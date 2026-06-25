Assine
overlay
Início Mundo Corporativo
Mundo Corporativo

Murata expande serviço de API de Gerenciamento de Informações de Produtos para abranger todas as 73 categorias de produtos

Publicidade
Carregando...
DI
DINO
DI
DINO
Repórter
25/06/2026 07:04

compartilhe

SIGA

A Murata Manufacturing Co., Ltd. (Tóquio: 6981; ISIN: JP3914400001) agora abrange todas as 73 categorias de produtos em seu PIM. Por meio desse serviço de API, engenheiros, desenvolvedores e especialistas em compras podem obter informações atualizadas sobre os produtos, o que permite respostas rápidas a mudanças no status dos itens e reduz o risco de obsolescência dos componentes.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260624985362/pt/

[Murata Manufacturing Co., Ltd.] Murata expands Product Information Management API Service to cover all 73 product categories

[Murata Manufacturing Co., Ltd.] Murata expands Product Information Management API Service to cover all 73 product categories

À medida que a transformação digital se acelera no setor manufatureiro, uma ampla variedade de sistemas e plataformas está sendo utilizada em todo o fluxo de trabalho, da concepção e seleção de componentes à aquisição. Inicialmente, o serviço API PIM da Murata abrangia apenas capacitores e indutores cerâmicos de montagem superficial com terminais. Essa cobertura restrita exigia que os usuários buscassem e atualizassem manualmente as informações de todos os outros produtos. Isso não só representava um fardo para os usuários, como também gerava a preocupação de que alterações nas especificações ou no status dos produtos não fossem capturadas em tempo real, o que poderia afetar o desenvolvimento e o fornecimento de componentes.

Em resposta, a Murata ampliou o serviço para abranger todas as 73 categorias de produtos listadas em seu banco de dados. Agora, os usuários podem obter automaticamente, por meio de seus sistemas e plataformas externos, informações mais recentes sobre uma gama muito mais ampla de produtos, como especificações, status, parâmetros S e listas de rede SPICE, incorporando um programa de atualização ao sistema ou à plataforma já existente*. Isso promove maior eficiência na concepção, na seleção de componentes e na aquisição, além de ajudar os usuários a identificar rapidamente componentes alternativos quando o status do produto mudar, reduzindo o risco de obsolescência dos componentes.

Daqui para frente, a Murata continuará aprimorando seus serviços digitais e fortalecendo a integração com sistemas externos para melhorar ainda mais a experiência dos usuários.

Mais detalhes sobre o serviço de API de Gerenciamento de Informações de Produto estão disponíveis aqui.

Para dúvidas sobre o serviço de API, incluindo solicitações para ampliar as informações fornecidas, entre em contato conosco aqui.

Notas:
*É necessária uma chave de API emitida pela Murata para utilizar o serviço de API. Por favor, envie uma solicitação de uso aqui.

Sobre a Murata

A Murata Manufacturing Co., Ltd. é líder mundial na concepção, na fabricação e na comercialização de componentes e soluções eletrônicos passivos à base de cerâmica, bem como de módulos de comunicação e de fonte de alimentação. A empresa se dedica ao desenvolvimento de materiais eletrônicos avançados e de módulos multifuncionais de alta densidade e tecnologia de ponta. A empresa possui colaboradores e instalações de fabricação pelo mundo afora.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.


Contato:

Para informações adicionais, entre em contato com:

Murata Manufacturing Co., Ltd.

Shusaku Aoki, prsec_mmc@murata.com

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Departamento de Comunicação Corporativa


Fonte: BUSINESS WIRE

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay