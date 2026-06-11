Bitget Continua a Expansão de Spot de Ações com 30 Novas Listagens em Temas de Líderes do Mercado

VICTORIA, Seychelles, June 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, a maior Universal Exchange do mundo, expandiu sua linha de spot de ações com a listagem de 30 novos ativos spot de ações, ampliando ainda mais o acesso dos usuários às oportunidades de mercado tradicionais com o recente lançamento de Stock 2.0. Os ativos recém-listados incluem rNASA, rBMNR, rDIS, rROKU e rLCID, que foram disponibilizados em 8 de junho de 2026.

As últimas adições abrangem uma gama diversificada de empresas e temas de investimento, como inovação espacial, entretenimento, marcas de consumo, tecnologia empresarial, saúde, defesa, infraestrutura em nuvem, tecnologia educacional e veículos elétricos. Os recentes ativos são: Tema Space Innovators ETF, BitMine Immersion Technologies, AbbVie, Automatic Data Processing, BlackSky Technology, BWX Technologies, CAVA Group, Celsius Holdings, Cognex, CRISPR Therapeutics, The Walt Disney Company, DigitalOcean, Duolingo, Guidewire Software, Himax Technologies, Hewlett Packard Enterprise, The Coca-Cola Company, Lucid Group, e Lockheed Martin, entre outros.

Após a recente integração de 49 ações e ETFs dos EUA, bem como a expansão da Unified Trading Account da Bitget para incluir ações tokenizadas como ativos de margem, esta última atualização dá aos usuários uma exposição ainda mais ampla a corporações mundialmente estabelecidas e empresas de crescimento emergente em setores de mercado de alta atividade. A Bitget aprimora a acessibilidade dos produtos financeiros tradicionais, juntamente com seus robustos conjuntos de criptomoedas e instrumentos de mercado, possibilitando uma experiência de investimento mais abrangente por meio de uma plataforma única e unificada.

A adição fortalece ainda mais a estratégia da Universal Exchange da Bitget, que reúne criptoativos, ações, ETFs, commodities, produtos de câmbio, metais preciosos, derivativos e instrumentos financeiros tokenizados em um ambiente de negociação unificado. A plataforma oferece acesso a mais de 100 ações tokenizadas e ETFs, juntamente com um conjunto crescente de produtos financeiros tradicionais criados para ajudar os usuários a navegar por oportunidades nos mercados globais.

O anúncio dá seguimento à expansão contínua da Bitget em perpétuos de ações, CFDs, produtos IPO Prime, ações tokenizadas e a Reality, sua plataforma regulamentada de emissão de ativos do mundo real. Em conjunto, esses desenvolvimentos refletem a visão mais ampla da Bitget de criar uma experiência de negociação mais conectada de ativos digitais e mercados financeiros tradicionais.

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Sobre a Bitget

A Bitget é a maior Universal Exchange (UEX) do mundo, atendendo a mais de 125 milhões de usuários com acesso a mais de 2 milhões de tokens de criptomoedas, mais de 100 ações tokenizadas, ETFs, commodities, FX e metais preciosos como ouro. O ecossistema está comprometido em ajudar os usuários a negociar de forma mais inteligente com seu agente de IA sendo o copiloto para executar ordens de trade. A Bitget está impulsionando a adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas com a LALIGA e a MotoGP™. Alinhada com sua estratégia de impacto global, a Bitget se uniu à UNICEF em apoio ao ensino de blockchain para 1,1 milhão de pessoas até 2027. A Bitget atualmente lidera o mercado de TradFi tokenizado, fornecendo as taxas mais baixas do setor e a maior liquidez em 150 regiões em todo o mundo.

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Aviso de Risco: Os preços dos ativos digitais estão sujeitos a flutuações e podem ser significantemente voláteis. Os investidores são aconselhados a alocar apenas os fundos que podem perder. O valor de qualquer investimento pode ser afetado, e existe a possibilidade de que os objetivos financeiros não sejam atingidos, nem que o investimento principal recuperado. Aconselhamento financeiro independente deve sempre ser obtido, e a experiência financeira pessoal e a posição devem ser cuidadosamente consideradas. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros. A Bitget não se responsabiliza por quaisquer perdas potenciais incorridas. Nada contido neste documento deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. Para mais informações, consulte nossos Termos de Uso.

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 1001187206)