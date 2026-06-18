BB agenda leilões com diversas modalidades de venda

O Banco do Brasil realiza neste mês de junho uma nova agenda de leilões de imóveis com diferentes modalidades de venda e oportunidades para investidores e pessoas físicas interessadas na aquisição de bens com condições atrativas.



Ao todo, estão sendo disponibilizados mais de 148 imóveis, distribuídos em diversas regiões do país, contemplando opções residenciais e comerciais, com características variadas de ocupação, renda e formato de oferta.



Abaixo é possível conferir a programação:



- 23/06/2026 – Imóveis próprios com locação simultânea - 11h - 40 lotes;

- 23/06/2026 – Imóveis próprios sem locação - 14h - 10 lotes;

- 24/06/2026 – Leilão Simplificado (imóveis retomados) - 10h - 98 lotes;

- 30/06/2026 – Aceita BB – Proposta Final - último leilão da campanha de vendas.



Entre os destaques da agenda estão os imóveis com locação simultânea, que possibilitam ao comprador a geração de renda imediata, e o Leilão Simplificado, com imóveis retomados e oportunidades com valores competitivos.



A modalidade Aceita BB também integra a programação, oferecendo imóveis sem valor mínimo divulgado, em que o interessado apresenta sua proposta, que será analisada pelo Banco. Se aprovado, o imóvel é considerado arrematado, tornando o processo mais dinâmico e estratégico para aquisição.



A iniciativa busca atender diferentes perfis de público, desde quem procura o primeiro imóvel até investidores que desejam diversificar seu portfólio, com opções acessíveis e seguras. Os leilões são realizados de forma 100% on-line, garantindo praticidade, transparência e segurança em todas as etapas.



Para participar e obter mais informações, basta acessar www.seuimovelbb.com.br, onde estão disponíveis os editais, fotos, descrições dos imóveis e condições completas de participação.



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