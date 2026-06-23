TomTicket otimiza gestão de suporte em empresa paulista

A Gálata Tecnologia, empresa paulista especializada em criação de sites, é um exemplo de como o uso estratégico de uma ferramenta de gestão de suporte pode transformar a rotina de uma equipe e a experiência dos clientes. Com a TomTicket, a empresa reorganizou seu setor de atendimento e passou a operar com mais organização, transparência e eficiência, pilares que hoje sustentam sua atuação.

Quando Marcio Nobrega assumiu a direção de operações da Gálata, a empresa já utilizava a TomTicket, mas sem explorar todo o potencial da plataforma. Isso gerava dificuldades no dia a dia, como falta de controle sobre horas utilizadas pelos clientes, canais de atendimento descentralizados e pouca visibilidade sobre a operação de suporte.

“A rotina do suporte era desorganizada, com equipe sobrecarregada e clientes insatisfeitos”, relembra Nobrega.

Ao analisar as funcionalidades disponíveis, o gestor percebeu que a solução para esses problemas já estava na própria ferramenta, sendo necessário apenas reestruturar sua configuração. Com apoio do time da TomTicket, foi realizada uma reabertura da conta e uma nova implementação, agora de forma organizada e estratégica.

“Fui totalmente assessorado nesse processo. A implantação foi mais simples do que imaginei e hoje a conta está plenamente funcional”, afirma.

Os resultados foram rapidamente percebidos. A eficiência no atendimento aumentou, o volume de chamados foi reduzido e os clientes passaram a ter mais clareza sobre o uso de seus contratos. A centralização dos canais também contribuiu para agilizar o atendimento.

“Hoje tudo flui com mais tranquilidade. Os clientes têm um canal único, são atendidos com mais rapidez e a equipe trabalha com mais organização”, destaca.

Para o gestor, a mudança também trouxe ganhos importantes na tomada de decisão. “Agora tenho visibilidade da operação, consigo acompanhar a equipe com mais precisão e tomar decisões com base em dados concretos”, explica.

O caso da Gálata evidencia um cenário comum em empresas de tecnologia: a subutilização de ferramentas robustas por falta de configuração adequada. Nesse contexto, o diferencial da TomTicket está na combinação entre tecnologia e suporte próximo ao cliente.

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Sobre a TomTicket



A TomTicket é uma plataforma brasileira de gestão de suporte e atendimento ao cliente. Oferece soluções para centralização de canais, controle de chamados, gestão de horas e maior transparência na relação com clientes, atendendo empresas de diversos portes e segmentos em todo o Brasil.