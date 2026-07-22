Centenas de líderes, especialistas e organizações pedem que o futuro Secretário-Geral da ONU se comprometa, aja e apresente resultados em defesa da igualdade de gênero, num momento em que as Nações Unidas enfrentam um desafio histórico

LONDRES, July 22, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mais de 200 chefes de Estado atuais e anteriores, líderes da ONU, organizações, defensores, profissionais e pesquisadores de todas as regiões do mundo estão pedindo ao próximo Secretário-Geral das Nações Unidas que se comprometa, aja e realize cinco ações concretas para promover a igualdade de gênero em todo o sistema da ONU durante seu mandato.

A carta aberta , coordenada pela Global 50/50 e publicada no mesmo dia em que o Townhall da ONU com candidatos a secretário-geral, advertiu que as Nações Unidas estão enfrentando um desafio crítico ao seu compromisso com a igualdade de gênero, diante da crescente reação global contra os direitos das mulheres, redução do espaço cívico para movimentos feministas e crescente pressão sobre o financiamento de programas de igualdade de gênero.

Durante 80 anos e nove secretários-gerais, as Nações Unidas nunca foram lideradas por uma mulher. A carta afirma que isso por si só justifica a mudança. Os signatários argumentam ainda que o futuro Secretário-Geral deve ser responsabilizado pela forma como irá fazer uso do seu poder para promover mudanças em defesa da igualdade de gênero em todo o sistema da ONU, após assumir o cargo.

O próximo Secretário-Geral liderará a ONU em um momento em que o progresso nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável está enfrentando forte pressão. A igualdade de gênero não é uma questão isolada: A ONU Mulheres diz que o empoderamento das mulheres é essencial para todos os 17 ODS , moldando resultados em pobreza, saúde, educação, desenvolvimento econômico, resiliência climática, paz e direitos humanos.

É provável que o próximo Secretário-Geral seja do grupo de estados latino-americanos e caribenhos, com cinco dos seis candidatos restantes provenientes desta região. A Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe - CEPAL - relata que em 2024 pelo menos 3.828 mulheres foram vítimas de feminicídio ou assassinatos relacionados ao gênero em 26 países e territórios, enquanto a OIT relata que a participação das mulheres na força de trabalho foi de 52,1%, em comparação com 74,3% dos homens. Essas desigualdades afetam diretamente a segurança, a resiliência econômica, os direitos humanos e o desenvolvimento sustentável, ilustrando por que o próximo Secretário-Geral deve incorporar análise de gênero, recursos e responsabilidade em todo o sistema das Nações Unidas.

A carta pede ao próximo Secretário-Geral que atue em cinco compromissos para a igualdade de gênero:

Meça: todas as agências da ONU devem relatar dados desagregados por sexo como padrão, sem exceção.

todas as agências da ONU devem relatar dados desagregados por sexo como padrão, sem exceção. Analise: a análise de gênero deve informar todas as iniciativas da ONU antes de serem lançadas, não depois.

a análise de gênero deve informar todas as iniciativas da ONU antes de serem lançadas, não depois. Foque: as vozes feministas devem moldar todos os processos da ONU, não como convidadas, mas como arquitetas.

as vozes feministas devem moldar todos os processos da ONU, não como convidadas, mas como arquitetas. Financie: a igualdade de gênero deve ter recursos dedicados em todos os orçamentos da ONU.

a igualdade de gênero deve ter recursos dedicados em todos os orçamentos da ONU. Institucionalize: a igualdade de gênero deve ser uma condição de liderança em todo o sistema das Nações Unidas, integrada à estrutura em vez algo extra.





O Professor Kent Buse, Co-CEO da Global 50/50, disse:

"A igualdade de gênero não é um jogo de soma zero, no qual os homens perdem o que as mulheres ganham. Ela molda a saúde, a segurança e a prosperidade de todos: para ajustar o sistema para que todos ganhem — economias mais fortes, sociedades mais saudáveis?e uma paz mais duradoura. O próximo Secretário-Geral deve medir, financiar e transformar como a ONU é liderada, não como um favor às mulheres, e sim como um teste de liderança para todos nós."

S. Mona Sinha, CEO da Equality Now, disse:

“Com o mundo enfrentando a escalada dos ataques aos direitos das mulheres, o encolhimento do espaço cívico e o declínio dos recursos para a igualdade de gênero, o próximo Secretário-Geral terá uma oportunidade única e a responsabilidade de demonstrar que a igualdade de gênero não é uma questão secundária, e sim fundamental para a paz, a segurança, a prosperidade econômica e os direitos humanos. A ênfase da chamada para medição, prestação de contas, participação significativa, recursos dedicados e liderança institucional é particularmente potente.”

O pedido ocorre quando o processo de seleção para o próximo secretário-geral da ONU ganha ritmo, com a primeira rodada de votação informal do Conselho de Segurança prevista para o final de julho. O atual secretário-geral, António Guterres, encerrará o seu segundo mandato em 31 de dezembro de 2026, e o seu sucessor deve tomar posse em 1 de janeiro de 2027.

Notas ao Editor

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E: oliver@atalanta.co | M: +447851552441

Carta aberta

A carta aberta completa ao próximo Secretário-Geral da ONU está disponível aqui .

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Sobre a Global 50/50

A Global 50/50 é um think tank independente, fundamentado em evidências, que trabalha para promover ações e a responsabilização em defesa da justiça de gênero. Ela realiza pesquisas, publica dados e análises sobre igualdade, poder e responsabilidade institucional, inclusive por meio do seu longo trabalho sobre gênero e saúde global.

Para mais informações, visite global5050.org

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