Jornalista comandará talkshow para brasileiros em TV nos EUA

O jornalista Géro Bonini irá comandar o Tudo Para Brasileiros Show, novo programa de entrevistas voltado à comunidade brasileira nos Estados Unidos. A atração será exibida pela TV Connect USA, emissora aberta e multiplataforma em português, afiliada à CNN Newsource, localizada em Orlando, na Flórida.

A chegada do Tudo Para Brasileiros Show ocorre em um momento de expansão da TV Connect USA. Segundo a emissora, nos últimos meses houve ampliação da presença geográfica de um para quatro estados americanos: Flórida, Massachusetts, Connecticut e Califórnia. A TV também informou que seu alcance em TV aberta passou de 5,1 milhões para mais de 12 milhões de pessoas, com programação gratuita, 24 horas por dia, em português.

A estreia do talkshow, prevista para agosto deste ano, marca uma nova etapa na trajetória de Géro, que atua há anos na produção de conteúdo para brasileiros que vivem fora do Brasil. À frente do Tudo Para Brasileiros, ele desenvolveu um projeto de comunicação voltado a notícias, entrevistas, eventos, prestação de serviço e histórias de brasileiros nos Estados Unidos.

O novo programa terá formato inspirado em talkshows tradicionais da televisão norte-americana, com entrevistas, histórias de brasileiros, quadros especiais, bastidores e entretenimento.

Além da atuação no jornalismo, Géro Bonini também é idealizador do Prêmio Tudo Para Brasileiros, evento voltado à valorização de brasileiros que se destacam nos Estados Unidos. A premiação já teve edições realizadas em locais como SeaWorld, Hard Rock e Beverly Hills. A próxima edição na Flórida está prevista para dezembro, no complexo da NASA - Kennedy Space Center.

“Fazer parte dessa nova fase da emissora é uma honra. O Tudo Para Brasileiros tem a missão de conectar, informar e valorizar a comunidade brasileira nos Estados Unidos. Levar esse projeto para a televisão é a realização de um sonho e, ao mesmo tempo, uma enorme responsabilidade”, afirmou Géro Bonini.

A TV Connect USA vive uma nova fase sob a liderança do jornalista e empresário Dony De Nuccio, ex-âncora da Rede Globo, atualmente CEO e principal sócio da emissora.

“A TV Connect está reunindo marcas, talentos e projetos com relevância real para os brasileiros nos Estados Unidos. O Géro construiu exatamente isso com o Tudo Para Brasileiros. Essa aliança amplia a força desse trabalho e reforça uma missão que vai além da audiência: entregar conteúdo de qualidade, fortalecer a voz da nossa comunidade e deixar um legado para os brasileiros que vivem, empreendem e fazem história no país”, afirmou Dony De Nuccio.

A relação entre a TV Connect USA, Tudo Para Brasileiros e Géro Bonini não é nova e o talkshow confirma essa parceria.

“A identificação foi instantânea entre a emissora e o Géro já na segunda edição do Prêmio, quando a TV transmitiu o evento direto do SeaWorld. Dali por diante, a parceria só cresceu até chegarmos nesse formato que tem a mesma sinergia de trazer à luz imigrantes de destaque da nossa comunidade”, afirmou Paulo Sérgio, sócio-fundador da TV Connect USA.

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A emissora também vem anunciando novos investimentos em jornalismo, entretenimento e conteúdo original. Recentemente, a TV Connect USA também confirmou a chegada de Amaury Jr., nome conhecido da televisão brasileira, como parte da ampliação de sua grade voltada ao público brasileiro residente nos Estados Unidos.