ExaGrid reconhecida na prestigiosa lista MES Midmarket 100 de 2026

A ExaGrid®, a única solução de armazenamento de backup em camadas do setor com bloqueio de tempo de retenção (RTL) com inteligência artificial, que inclui uma camada não voltada para a rede (criando um isolamento físico em camadas), exclusões atrasadas e imutabilidade para recuperação de ransomware, anunciou hoje que a MES Computing, uma marca da The Channel Company, destacou a ExaGrid em sua lista MES Midmarket 100 de 2026.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260714441823/pt/

O prêmio anual MES Midmarket 100 reconhece fornecedores de tecnologia com profundo conhecimento das necessidades exclusivas de TI de organizações de médio porte. Esses fornecedores estão comprometidos em oferecer produtos e serviços voltados para o futuro, que apoiam o crescimento, a inovação e o sucesso de seus clientes de médio porte.

A MES Computing define organizações de médio porte como aquelas com receita anual entre US$ 50 milhões e US$ 2 bilhões e/ou entre 100 e 2.500 usuários/licenças suportados. Os fornecedores foram selecionados para o MES Midmarket 100 com base em sua estratégia de entrada no mercado, em como inovam para melhor atender o mercado de médio porte e na robustez de seus portfólios de produtos para esse segmento.

Organizações de médio porte têm um conjunto complexo de requisitos, que incluem: operar em uma ampla gama de sistemas operacionais, topologias de rede e ambientes distribuídos, atender a rigorosos requisitos de segurança e gerenciar o crescimento massivo de dados. Além disso, essas organizações possuem recursos de TI e orçamentos limitados.

Os appliances de armazenamento de backup em camadas ExaGrid são projetados para funcionar com todos os principais aplicativos de backup e em qualquer ambiente, com a instalação e o gerenciamento mais fáceis, além do menor custo inicial e ao longo do tempo. Os appliances completos da ExaGrid em um único sistema trazem uma arquitetura escalável para o armazenamento de backup a um preço acessível para organizações de médio porte.

Organizações de médio porte se beneficiam da simplicidade e confiabilidade da ExaGrid:

Fácil de instalar e gerenciar

Praticamente sem necessidade de intervenção manual – configure e esqueça

Contrate um engenheiro de suporte ao cliente de nível 2 dedicado para resolver problemas rapidamente

Com a retenção adequada – o menor custo

“O Midmarket 100 destaca os fornecedores de tecnologia que realmente entendem – e defendem ativamente – as necessidades específicas das organizações de médio porte”, disse Samara Lynn, editora sênior da MES Computing na The Channel Company. “Essas empresas são verdadeiras parceiras, capacitando as equipes de TI de médio porte a superar seus maiores desafios para que possam inovar e acelerar o crescimento. Estamos animados para ver como esses fornecedores continuarão a evoluir e fortalecer o ecossistema de médio porte.”

A lista MES Computing Midmarket 100 de 2026 está disponível online em mescomputing.com/midmarket100.

“É uma honra sermos reconhecidos novamente na lista MES Computing Midmarket 100. A ExaGrid resolveu todos os desafios de backup enfrentados por organizações de médio a grande porte”, disse Bill Andrews, presidente e CEO da ExaGrid. “A ExaGrid oferece uma arquitetura escalável que permite às organizações adicionar appliances à medida que seus dados crescem, para que paguem apenas pelo que precisam. Além disso, oferece os backups e restaurações mais rápidos, soluções completas de recuperação de desastres e a segurança e recuperação de ransomware mais abrangentes para armazenamento de backup, com suporte ao cliente líder do setor.”

Sobre a ExaGrid

A ExaGrid oferece armazenamento de backup em camadas com uma zona de destino de cache em disco exclusiva, um repositório de retenção de longo prazo e arquitetura escalável e recursos de segurança abrangentes. A zona de destino da ExaGrid proporciona os backups, restaurações e recuperações mais rápidos de VM. O repositório de retenção em camadas oferece o menor custo para retenção a longo prazo. A arquitetura escalável da ExaGrid inclui dispositivos completos e garante uma janela de backup de comprimento fixo à medida que os dados crescem, eliminando atualizações caras e obsolescência planejada de produtos. A ExaGrid oferece a única abordagem de armazenamento de backup de duas camadas com uma camada não voltada para a rede (espaço de ar em camadas), exclusões programadas e objetos imutáveis para a recuperação de ataques de ransomware.

A ExaGrid conta com engenheiros de vendas e pré-vendas presenciais nos seguintes países: Argentina, Austrália, Áustria, Benelux, Brasil, Canadá, Chile, CEI, Colômbia, República Tcheca, França, Alemanha, Hong Kong, Índia, Israel, Itália, Japão, México, países nórdicos, Polônia, Portugal, Catar, Arábia Saudita, Singapura, África do Sul, Coreia do Sul, Espanha, Suíça, Turquia, Emirados Árabes Unidos, Reino Unido, Estados Unidos e outras regiões.

Acesse nosso site em exagrid.com ou se conecte conosco no LinkedIn. Veja o que nossos clientes têm a dizer sobre suas próprias experiências com a ExaGrid e saiba por que agora gastam significativamente menos tempo em armazenamento de backup em nossas histórias de sucesso de clientes. A ExaGrid sente orgulho de nossa pontuação NPS +81!

A ExaGrid é uma marca registrada da ExaGrid Systems, Inc. Todas as outras marcas comerciais são propriedade de seus respectivos titulares.

Sobre a The Channel Company

A The Channel Company (TCC) é líder global em crescimento de canais para as principais marcas de tecnologia do mundo. Aceleramos o sucesso em canais estratégicos para fornecedores de tecnologia, provedores de soluções e usuários finais com marcas de mídia de primeira linha, serviços integrados de marketing e eventos, consultoria estratégica e insights exclusivos de mercado e público. A TCC é uma empresa do portfólio de fundos de investimento administrados pela EagleTree Capital, uma empresa de private equity com sede em Nova York. Para mais informações, acesse thechannelco.com.

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O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260714441823/pt/

Contato da The Channel Company:

Samara Lynn

The Channel Company

slynn@thechannelcompany.com

Contato de Imprensa da ExaGrid:

Mary Domenichelli

ExaGrid

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