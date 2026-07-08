WHOOP nomeia Dirk-Jan "DJ" van Hameren como Diretor de Marketing após ultrapassar a marca de 3 milhões de membros

A WHOOP, empresa de desempenho humano, anunciou hoje a nomeação de Dirk-Jan "DJ" van Hameren como Diretor de Marketing. A nomeação ocorre em um momento em que a WHOOP ultrapassa a marca de 3 milhões de membros em todo o mundo, após conquistar seu mais recente milhão de membros em apenas sete meses. O ex-Diretor Global de Marketing da Nike e duas vezes atleta olímpico se junta à WHOOP para ajudar a construir a marca global que define o desempenho humano e a saúde proativa.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260708008752/pt/

WHOOP Names Dirk-Jan "DJ" van Hameren (left) Chief Marketing Officer as Member Base Surpasses 3 Million

Van Hameren passou mais de três décadas na Nike, onde ascendeu de um cargo na sala de correspondência da sede europeia da empresa a se tornar um dos líderes de marketing mais influentes do mundo. Ele atuou como Vice-Presidente Executivo e Diretor de Marketing da NIKE Inc., liderando a organização de marketing global da Nike.

Van Hameren chega à WHOOP em um momento de aceleração sem precedentes. Ao longo de mais de uma década, a WHOOP conquistou a confiança dos atletas de melhor desempenho do mundo, ajudando-os a entender, treinar e aprimorar seu desempenho. Hoje, a WHOOP leva essa mesma mentalidade de performance para milhões de pessoas que desejam viver vidas mais longas, saudáveis ??e com melhor desempenho.

Esse ímpeto se reflete no crescimento da empresa. A WHOOP ultrapassou recentemente a marca de 3 milhões de membros em todo o mundo, após adicionar seu último milhão de membros em apenas sete meses. O número de membros internacionais cresceu mais de 11 vezes desde janeiro de 2023 e, atualmente, 58% dos membros residem fora dos Estados Unidos. A WHOOP também está alcançando um público mais amplo do que nunca, com o número de membros adolescentes crescendo mais de 10 vezes desde janeiro de 2023, o número de membros femininos mais que dobrando no último ano e o número de membros adultos com mais de 60 anos aumentando mais de 130% ano a ano.

"A próxima grande empresa de saúde fará mais do que oferecer tecnologia inovadora", disse Will Ahmed, fundador e CEO da WHOOP. "Ela também inspirará as pessoas a assumirem o controle de sua saúde diariamente. DJ dedicou sua carreira à construção de marcas que moldam a cultura e motivam milhões de pessoas, e estou entusiasmado por ele trazer essa experiência para a WHOOP."

Na WHOOP, van Hameren liderará o marketing global, abrangendo marca, criação, mercados internacionais, mídia, parcerias com atletas e esportes, e narrativa de produtos. Ele ajudará a expandir ainda mais a WHOOP como uma marca enraizada no esporte, confiável em saúde e adotada por pessoas comprometidas em atingir seu pleno potencial.

"O que me atraiu na WHOOP foi a escala e a importância da oportunidade", disse van Hameren. "A empresa conquistou uma credibilidade extraordinária com atletas de elite e construiu uma comunidade global incrivelmente engajada, com mais de três milhões de membros. Mas acredito que ainda estamos apenas no começo. A saúde proativa se tornará uma das categorias definidoras da nossa geração. A WHOOP construirá a marca global que a definirá."

Antes de se tornar Diretor de Marketing da Nike, van Hameren atuou como Vice-Presidente Global e Gerente Geral da Nike Sportswear, onde liderou o crescimento de receita da Nike Sportswear em US$ 7 bilhões e ajudou a impulsionar o sucesso de franquias icônicas como Air Max, Air Force 1 e Tech Fleece. Durante sua gestão na Nike, ele também liderou a idealização e execução da iniciativa Livestrong, a premiada campanha "Dream Crazy" e o marketing global da empresa para os Jogos Olímpicos de 2004, 2012 e 2024. Antes de sua carreira no mundo dos negócios, van Hameren representou a Holanda como ciclista de pista nos Jogos Olímpicos de Barcelona em 1992 e Atlanta em 1996.

Van Hameren foi reconhecido pela Campaign US CMO 50 e pela Forbes como um dos CMOs mais influentes do mundo. Após deixar a Nike, ele cofundou a Superconnector Sports, lançou sua empresa de consultoria, a Mailroom Marathon 7, e atua como Consultor Operacional da Arctos Partners.

Para obter mais informações sobre o WHOOP e suas mais recentes inovações em saúde, acesse whoop.com.

Um kit de imprensa digital contendo fotografia executiva, ficha informativa da empresa, biografias executivas, logotipos e recursos de mídia adicionais está disponível aqui.

Sobre a WHOOP

A WHOOP oferece uma assinatura de dispositivo vestível para ajudar as pessoas a viverem vidas mais saudáveis ??e longas, ao liberar seu extraordinário potencial. Mediante um dispositivo vestível potente, disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, com bateria de 14 dias de duração, a WHOOP proporciona orientações inteligentes de saúde referentes ao sono, recuperação, esforço, condicionamento físico e longevidade. A plataforma de saúde inclui um ECG aprovado pelo FDA, um recurso de longevidade Healthspan, informações sobre pressão arterial e análise de biomarcadores sanguíneos da Advanced Labs. Pesquisas mostram que pessoas que usam a WHOOP diariamente registram mais de 90 minutos adicionais de exercícios por semana, dormem em torno de duas horas a mais e têm uma variabilidade da frequência cardíaca 10% maior.

Com a confiança de milhões de membros em todo o mundo — incluindo atletas, líderes globais, militares, executivos e artistas —, o WHOOP tornou-se um símbolo moderno de uma vida disciplinada e intencional. Fundado em 2012, o WHOOP tem sede em Boston. A empresa já arrecadou mais de US$ 900 milhões em capital de risco, realiza envios para 56 países e opera em seis idiomas. Para saber mais ou iniciar um teste gratuito de um mês, acesse whoop.com e siga o WHOOP no Instagram, X, Facebook, LinkedIn e no YouTube.

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