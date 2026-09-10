PPAI divulga estudo histórico que mostra que produtos promocionais de marcas contribuem para uma presença econômica global de US$ 472 bilhões

Todos os dias, os produtos promocionais conectam marcas e pessoas, mas seu impacto vai muito além das peças que os consumidores vestem, usam, recebem ou compram. Um estudo marcante, encomendado pela Promotional Products Association International (PPAI), oferece a primeira visão abrangente do ecossistema econômico global por trás desses produtos.

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Realizado pela Oxford Economics, consultoria global independente, o Branded Merchandise Global Market Report (Relatório do Mercado Global de Produtos Promocionais) avalia o setor de ponta a ponta: da fabricação e decoração à distribuição, ao varejo, ao comércio eletrônico, ao atendimento de pedidos, ao marketing e à ativação da marca.

Principais conclusões:

em 2025, foram gastos US$ 338,3 bilhões em produtos promocionais de marca no mundo inteiro;

o setor contribuiu com US$ 472,3 bilhões para o PIB global;

Os produtos promocionais de marca geraram 11,9 milhões de empregos no mundo inteiro;

o setor gerou US$ 141,3 bilhões em receitas tributárias globais, valor aproximado ao orçamento federal suíço inteiro.

“Há anos, sabemos que produtos promocionais de marcas têm uma capacidade extraordinária de conectar as marcas às pessoas”, afirmou Drew Holmgreen, presidente e CEO da PPAI. “Por trás de cada produto de marca, existe uma rede global de empresas que gera empregos, movimenta a economia e cria valor em todo o mundo.”

Medindo o efeito cascata

Uma característica marcante do relatório é a análise do setor por meio de três canais de impacto econômico (direto, indireto e induzido), que demonstram como a atividade gerada por produtos de marca se estende muito além das empresas que os criam e os vendem diretamente.

Em conjunto, esses canais geraram um multiplicador do PIB global de 2,95. Isso significa que, a cada US$ 1 milhão em PIB gerado diretamente pelo setor, US$ 1,95 milhão adicional é gerado em outras partes da economia global. As conclusões do estudo também ampliam a definição de produtos de marca, incluindo não apenas os produtos promocionais tradicionais, mas também outros itens. O estudo abrange produtos licenciados, vestuário, uniformes de trabalho, produtos de marcas de varejo, produtos de criadores, produtos impressos sob demanda, produtos de comércio eletrônico, brindes de reconhecimento e produtos utilizados em marketing, eventos e ativação de marca. O que os une é o papel que desempenham como expressões tangíveis de uma marca.

Sobre a Oxford Economics

A Oxford Economics é uma consultoria essencial para tomadores de decisão e líderes de opinião dos setores corporativo, financeiro e governamental. Atualmente, sua base global de clientes conta com mais de 3 mil organizações internacionais.

Sobre a PPAI

A PPAI (Promotional Products Association International) é a maior e mais antiga associação sem fins lucrativos do mundo dedicada ao setor de produtos promocionais e brindes personalizados. Com 123 anos de trajetória, atende a uma comunidade de cerca de 15 mil empresas associadas. Saiba mais em PPAI.org.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260909684488/pt/

Mary Prevost

mary@prevostpartners.com

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