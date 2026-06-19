Tecnologia de filtro sorvente sólido da Svante é incluída na lista do prêmio 2026 World Changing Ideas Awards da Fast Company

A Svante Technologies Inc. (Svante), empresa de gestão integrada de carbono orientada por um propósito, anunciou hoje que sua tecnologia de filtro sorvente sólido com nanoengenharia foi incluída na lista 2026 World Changing Ideas da Fast Company, um dos prêmios mais seletivos do mundo para inovações que enfrentam desafios climáticos e de sustentabilidade.

A honraria reconhece a plataforma de filtragem exclusiva da Svante, que permite a captura e a remoção de alto desempenho de CO? das emissões industriais e do ar, bem como outras aplicações críticas de separação de gases, especialmente onde os processos químicos não apresentam bom desempenho.

Os prêmios deste ano, divulgados no site fastcompany.com, destacam 191 projetos em 14 categorias. Um painel de editores e repórteres da Fast Company avaliou mais de 1.500 inscrições com base em seu impacto, sustentabilidade, design, criatividade, escalabilidade e capacidade de promover melhorias na sociedade.

“Esse reconhecimento destaca a importância comercial e social da abordagem da Svante para captura e remoção de carbono, bem como para separação de gases”, afirmou Richard Laliberte, COO da Svante. “Nossa tecnologia foi projetada para operar em escala industrial, com a eficiência, modularidade e capacidade de fabricação necessárias para uma implementação global, demonstrando que soluções climáticas duradouras também podem gerar forte valor para os negócios.”

“O prêmio World Changing Ideas Awards é mais do que inspiração: é uma medida de impacto real no mundo,” diz Brendan Vaughan, editor-chefe da Fast Company. “Os homenageados deste ano estão transformando ideias ousadas em soluções concretas e enfrentando desafios globais urgentes com criatividade e rigor.”

Os filtros de sorvente sólido da Svante utilizam nanomateriais e uma arquitetura modular de contato rotativo, suportando uma gama de aplicações, incluindo a captura industrial de CO?, a captura direta de ar (DAC) e a separação avançada de gases. Com isso, a empresa se posiciona na interseção entre tecnologia climática, materiais avançados e fabricação escalável.

Sobre a Svante

A Svante é uma empresa integrada de gestão de carbono com sede em Vancouver, Canadá. A empresa fabrica filtros nanoestruturados e máquinas modulares de contato rotativo que capturam e removem CO 2 de forma ambientalmente responsável, proveniente de emissões industriais e do ar. Além disso, a Svante fabrica filtros para captura direta de ar e outras aplicações de separação de gases, e desenvolve projetos de captura e armazenamento de carbono, da fonte ao destino. A empresa integra o Hall da Fama Global Cleantech 100 de 2025 e a lista das Principais Empresas de Tecnologia Verde de 2025 da TIME e Statista. Para mais informações, acesse www.svanteinc.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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Assessoria de mídia:

Colleen Nitta

Diretora de Marketing e Comunicação

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