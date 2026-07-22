Centenas de líderes, especialistas e organizações pedem que o futuro Secretário-Geral da ONU se comprometa, aja e apresente resultados em defesa da igualdade de gênero, num momento em que as Nações Unidas enfrentam um desafio histórico
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LONDRES, July 22, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mais de 200 chefes de Estado atuais e anteriores, líderes da ONU, organizações, defensores, profissionais e pesquisadores de todas as regiões do mundo estão pedindo ao próximo Secretário-Geral das Nações Unidas que se comprometa, aja e realize cinco ações concretas para promover a igualdade de gênero em todo o sistema da ONU durante seu mandato.
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A carta aberta, coordenada pela Global 50/50 e publicada no mesmo dia em que o Townhall da ONU com candidatos a secretário-geral, advertiu que as Nações Unidas estão enfrentando um desafio crítico ao seu compromisso com a igualdade de gênero, diante da crescente reação global contra os direitos das mulheres, redução do espaço cívico para movimentos feministas e crescente pressão sobre o financiamento de programas de igualdade de gênero.
Durante 80 anos e nove secretários-gerais, as Nações Unidas nunca foram lideradas por uma mulher. A carta afirma que isso por si só justifica a mudança. Os signatários argumentam ainda que o futuro Secretário-Geral deve ser responsabilizado pela forma como irá fazer uso do seu poder para promover mudanças em defesa da igualdade de gênero em todo o sistema da ONU, após assumir o cargo.
O próximo Secretário-Geral liderará a ONU em um momento em que o progresso nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável está enfrentando forte pressão. A igualdade de gênero não é uma questão isolada: A ONU Mulheres diz que o empoderamento das mulheres é essencial para todos os 17 ODS, moldando resultados em pobreza, saúde, educação, desenvolvimento econômico, resiliência climática, paz e direitos humanos.
É provável que o próximo Secretário-Geral seja do grupo de estados latino-americanos e caribenhos, com cinco dos seis candidatos restantes provenientes desta região. A Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe - CEPAL - relata que em 2024 pelo menos 3.828 mulheres foram vítimas de feminicídio ou assassinatos relacionados ao gênero em 26 países e territórios, enquanto a OIT relata que a participação das mulheres na força de trabalho foi de 52,1%, em comparação com 74,3% dos homens. Essas desigualdades afetam diretamente a segurança, a resiliência econômica, os direitos humanos e o desenvolvimento sustentável, ilustrando por que o próximo Secretário-Geral deve incorporar análise de gênero, recursos e responsabilidade em todo o sistema das Nações Unidas.
A carta pede ao próximo Secretário-Geral que atue em cinco compromissos para a igualdade de gênero:
- Meça: todas as agências da ONU devem relatar dados desagregados por sexo como padrão, sem exceção.
- Analise: a análise de gênero deve informar todas as iniciativas da ONU antes de serem lançadas, não depois.
- Foque: as vozes feministas devem moldar todos os processos da ONU, não como convidadas, mas como arquitetas.
- Financie: a igualdade de gênero deve ter recursos dedicados em todos os orçamentos da ONU.
- Institucionalize: a igualdade de gênero deve ser uma condição de liderança em todo o sistema das Nações Unidas, integrada à estrutura em vez algo extra.
O Professor Kent Buse, Co-CEO da Global 50/50, disse:
"A igualdade de gênero não é um jogo de soma zero, no qual os homens perdem o que as mulheres ganham. Ela molda a saúde, a segurança e a prosperidade de todos: para ajustar o sistema para que todos ganhem — economias mais fortes, sociedades mais saudáveis?e uma paz mais duradoura. O próximo Secretário-Geral deve medir, financiar e transformar como a ONU é liderada, não como um favor às mulheres, e sim como um teste de liderança para todos nós."
S. Mona Sinha, CEO da Equality Now, disse:
“Com o mundo enfrentando a escalada dos ataques aos direitos das mulheres, o encolhimento do espaço cívico e o declínio dos recursos para a igualdade de gênero, o próximo Secretário-Geral terá uma oportunidade única e a responsabilidade de demonstrar que a igualdade de gênero não é uma questão secundária, e sim fundamental para a paz, a segurança, a prosperidade econômica e os direitos humanos. A ênfase da chamada para medição, prestação de contas, participação significativa, recursos dedicados e liderança institucional é particularmente potente.”
O pedido ocorre quando o processo de seleção para o próximo secretário-geral da ONU ganha ritmo, com a primeira rodada de votação informal do Conselho de Segurança prevista para o final de julho. O atual secretário-geral, António Guterres, encerrará o seu segundo mandato em 31 de dezembro de 2026, e o seu sucessor deve tomar posse em 1 de janeiro de 2027.
Notas ao Editor
Contato com a Mídia:
Para mais informações ou solicitar uma entrevista, contate:
Oliver Aplin, Conselheiro de Comunicações
E: oliver@atalanta.co | M: +447851552441
Carta aberta
A carta aberta completa ao próximo Secretário-Geral da ONU está disponível aqui.
Para assinar a carta aberta, clique aqui.
Lista de signatários
A lista completa dos signatários está disponível aqui.
Sobre a Global 50/50
A Global 50/50 é um think tank independente, fundamentado em evidências, que trabalha para promover ações e a responsabilização em defesa da justiça de gênero. Ela realiza pesquisas, publica dados e análises sobre igualdade, poder e responsabilidade institucional, inclusive por meio do seu longo trabalho sobre gênero e saúde global.
Para mais informações, visite global5050.org
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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 1001213920)