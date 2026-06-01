SymphonyAI traz plataforma de sortimento e espaço com inteligência artificial para empresas globais de bens de consumo, reduzindo os ciclos de revisão de categorias de semanas para dias

Falhas de conformidade com planogramas, rupturas de estoque não detectadas e a defasagem entre o planejamento da matriz e a execução no nível da loja custam aos supermercados de forma mensurável em vendas comparáveis, perdas e horas de trabalho dos funcionários. As ferramentas criadas para o planejamento de categorias nunca foram projetadas para preencher essa lacuna de execução. Em resposta, a SymphonyAI, líder global em IA Vertical, anunciou hoje a disponibilidade do CINDE Assortment and Space para bens de consumo embalados (CPGs), uma plataforma de IA que fecha o ciclo entre a estratégia de sortimento, a execução do planograma e a conformidade na loja, reduzindo o ciclo de revisão de categoria de quatro a seis semanas para apenas alguns dias.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260602720518/pt/

A plataforma é baseada na IA de Demanda Transferível da SymphonyAI, um modelo treinado com 25 anos de dados de varejo e validado em produção em mais de 500 implementações globais de CPGs, incluindo PepsiCo, Southern Co-op e todas as 25 maiores empresas globais de CPGs. O CINDE Assortment and Space está disponível como uma oferta independente de Assortment-as-a-Service e como parte do pacote completo CINDE CPG Enterprise Suite.

Cinco casos de uso

Cada um aborda um ponto de falha específico e recorrente na forma como as empresas de bens de consumo gerenciam as decisões de categoria atualmente, identificado ao longo de décadas de implantações em produção:

Inteligência de Loja — Ciclo Foto-Planograma: Um merchandiser tira uma foto da prateleira com o celular. A visão computacional identifica cada SKU, a orientação e a condição de falta de estoque e direciona uma tarefa corretiva para o associado correto, sem auditoria manual, sem ferramenta de conformidade separada e sem atraso entre a visita à loja e a ação. O resultado alimenta diretamente o próximo ciclo de sortimento, eliminando a lacuna de conformidade com o planograma que se acumula entre as reconfigurações e leva à perda de disponibilidade na prateleira.

Um merchandiser tira uma foto da prateleira com o celular. A visão computacional identifica cada SKU, a orientação e a condição de falta de estoque e direciona uma tarefa corretiva para o associado correto, sem auditoria manual, sem ferramenta de conformidade separada e sem atraso entre a visita à loja e a ação. O resultado alimenta diretamente o próximo ciclo de sortimento, eliminando a lacuna de conformidade com o planograma que se acumula entre as reconfigurações e leva à perda de disponibilidade na prateleira. Otimização de Sortimento — Demanda Transferível: Racionalização em nível de SKU impulsionada por pontuação de incrementalidade, análise de estado de necessidade e modelagem de canibalização. A Southern Co-op alcançou um aumento de 5,2% nas vendas da categoria usando esse recurso, um resultado de vendas comparáveis ??impulsionado pela colocação dos SKUs certos nas prateleiras certas. O modelo de IA de Demanda Transferível é utilizado em diferentes varejistas sem necessidade de novo treinamento, o que significa que o trabalho validado em um JBP se estende ao próximo sem precisar ser reconstruído do zero.

Racionalização em nível de SKU impulsionada por pontuação de incrementalidade, análise de estado de necessidade e modelagem de canibalização. A Southern Co-op alcançou um aumento de 5,2% nas vendas da categoria usando esse recurso, um resultado de vendas comparáveis ??impulsionado pela colocação dos SKUs certos nas prateleiras certas. O modelo de IA de Demanda Transferível é utilizado em diferentes varejistas sem necessidade de novo treinamento, o que significa que o trabalho validado em um JBP se estende ao próximo sem precisar ser reconstruído do zero. Agrupamento Inteligente Baseado em Lojas: O agrupamento de lojas deriva de padrões de transações e vendas em nível de loja, permitindo modelos altamente precisos e escaláveis, adaptados à demanda local, ao comportamento do consumidor e à dinâmica operacional. Essa capacidade é particularmente valiosa em ambientes de atacado e mercados com dados limitados em nível de cliente, incluindo muitos mercados emergentes e da região Ásia-Pacífico, onde a adoção pelo varejista depende de informações práticas e centradas na loja.

O agrupamento de lojas deriva de padrões de transações e vendas em nível de loja, permitindo modelos altamente precisos e escaláveis, adaptados à demanda local, ao comportamento do consumidor e à dinâmica operacional. Essa capacidade é particularmente valiosa em ambientes de atacado e mercados com dados limitados em nível de cliente, incluindo muitos mercados emergentes e da região Ásia-Pacífico, onde a adoção pelo varejista depende de informações práticas e centradas na loja. Sorteio com Consciência de Espaço — Fluxo de Trabalho do Capitão de Categoria: Planejamento integrado de sortimento e planograma a partir de um modelo de dados compartilhado, produzindo resultados prontos para as prateleiras que as equipes de loja podem utilizar diretamente. Não se tratam de recomendações analíticas que exigem tradução manual antes da execução. A PepsiCo implementou essa capacidade para o planejamento do capitão de categoria em grandes redes de supermercados do Reino Unido, reduzindo os ciclos de revisão de sortimento e gerando entregáveis ??prontos para o varejista dentro da plataforma.

Planejamento integrado de sortimento e planograma a partir de um modelo de dados compartilhado, produzindo resultados prontos para as prateleiras que as equipes de loja podem utilizar diretamente. Não se tratam de recomendações analíticas que exigem tradução manual antes da execução. A PepsiCo implementou essa capacidade para o planejamento do capitão de categoria em grandes redes de supermercados do Reino Unido, reduzindo os ciclos de revisão de sortimento e gerando entregáveis ??prontos para o varejista dentro da plataforma. Automação de Planogramas — Escala Multimarca: Planogramas específicos para cada loja, gerados e mantidos em escala em diferentes marcas, países, idiomas e contextos regulatórios, eliminando o ciclo de reconstrução manual que consome a capacidade das equipes de campo e de categoria entre as atualizações. Uma varejista global com sede na Europa utiliza a automação de planogramas CINDE em 32 países e 32 bandeiras, a maior implementação multibandeira desse tipo.

Contexto de Mercado

De acordo com o Relatório sobre o Estado da Indústria de 2024 da POI, 80% das sedes de empresas de bens de consumo embalados (CPG) não possuem as capacidades necessárias para apoiar decisões de precificação, trade marketing e entrada no mercado. Historicamente, a categoria tem sido atendida por soluções pontuais desconectadas: ferramentas de agrupamento, planograma e conformidade que operam isoladamente, cada uma exigindo transferências manuais que introduzem atrasos e falhas de execução no nível da loja. Nenhum fornecedor havia integrado anteriormente todas as quatro disciplinas em uma única plataforma com um modelo de dados compartilhado.

A convergência de três fatores tornou essa integração tecnicamente viável e comercialmente urgente: a aceleração da frequência de revisão de sortimento, à medida que os varejistas exigem um planejamento de negócios conjunto mais responsivo; a disponibilidade de visão computacional em escala para verificação de conformidade na loja; e a maturação de modelos de demanda em larga escala capazes de serem transferidos entre contextos de varejo sem necessidade de retreinamento.

"As empresas de CPG passaram anos tomando decisões de sortimento e exposição de produtos com ferramentas desconectadas que não conseguem compartilhar dados ao longo do ciclo de planejamento", disse Manish Choudhary, presidente de Varejo da SymphonyAI. "O CINDE Assortment and Space foi desenvolvido para fechar esse ciclo completamente. Quando um modelo de demanda comprovado em um varejista é transferido sem necessidade de treinamento adicional para todos os outros JBPs do portfólio, e quando a execução na loja retroalimenta diretamente o planejamento, as empresas de bens de consumo embalados (CPGs) param de reconstruir o trabalho do zero a cada trimestre. Essa capacidade está disponível hoje, respaldada por 25 anos de implementação em produção em mais de 500 empresas de bens de consumo embalados (CPGs) globais."

Para solicitar uma demonstração ou entrar em contato com a equipe da SymphonyAI na NRF APAC, visite o estande 1514. A SymphonyAI também participará de duas sessões no evento:

Sessão Grandes Ideias — Quarta-feira, 3 de junho, 14h20 – 14h50, Nível 1, Palco EBI 1: Surachai Hirannitichai, Diretor de Tecnologia Digital do Grupo Big C Supercenter, se junta a Paul Howe, Diretor Geral da ReadyMS Tailândia, e Manish Choudhary, presidente de Varejo da SymphonyAI, para discutir os principais desafios enfrentados pelos varejistas que impulsionam a transformação tecnológica na Big C — um estudo de caso ao vivo sobre como uma das maiores redes de supermercados da Ásia-Pacífico está repensando sua infraestrutura digital.

Expo Tour — Engajando Clientes com IA Generativa: Varejistas poderão analisar o roteiro tecnológico da IA ??generativa para obter insights sobre como gerar valor, incluindo maior receita e otimização de processos. Varejistas que participarem da NRF APAC podem adicionar este tour guiado pela expo ao seu pacote de inscrição.

Sobre a SymphonyAI

A SymphonyAI oferece plataformas de IA vertical que ajudam empresas a resolver seus desafios mais complexos e de alto valor — desde o combate a crimes financeiros até a melhoria do desempenho em lojas e o aumento da eficiência na produção. Com a confiança de mais de 2.000 clientes corporativos em todo o mundo, incluindo 200 das principais instituições financeiras, as 25 maiores empresas de bens de consumo e muitas das maiores redes de supermercados e fabricantes industriais do mundo, a SymphonyAI fornece aplicativos treinados em domínios específicos e agentes pré-construídos prontos para uso imediato. Saiba mais em https://www.symphonyai.com/.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260602720518/pt/

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