Hospital Paulistano amplia formação em cirurgia robótica

O Hospital Paulistano, da Rede Total Care, passa a ampliar sua atuação na formação de médicos em cirurgia robótica em São Paulo. A unidade sediará uma filial do Centro Edson Bueno, braço de educação, pesquisa e inovação do Grupo Amil. A formalização da parceria ocorreu em junho, com a presença de médicos e representantes da área da saúde.

A iniciativa tem como foco a capacitação de cirurgiões em procedimentos robóticos, com ênfase na cirurgia oncológica, especialmente no tratamento de cânceres urológicos.

“Esse projeto representa uma grande oportunidade para a capacitação profissional e o desenvolvimento de novos cirurgiões especializados no manejo da cirurgia robótica. Existe uma demanda reprimida por qualificação nessa área. O Centro Edson Bueno reforça nosso compromisso com a educação, a pesquisa e a inovação em saúde”, afirma o diretor do Hospital Paulistano, Odair Abdala.

Segundo o executivo, a implantação da plataforma robótica na unidade já vem contribuindo para ampliar a capacidade de atendimento. Em todo o ano de 2025, foram realizadas 21 prostatectomias no hospital. Em menos de um mês de operação da tecnologia, já foram realizados 25 procedimentos. Atualmente, cerca de 40 pacientes aguardam autorização e regulação para cirurgia. A expectativa é realizar entre três e quatro cirurgias robóticas por dia, atendendo pacientes da rede Total Care e de unidades regionalizadas em São Paulo.

Formação e treinamento

Os cursos oferecidos pelo Hospital Paulistano contarão com treinamento no sistema Da Vinci, tecnologia desenvolvida pela empresa norte-americana Intuitive Surgical. O equipamento permite a realização de procedimentos minimamente invasivos com alta precisão e é utilizado em especialidades como urologia, ginecologia, cirurgia geral, bariátrica e torácica.

Também será disponibilizado um simulador cirúrgico voltado ao desenvolvimento de habilidades motoras e cognitivas necessárias para a realização de procedimentos robóticos. A ferramenta poderá ser utilizada por profissionais em diferentes níveis de experiência.

“A cirurgia robótica oferece ao médico maior precisão, flexibilidade e controle durante os procedimentos, com o auxílio de visão tridimensional em alta definição. Na prática, o cirurgião opera a partir de um console, controlando braços robóticos que executam os movimentos com elevada precisão dentro do corpo do paciente”, explica Abdala.

Entre os benefícios associados à técnica estão menor tempo de internação, redução do sangramento e da dor no pós-operatório, além de recuperação mais rápida.

A capacitação contempla módulos teóricos e práticos, incluindo atividades em simuladores, laboratórios, utilização de peças anatômicas e acesso à estrutura do Centro Edson Bueno. Ao final do treinamento, os participantes estarão aptos a atuar em procedimentos cirúrgicos robóticos.

De acordo com o diretor executivo de Pesquisa, Desenvolvimento, Inovação e Educação do Centro Edson Bueno, Kenneth Almeida, a expansão integra uma estratégia nacional voltada ao fortalecimento da formação médica.

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“A proposta é ampliar o acesso à qualificação médica, fortalecendo a rede Total Care e consolidando a formação em cirurgia robótica como referência nacional”, afirma.