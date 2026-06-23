Jornalista mineiro é um dos destaques do COMPOL Brasil 2026

A trajetória construída ao longo de duas décadas na comunicação pública, política e eleitoral levará o jornalista mineiro Davidson Padrão ao palco do COMPOL Brasil 2026, considerado o maior congresso de comunicação política e institucional do país. Natural de Sete Lagoas (MG), ele foi selecionado para integrar a programação do evento, que será realizado entre os dias 23 e 25 de junho, em Florianópolis (SC). A participação ocorrerá no dia 25, durante o Eleja.se Day, com a palestra “Tráfego pago político não funciona sem isso”.

A seleção ocorreu por meio do Eleja.se, formação conduzida pelo jornalista Emerson Saraiva. A iniciativa abriu espaço para que alunos apresentassem casos práticos desenvolvidos em sua atuação profissional. A partir das experiências submetidas, alguns participantes foram escolhidos para compartilhar seus estudos e resultados durante a programação do congresso.

A experiência que originou a palestra

Graduado em Jornalismo pela PUC Minas e mestre em Estudos Linguísticos, com ênfase em Análise do Discurso, pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Davidson construiu sua carreira em diferentes frentes da comunicação política. Ao longo dos últimos 20 anos, atuou na assessoria de mandatos legislativos, na comunicação de governos municipais e na gestão de campanhas proporcionais e majoritárias em Minas Gerais.

Foi justamente a observação de diferentes realidades da comunicação pública que ajudou a consolidar a reflexão que servirá de base para sua apresentação no COMPOL. A palestra parte da ideia de que o investimento em anúncios digitais, isoladamente, não é capaz de substituir uma estratégia política consistente nem construir credibilidade junto ao eleitorado. “O tráfego pago não cria estratégia, amplifica estratégia. Não cria reputação, acelera a construção de reputação que já existe”, defende o jornalista.

Segundo Davidson, a reputação que sustenta um candidato em uma campanha eleitoral começa a ser construída muito antes do período de disputa. Ela é resultado de presença contínua, coerência de posicionamento e relacionamento permanente com o eleitorado. Nesse contexto, o impulsionamento digital funciona como ferramenta de amplificação de um trabalho que já está em andamento.

A palestra será baseada em experiências acompanhadas nos ciclos eleitorais de 2020 e 2024. A partir da observação de campanhas desenvolvidas em contextos distintos, Davidson apresentará reflexões sobre o papel da reputação, da presença digital contínua e do investimento em mídia paga na construção de resultados na comunicação política. O objetivo é mostrar como estratégias sustentadas ao longo do tempo podem potencializar os efeitos das ações de comunicação durante uma campanha.

Participação na programação nacional

Realizado anualmente, o COMPOL Brasil reúne profissionais de diferentes regiões do país para discutir tendências, estratégias e desafios da comunicação institucional, governamental e eleitoral. O evento se consolidou como um espaço de intercâmbio entre comunicadores, gestores públicos, pesquisadores, consultores e profissionais que atuam diretamente na relação entre poder público e sociedade.

Dentro da programação do Compol, o Eleja.se Day tem a proposta de apresentar experiências práticas capazes de contribuir para o debate sobre os caminhos da comunicação política contemporânea. Para Davidson, a oportunidade representa o reconhecimento de um trabalho desenvolvido fora dos grandes centros políticos brasileiros.

“Sou de Sete Lagoas, uma cidade de médio porte no interior de Minas. Construí esse trabalho aqui, distante dos grandes centros. Ter a oportunidade de apresentar isso no COMPOL, ao lado de pessoas que admiro e acompanho há anos, é muito gratificante. Sou grato ao Emerson Saraiva pela generosidade de abrir esse espaço”, afirma o profissional.

Perfil

Além da atuação profissional em mandatos, governos e campanhas, Davidson Padrão é fundador da Act.fy Agência Digital e tem como sócia a estrategista digital Juliana Drumond. Também realiza treinamentos presenciais e digitais voltados para candidatos, equipes de campanha e profissionais que atuam na área de comunicação política. A formação acadêmica do profissional combina a graduação em Jornalismo pela PUC Minas com o mestrado em Estudos Linguísticos pela UFMG, trajetória que contribui para uma atuação voltada tanto à estratégia quanto à compreensão dos processos de construção de discurso, imagem pública e relacionamento político.

COMPOL Brasil 2026

O COMPOL Brasil 2026 será realizado presencialmente entre os dias 23 e 25 de junho, em Florianópolis (SC). Considerado o principal congresso brasileiro dedicado à comunicação política e institucional, o evento reúne especialistas de diversas áreas para debater temas relacionados à comunicação governamental, mandatos, campanhas eleitorais, marketing político, gestão de reputação e relacionamento com a sociedade.

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Entre os espaços da programação está o Eleja.se Day, iniciativa ligada à formação conduzida pelo jornalista Emerson Saraiva. O ambiente foi criado para que participantes compartilhem experiências e estudos de caso desenvolvidos em suas atuações profissionais, promovendo a troca de conhecimento entre comunicadores de diferentes regiões do país.