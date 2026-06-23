Grupo Skill divulga esclarecimento sobre reportagens

O Grupo Skill divulgou um esclarecimento público sobre notícias recentes veiculadas na imprensa envolvendo uma empresa denominada “Skill Tecnologia”. Segundo a empresa, a organização citada nas reportagens não integra o Grupo Skill e não possui qualquer vínculo societário ou operacional com suas atividades.

De acordo com o Grupo, a manifestação foi motivada pela repercussão de matérias jornalísticas que mencionam a “Skill Tecnologia” em meio a denúncias relacionadas ao uso de dados. O Grupo Skill informa que não possui qualquer envolvimento com os fatos relatados e lamenta eventuais associações indevidas decorrentes da semelhança entre os nomes.

Em nota, a companhia declarou que repudia as condutas descritas nas reportagens e reforçou seu compromisso com a ética, a integridade, a conformidade regulatória e o respeito às legislações aplicáveis, incluindo aquelas relacionadas à proteção de dados e à segurança da informação.

“Construímos nossa trajetória com base na ética, na transparência e na confiança. Esses princípios orientam todas as nossas relações e decisões. Reafirmamos nosso compromisso com uma atuação responsável, em conformidade com a legislação e alinhada às melhores práticas de governança e proteção de dados”, acentua Viviam Posterli, CEO do Grupo Skill.

Segundo a CEO, também já estão sendo adotadas as medidas cabíveis para análise e resguardo dos direitos do Grupo Skill, incluindo aqueles relacionados à utilização de seu nome comercial e de sua imagem institucional.

A proteção de dados pessoais tem sido um tema cada vez mais relevante no ambiente corporativo. Segundo a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) garante aos cidadãos direitos como acesso às informações sobre o tratamento de seus dados, correção de informações incorretas, anonimização, bloqueio ou eliminação de dados tratados em desconformidade com a legislação.

Ainda de acordo com a ANPD, agentes de tratamento de dados, sejam públicos ou privados, devem observar princípios de transparência, segurança e responsabilidade no tratamento das informações pessoais.

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O Grupo Skill afirma que segue atuando em conformidade com as exigências legais e permanece à disposição de clientes, parceiros e demais públicos para prestar esclarecimentos.