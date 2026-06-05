PAM Saint-Gobain reforça protagonismo em ESG

A PAM Saint-Gobain Brasil, fabricante de tubos, conexões, válvulas e acessórios de ferro fundido dúctil, foi reconhecida pelo terceiro ano consecutivo na categoria “Protagonista” do Selo BV ESG 360, concedido pelo Bureau Veritas, líder global em serviços de Teste, Inspeção e Certificação (TIC). A certificação reforça o compromisso contínuo da companhia com a sustentabilidade, a responsabilidade social e a excelência em governança corporativa, fortalecendo ainda mais sua conexão com o mercado e a sociedade.

O reconhecimento é resultado de um criterioso processo de avaliação, que envolveu auditorias independentes, análise de dados e revisão aprofundada das práticas ESG adotadas pela empresa. A classificação no nível máximo de maturidade demonstra que a PAM Saint-Gobain Brasil mantém uma atuação consistente, integrada e estratégica em ações que geram impacto positivo para o meio ambiente e para a sociedade.

“Alcançar o nível Protagonista pelo terceiro ano consecutivo é a confirmação de que a sustentabilidade está no centro da nossa estratégia de negócio. Esse reconhecimento reflete o comprometimento das nossas equipes, a maturidade dos nossos processos e a forma responsável com que conduzimos nossas operações, sempre alinhados aos desafios ambientais, sociais e de governança do nosso tempo”, afirma Marcelo Machado, diretor-geral da PAM Saint-Gobain Brasil para a América Latina.

Durante a certificação, o Bureau Veritas destacou iniciativas relacionadas à gestão das mudanças climáticas, controle e monitoramento de efluentes, uso de insumos reciclados, além de políticas corporativas voltadas à diversidade, inclusão e ética, pilares fundamentais da atuação da companhia.

Compromisso com a responsabilidade social no Brasil e no mundo

A PAM Saint-Gobain Brasil possui um histórico sólido de certificações e reconhecimentos ambientais. Além do Selo BV ESG 360, a empresa foi uma das pioneiras da cadeia de suprimentos do setor de saneamento a conquistar o Certificado de Neutralidade de Carbono, considerando as emissões e remoções de CO? equivalentes dos escopos 1 e 2 de seus processos industriais.

“Temos plena consciência do papel estratégico que nosso setor exerce na construção de um futuro mais sustentável. Seguiremos investindo em inovação, eficiência operacional e soluções responsáveis que contribuam para a preservação do planeta e a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Nossas metas de redução de emissões e o compromisso com o NET ZERO até 2050 são reflexo dessa visão de longo prazo”, destaca Marcelo.

Para conhecer em detalhes as iniciativas ESG da PAM Saint-Gobain Brasil, basta acessar o Relatório de Sustentabilidade, disponível nos canais oficiais da empresa.

Sobre a PAM Saint-Gobain Brasil

A PAM Saint-Gobain Brasil, parte do grupo francês Saint-Gobain, fabrica tubos de ferro fundido dúctil e acessórios, como conexões, válvulas e tampões da marca global PAM. Guiada pelo mote “Porque a água é essencial”, a empresa oferece soluções completas para infraestrutura de água e efluentes, além de atender setores como indústria, irrigação, mineração e construção civil em toda a América Latina. Com uma equipe de mais de 1.000 colaboradores, a PAM contribui anualmente com a instalação de mais de 1.000 quilômetros de tubulações no Brasil, reforçando seu compromisso com a inovação, a eficiência e o desenvolvimento sustentável.

Informações para imprensa:

PAM Saint-Gobain Brasil

Rodolfo Oddo – rodolfo.oddo@saint-gobain.com

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Mariana Limeira – mariana.limeira@saint-gobain.com