AVENIDA
O novo endereço da Moncler na Quinta Avenida foi o cenário perfeito para uma noite alegre de comemorações, com música ao vivo dos DJs Mark Ronson e Carlita, acompanhada de coquetéis e canapés preparados pelo renomado chef Yann Nury.
JANTAR DOS PIONEIROS NO GOTHAM HALL
Após as comemorações com coquetéis na Quinta Avenida, Remo Ruffini, Presidente Executivo da Moncler S.p.A., ofereceu um jantar exclusivo para pioneiros internacionais de diversas áreas no icônico Gotham Hall, em Nova York.
Os convidados foram transportados para uma floresta alpina dentro do Gotham Hall, revivendo o cenário do desfile de Outono/Inverno 2013 da Moncler Grenoble, que transformou o local em uma paisagem alpina. O jantar de três pratos, inspirado nas montanhas, foi criado pelo chef Daniel Humm, detentor de três estrelas Michelin e do aclamado restaurante Eleven Madison Park, em Nova York.
Você pode baixar mais imagens das celebridades presentes no evento neste link: https://bfa.com/events/55675/share/b14a0221e24791
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Fonte: BUSINESS WIRE