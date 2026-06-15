Digital Cooperation Organization lança comunidade global de especialistas para acelerar a cooperação digital internacional

A Digital Cooperation Organization (DCO), primeira organização internacional independente do mundo dedicada ao crescimento inclusivo e sustentável da economia digital, anunciou hoje o lançamento da Comunidade Global de Especialistas (GEC, Global Expert Community), uma nova plataforma criada para mobilizar expertise e desenvolver colaboração internacional em apoio a iniciativas digitais de alto impacto nos estados-membro da DCO e além.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260615361261/pt/

Digital Cooperation Organization Launches Global Expert Community to Accelerate International Digital Cooperation (Graphic: AETOSWire)

A GEC reflete o compromisso contínuo da DCO de tornar a cooperação digital em ação ao expandir o acesso à expertise especializada e fortalecer a colaboração entre setores e fronteiras. À medida que a transformação digital remodela economias e sociedades em todo o mundo, a Comunidade foi criada para converter perspectivas globais e expertise prática em soluções inovadoras que aceleram o progresso em direção a economias digitais mais inclusivas e sustentáveis.

A Sra. Deemah AlYahya, secretária geral da DCO, afirmou:"Os desafios digitais atuais requerem uma colaboração mais forte e acesso a expertise diversa. Através da Comunidade Global de Especialistas, estamos estabelecendo uma plataforma que transforma conhecimento em impacto acionável e fortalece nossa capacidade coletiva para construir economias digitais mais inclusivas, resilientes e prontas para o futuro".

"Ao reunir especialistas de vários setores e regiões, visamos acelerar a troca de conhecimento, promover a colaboração e apoiar o desenvolvimento de soluções práticas que impulsionam impacto significativo e mensurável através de cooperação digital internacional",ela acrescentou.

Os especialistas que fazem parte da GEC contribuirão por meio de diálogos especializados e discussões estratégicas, iniciativas para a construção de capacidade, contribuições consultivas e desenvolvimento de recursos com conhecimento prático que apoiam a tomada de decisão e a implementação eficaz. A Comunidade apoia a expertise em uma ampla linha de prioridades da economia digital, incluindo inteligência artificial, comércio digital, investimento digital, infraestrutura de dados e digital, talento e habilidades digitais, política e governança da economia digital, novas tecnologias, inclusão digital e inovação, segurança cibernética e confiança, e transformação digital e adoção.

A participação é voluntária, com oportunidades de engajamento ativadas com base nas necessidades da iniciativa e na relevância da expertise. As inscrições já estão abertas globalmente para profissionais qualificados de entidades do governo, organizações internacionais, instituições acadêmicas, setor privado, sociedade civil e profissionais independentes.

Através da GEC, a DCO visa fortalecer a colaboração internacional e desbloquear novas oportunidades para especialistas em todo o mundo a fim de contribuir com seu conhecimento e insights para moldar soluções práticas e de alto impacto para o futuro da economia digital.

Estão abertas as inscrições; experts, pesquisadores, especialistas e líderes do setor podem se candidataraqui.

*Fonte: AETOSWire

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260615361261/pt/

Ahmed Bayouni

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Media@dco.org