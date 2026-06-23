Projeto Conexões em Teias no Energy Summit traz inovação

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A Marina da Glória, no Rio de Janeiro, será palco de um dos encontros mais relevantes entre juventude, tecnologia, empreendedorismo e impacto socioambiental do país. Entre os dias 23 e 25 de junho, o projeto Conexões em Teias integra a programação oficial do Energy Summit Global, evento internacional inspirado no ecossistema de inovação do Massachusetts Institute of Technology (MIT), consolidando-se como uma plataforma de diálogo e construção de soluções para os desafios da sustentabilidade e da economia do futuro.



Realizado pela Espiral Soluções Socioculturais, o projeto foi aprovado pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura da Prefeitura do Rio de Janeiro e conta com patrocínio master da Transegur. A iniciativa reúne estudantes, empreendedores, especialistas, investidores e lideranças de diferentes setores para estimular a inovação colaborativa e acelerar soluções de impacto social, ambiental e econômico.



Ideathons revelam talentos e soluções para o futuro



A programação tem início no dia 23 de junho com a apresentação e premiação dos vencedores de duas maratonas de inovação promovidas pelo projeto. As equipes selecionadas apresentarão suas soluções no Palco Conexões em Teias para uma banca formada por especialistas, investidores e representantes do mercado.



O Ideathon Hack Teia – Quintessa mobilizou mais de 20 equipes de diversas regiões do Brasil em torno de desafios ligados à sustentabilidade corporativa e às práticas ESG. Seis times foram selecionados para apresentar suas propostas durante o evento.



Já o Ideathon Hack Teia – Junior Achievement (JA) envolveu estudantes do Ensino Médio da rede pública em uma imersão voltada à Economia Criativa, Sustentabilidade e Empreendedorismo. Dez equipes participaram da competição, e três delas conquistaram vaga para defender suas ideias no palco do festival.



As apresentações ocorrerão nos dias 23 e 24 de junho, seguidas das cerimônias de premiação.



Para Ingrid Reis, CEO da Espiral Soluções Socioculturais e idealizadora do projeto, a iniciativa nasce da necessidade de conectar diferentes setores da sociedade em torno de objetivos comuns. “Acreditamos que os grandes desafios do futuro exigem atuação colaborativa e visão sistêmica. O Conexões em Teias cria pontes entre cultura, educação, tecnologia, sustentabilidade, economia criativa e energia, demonstrando que a inovação é uma poderosa ferramenta de transformação social e desenvolvimento dos territórios”.



Segundo a executiva, o projeto também amplia o debate sobre o papel da inovação na construção de eventos mais sustentáveis e na geração de valor para diferentes ecossistemas. “Queremos discutir como os grandes eventos podem se tornar mais sustentáveis e de que forma a inovação pode contribuir para fortalecer esse processo, gerando impactos positivos para toda a cadeia envolvida”.



Três dias de conteúdo e conexões estratégicas



Além das apresentações dos ideathons, o Palco Conexões em Teias receberá uma programação exclusiva de debates ao longo dos três dias de evento. Serão cinco painéis temáticos reunindo representantes do setor público, iniciativa privada, academia, terceiro setor e ecossistema de inovação para discutir tendências, desafios e oportunidades da nova economia sustentável.



A proposta é fomentar reflexões sobre temas como transição energética, empreendedorismo de impacto, desenvolvimento territorial, economia criativa, inclusão produtiva e inovação social.



Entre os destaques da programação está o painel “A Cor da Energia: Os Desafios da Inclusão e Diversidade no Setor”, que acontece no dia 25 de junho, das 13h às 14h, com a participação de Ana Motta, CEO da All Dub Estúdio. O debate abordará os desafios e oportunidades para ampliar a inclusão, a acessibilidade e a diversidade no setor de energia, reforçando o papel dessas agendas como vetores de inovação, competitividade e desenvolvimento sustentável.



Incentivo fiscal como motor de transformação



O projeto também evidencia a importância dos mecanismos de incentivo fiscal como instrumentos capazes de impulsionar iniciativas que integram cultura, educação, inovação e desenvolvimento social.



O apoio da Transegur foi fundamental para viabilizar a estrutura do projeto e ampliar o acesso de jovens estudantes da rede pública a um ambiente internacional de conhecimento, empreendedorismo e transição energética.



Segundo Rodrigo Neto, representante da Transegur, o investimento reforça o compromisso da empresa com uma agenda ESG baseada em impacto concreto e geração de oportunidades. “Investir em educação, inclusão produtiva e no acesso de jovens a ambientes de inovação significa contribuir para a formação das lideranças que irão construir o futuro. Por meio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, fortalecemos nosso papel como agentes de transformação social e apoiadores de iniciativas que geram valor para toda a sociedade”.



Conectando os cinco pilares da inovação



Inspirado na visão do MIT de que as grandes transformações acontecem a partir da interação entre cinco pilares fundamentais: empresas, academia, governo, empreendedores e investidores, o Conexões em Teias integra o ecossistema do Energy Summit Global como uma plataforma voltada à aceleração de soluções para os desafios energéticos, ambientais e sociais contemporâneos.



A expectativa é reunir mais de 15 organizações e representantes de diferentes segmentos, promovendo o encontro entre lideranças empresariais, pesquisadores, formuladores de políticas públicas, startups, organizações sociais e agentes de transformação.



Para Luiz Mandarino, diretor de Startups e Empreendedorismo do Energy Summit Global e do Instituto Spark, o projeto traduz na prática o modelo de inovação defendido pelo MIT. “Os grandes desafios da transição energética exigem colaboração entre empresas, academia, governo, empreendedores, investidores e sociedade. Ao integrar o Instituto Spark à plataforma global de conexões proporcionada pelo Energy Summit Global, ampliamos nossa missão de fomentar o empreendedorismo, acelerar talentos e transformar conhecimento científico e tecnológico em soluções de impacto econômico, social e ambiental”.



Serviço:



Evento: Conexões em Teias no Energy Summit Global

Data: 23 a 25 de junho

Local: Marina da Glória – Rio de Janeiro (RJ)

Mais informações: http://www.energysummit.global