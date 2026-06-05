DEWA abre inscrições para a WETEX 2026

A Autoridade de Eletricidade e Água de Dubai (DEWA) abriu as inscrições para a 28ª edição da Exposição de Água, Energia, Tecnologia e Meio Ambiente (WETEX), que acontecerá de 20 a 22 de outubro de 2026 no Dubai World Trade Centre. Uma das principais exposições especializadas do gênero no mundo e a maior da região, a WETEX é organizada pela DEWA sob as diretrizes de Sua Alteza Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice-Presidente e Primeiro-Ministro dos Emirados Árabes Unidos e Governante de Dubai, e com o patrocínio de Sua Alteza Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Presidente do Conselho Supremo de Energia de Dubai.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260604107033/pt/

DEWA opens registration for WETEX 2026 (Photo: AETOSWire)

A WETEX abrange uma ampla gama de setores, incluindo energia, água, meio ambiente, desenvolvimento verde, transformação digital, inteligência artificial (IA), sustentabilidade, descarbonização, mobilidade verde, hidrogênio verde e cidades sustentáveis. A cada ano, a feira expande seu foco em setores voltados para o futuro e indústrias emergentes. Alinhando-se às últimas tendências globais, a WETEX fortalece sua preparação para o futuro, acelera a transição energética e apoia o progresso rumo à neutralidade de carbono.

A 27ª edição da WETEX contou com a participação de 3.100 expositores e mais de 50.000 visitantes de todo o mundo. Com uma área de 95.000 metros quadrados, a feira apresentou 18 pavilhões internacionais e atraiu 68 patrocinadores, além de 18 organizações e associações de apoio. Numerosos memorandos de entendimento e acordos foram assinados durante o evento, que também facilitou encontros entre empresas, instituições governamentais e investidores por meio de plataformas B2B e B2G.

Expositores e empresas de todo o mundo podem se inscrever para a WETEX 2026 através do site oficial: https://www.wetex.ae/en/exhibit

*Fonte:AETOSWire

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Shaikha Almheiri

shaikha.almheiri@dewa.gov.ae

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