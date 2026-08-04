Aurora supera 1.000 medalhas e reforça protagonismo

A Cooperativa Vinícola Aurora, com sede no Rio Grande do Sul, anunciou que no primeiro semestre de 2026 ultrapassou a marca de 1.000 medalhas em concursos de vinhos nacionais e internacionais. A cooperativa somou 44 premiações nesse período, entre elas 10 medalhas de ouro, em eventos como Decanter World Wine Awards, Mondial de Bruxelles e 13º Brazil Wine Challenge.

O histórico de premiações da Aurora remonta a 1991, quando recebeu sua primeira medalha no International Wine and Spirit Competition, em Londres. Desde então, a cooperativa acumulou reconhecimentos em 57 concursos distintos, distribuídos em 23 países. Aproximadamente 90% das medalhas foram conquistadas em competições internacionais, indicando forte inserção em mercados competitivos.

Os espumantes representam cerca de 60% das medalhas obtidas ao longo de mais de três décadas, com destaque para o rótulo Aurora Branco Brut. Entre os vinhos, a linha Aurora Reserva, nas variedades Chardonnay, Merlot e Cabernet Sauvignon, registra mais de 30 premiações por rótulo.

Segundo o presidente da cooperativa, Tiago Fronza Frare, o marco evidencia a evolução contínua da vitivinicultura brasileira e a consistência da estratégia da Aurora. O presidente ressaltou que o número de medalhas reflete o comprometimento das 1.100 famílias cooperadas e da equipe técnica.

O enólogo?chefe Nauro José Morbini atribui as conquistas a um processo que abrange desde a qualidade da uva até as etapas de produção. “A premiação não é um ponto de partida, mas o reconhecimento de um processo que começa no campo e se estende até a taça”, afirmou.

Além de reforçar a percepção de qualidade junto ao consumidor, as medalhas desempenham papel estratégico nas negociações comerciais, sobretudo em mercados como Inglaterra e Canadá, nos quais os concursos têm forte conexão com importadores e compradores. O reconhecimento em eventos tradicionais, como Vinalies Internationales (França), International Wine and Spirit Competition (Inglaterra), Decanter World Wine Awards (Inglaterra), Vinitaly (Itália) e Concurso Bacchus (Espanha), contribui para a abertura de novos negócios e para a consolidação da presença da Aurora em cadeias de distribuição internacionais.

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A cooperativa mantém foco em inovação e sustentabilidade, alinhando práticas agrícolas e de produção às exigências de mercados globais. O alcance de 1.000 medalhas reforça a posição da Aurora como referência no segmento de vinhos e espumantes brasileiros.