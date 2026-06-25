Murata expande serviço de API de Gerenciamento de Informações de Produtos para abranger todas as 73 categorias de produtos

A Murata Manufacturing Co., Ltd. (Tóquio: 6981; ISIN: JP3914400001) agora abrange todas as 73 categorias de produtos em seu PIM. Por meio desse serviço de API, engenheiros, desenvolvedores e especialistas em compras podem obter informações atualizadas sobre os produtos, o que permite respostas rápidas a mudanças no status dos itens e reduz o risco de obsolescência dos componentes.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260624985362/pt/

[Murata Manufacturing Co., Ltd.] Murata expands Product Information Management API Service to cover all 73 product categories

À medida que a transformação digital se acelera no setor manufatureiro, uma ampla variedade de sistemas e plataformas está sendo utilizada em todo o fluxo de trabalho, da concepção e seleção de componentes à aquisição. Inicialmente, o serviço API PIM da Murata abrangia apenas capacitores e indutores cerâmicos de montagem superficial com terminais. Essa cobertura restrita exigia que os usuários buscassem e atualizassem manualmente as informações de todos os outros produtos. Isso não só representava um fardo para os usuários, como também gerava a preocupação de que alterações nas especificações ou no status dos produtos não fossem capturadas em tempo real, o que poderia afetar o desenvolvimento e o fornecimento de componentes.

Em resposta, a Murata ampliou o serviço para abranger todas as 73 categorias de produtos listadas em seu banco de dados. Agora, os usuários podem obter automaticamente, por meio de seus sistemas e plataformas externos, informações mais recentes sobre uma gama muito mais ampla de produtos, como especificações, status, parâmetros S e listas de rede SPICE, incorporando um programa de atualização ao sistema ou à plataforma já existente*. Isso promove maior eficiência na concepção, na seleção de componentes e na aquisição, além de ajudar os usuários a identificar rapidamente componentes alternativos quando o status do produto mudar, reduzindo o risco de obsolescência dos componentes.

Daqui para frente, a Murata continuará aprimorando seus serviços digitais e fortalecendo a integração com sistemas externos para melhorar ainda mais a experiência dos usuários.

Mais detalhes sobre o serviço de API de Gerenciamento de Informações de Produto estão disponíveis aqui.

Para dúvidas sobre o serviço de API, incluindo solicitações para ampliar as informações fornecidas, entre em contato conosco aqui.

Notas:

*É necessária uma chave de API emitida pela Murata para utilizar o serviço de API. Por favor, envie uma solicitação de uso aqui.

Sobre a Murata

A Murata Manufacturing Co., Ltd. é líder mundial na concepção, na fabricação e na comercialização de componentes e soluções eletrônicos passivos à base de cerâmica, bem como de módulos de comunicação e de fonte de alimentação. A empresa se dedica ao desenvolvimento de materiais eletrônicos avançados e de módulos multifuncionais de alta densidade e tecnologia de ponta. A empresa possui colaboradores e instalações de fabricação pelo mundo afora.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260624985362/pt/

Para informações adicionais, entre em contato com:

Murata Manufacturing Co., Ltd.

Shusaku Aoki, prsec_mmc@murata.com

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Departamento de Comunicação Corporativa