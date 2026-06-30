Com bateria de 6.600?mAh, realme 16x 5G chega ao Brasil

A realme lançou no Brasil o smartphone realme 16x 5G, ampliando a família 16 Series da marca. O aparelho está disponível em pré?venda exclusiva no Mercado Livre e apresenta bateria de 6.600?mAh, suporte a carregamento rápido de 45?W e carregamento reverso de 6,5?W.

A bateria incorpora a tecnologia Titan Health, desenvolvida para manter a capacidade de carga por até seis anos. O dispositivo possui certificação IP64 contra poeira e respingos, resistência a impactos conforme padrão militar, estrutura ArmorShell e recurso Rainwater Smart Touch?2.0, que permite a operação da tela em ambientes úmidos.

A tela do realme 16x 5G oferece taxa de atualização de até 144?Hz, enquanto o sistema de resfriamento VC e as otimizações do Flux Engine visam melhorar o desempenho térmico. O aparelho roda o realme UI?7.0, baseado no Android, com ferramentas de inteligência artificial voltadas à otimização do sistema, produtividade e edição de imagens.

A câmera principal tem resolução de 50?MP e inclui recursos como Motion Photo, Ultra Volume de 300?%, recorte de imagem por IA, Smart Loop, integração com o Google Gemini e modo externo com IA. O design, denominado Blooming Design, utiliza gravação em nível micrométrico e apresenta corpo fino com bordas arredondadas.

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A linha 16 Series tem como embaixador global o atacante Raphinha, da Seleção Brasileira e do FC Barcelona.