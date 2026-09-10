AI/R lança plataforma que transforma conhecimento de especialistas em Digital Twins, que já respondem por até 72% das entregas aprovadas em projetos

SÃO PAULO, Sept. 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A AI/R, empresa de tecnologia especializada em Agentic AI, anuncia o lançamento do TwinForge, plataforma que converte a expertise técnica e de indústria de profissionais em Digital Twins especializados por papel do ciclo de desenvolvimento de software. A tecnologia chega aos clientes no formato Forge Squad: times formados por engenheiros humanos, Digital Twins e um Forge FDE, o AI Forward Deployed Engineer da AI/R que orquestra o trabalho entre eles.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

“Hoje, a expertise mais rara do mercado já não é a de quem escreve código, é a de quem entende de código e de uma indústria ao mesmo tempo. Assistentes de programação aceleram a escrita de código, mas não carregam as regras, os padrões e as restrições de um setor específico. O TwinForge preserva essa expertise em uma plataforma e permite aplicá-la em escala, com um humano no comando e sob a mesma governança que a organização já usa para suas outras iniciativas de IA”, afirma Alisson Aguiar, CTO de Business Apps na AI/R.

Em um projeto recente, com a adoção da plataforma, uma squad passou de 68 para 150 pull requests por semana em um mês. Em seis semanas, os Digital Twins já respondiam por 72% do volume aprovado no fluxo analisado.

Como um Digital Twin é forjado e comandado

A proposta do TwinForge é ampliar a capacidade dos times de engenharia com agentes especializados, supervisionados e integrados aos ritos já existentes. A plataforma combina automação, validação humana e governança para que empresas adotem IA no desenvolvimento de software sem abrir mão de controle, segurança e rastreabilidade.

Cada Digital Twin reproduz o repertório técnico e o conhecimento de indústria associado a um papel específico, como arquitetura, qualidade, engenharia de backend e, até mesmo, engenharia de plataformas específicas como Salesforce, Adobe e Shopify. Sua construção é feita com a participação dos profissionais que servem de referência e passa por validação humana antes de o Twin começar a atuar nos fluxos de desenvolvimento.

Os Digital Twins são orquestrados por Forge FDEs, os AI Forward Deployed Engineers da AI/R que se integram ao time do cliente. Esses profissionais direcionam o trabalho: tarefas repetitivas e bem definidas seguem para os Twins, enquanto decisões ambíguas e de julgamento permanecem com os engenheiros humanos. Os Twins abrem pull requests, mas a decisão de merge continua submetida ao processo de revisão do próprio humano responsável. A cada ciclo, com base no que é aprovado e no que é recusado, os Twins assumem uma parcela maior do fluxo.

Esse conjunto, formado por engenheiros humanos, Digital Twins e um Forge FDE no comando, é a Forge Squad, o formato em que o TwinForge já opera dentro das equipes de desenvolvimento dos clientes.

Uma extensão do ecossistema AI/Cockpit

O TwinForge foi construído de forma integrada ao AI/Cockpit — plataforma da AI/R voltada ao desenvolvimento de software —, aproveitando a base tecnológica, as capacidades de integração e as camadas de governança, segurança e gestão de agentes da plataforma. Na prática, os Digital Twins operam dentro de uma infraestrutura corporativa madura, o que permite às organizações combinar as capacidades já existentes do AI/Cockpit com especialistas digitais projetados para ampliar escala, consistência e capacidade de entrega de suas equipes.

“Construímos primeiro as camadas de controle, custo e governança, porque, sem elas, a adoção de IA em escala corporativa não se sustenta. O TwinForge é a etapa seguinte: com a fundação pronta, passamos a entregar capacidade de execução sobre ela”, afirma Cleyton Ferreira, Diretor de Tecnologia e Produtos da AI/R.

O TwinForge está disponível para projetos corporativos, com implantação conduzida pela AI/R sobre a estrutura de desenvolvimento já existente no cliente.

Sobre a AI/R

A AI/R é uma empresa de tecnologia especializada em Agentic AI Engineering. Sua abordagem em IA agêntica impulsiona tanto o desenvolvimento de software quanto a transformação estratégica dos negócios, conectando capacidade técnica a resultados concretos e mensuráveis. Essa implementação é conduzida por seus AI Forward Deployed Engineers — especialistas com profundo conhecimento técnico e visão de negócio, capazes de converter complexidade em impacto sustentável. Com plataformas proprietárias de IA e uma rede de parceiros estratégicos, a AI/R amplia o potencial da inteligência humana, impulsiona organizações de todos os setores e estabelece novos padrões de inovação, eficiência e produtividade empresarial.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Caroline Randow, caroline.randow@aircompany.ai

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9824807)