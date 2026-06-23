DNVB Brands transforma importação da China em marca própria

O Brasil importou US$ 70,9 bilhões em produtos chineses em 2025, alta de 11,5% em relação ao ano anterior, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. O volume crescente, no entanto, não tem se convertido em diferenciação para a maioria dos pequenos e médios empresários: sem estratégia de marca, boa parte segue revendendo produtos genéricos e disputando preço com concorrentes que acessam os mesmos fornecedores. Para mudar esse quadro, Bruno Homero fundou a DNVB Brands, ecossistema que combina formação empresarial, curadoria de fornecedores, desenvolvimento de produtos, importação, operação comercial e construção de marcas próprias.

"Importar por importar não constrói valor. O que transforma um negócio é usar a importação como ferramenta para criar marca, posicionamento e diferenciação no mercado", afirma Homero.

Segundo o especialista, o erro mais comum entre empresários é ver a China apenas como um lugar para comprar mais barato. O verdadeiro diferencial, defende, está em transformar a importação em alavanca para desenvolver produtos, criar identidade própria e construir um ativo de marca. A marca própria tira o empresário da guerra de preço, reduz a dependência de fornecedores tradicionais, amplia o controle sobre produto e posicionamento e fortalece a percepção de valor diante do consumidor.

Na frente educacional, a Marca Própria Academy (MPA) capacita empresários que querem criar ou acelerar suas marcas próprias com mais clareza estratégica. A mentoria aborda escolha de produto, validação, posicionamento, fornecedores, importação, canais de venda, marketing, métricas e crescimento empresarial.

Já a Missão Importação China (MIC) leva empresários brasileiros aos principais centros de fornecedores do mundo, com imersão em feiras, mercados, fábricas e polos comerciais. A proposta é dar ao empresário uma visão real do processo de importação, do desenvolvimento de produto e da construção de relacionamento com fornecedores internacionais.

Além da formação e das missões empresariais, a DNVB Brands atua com Sourcing Internacional, apoiando empresários no desenvolvimento de fornecedores, produtos e operações de importação. O trabalho envolve pesquisa, curadoria, negociação, amostras, personalização e apoio na conexão entre fornecedores internacionais e empresários brasileiros, com foco em evitar erros como escolha inadequada de fornecedores, falta de validação de produto e ausência de negociação técnica.

A autoridade do modelo se sustenta também na operação das marcas próprias do grupo. A Born Active é uma marca de equipamentos fitness para treino em casa, com esteiras compactas, bicicletas ergométricas e equipamentos para treino indoor. Já a Bralo Atacadista é a frente B2B do grupo, dedicada à importação e distribuição de produtos para utilidades domésticas, pet, limpeza e utensílios de cozinha. As duas marcas funcionam como laboratórios reais da metodologia: escolher produtos com potencial, desenvolver posicionamento, importar com estratégia e construir canais de venda no Brasil.

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"O empresário brasileiro não precisa mais aprender errando sozinho. Nosso trabalho é encurtar esse caminho, conectando experiência prática, método, fornecedores certos e visão de marca própria", conclui Homero.