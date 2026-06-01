Impressora Toshiba atende às necessidades de etiquetagem industrial

A Toshiba America Business Solutions está atendendo às necessidades abrangentes e robustas de etiquetagem para profissionais de armazéns, centros de distribuição, horticultura e manufatura com o lançamento de sua nova impressora industrial de alto desempenho.

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A Toshiba America Business Solutions está atendendo às necessidades abrangentes e robustas de etiquetagem para profissionais de armazéns, centros de distribuição, horticultura e manufatura com o lançamento de sua nova impressora industrial de alto desempenho.

Projetada para ambientes exigentes e de ritmo acelerado, a BX820T da Toshiba oferece aos profissionais industriais a confiabilidade e a consistência diárias de que precisam, além de um baixo custo total de propriedade, um diferencial importante para os departamentos financeiros.

A inovação de impressão em nuvem da Toshiba oferece suporte a mídias de até oito polegadas para rotulagem padrão e especial, incluindo papéis tipo velino, fosco e brilhante, além de filmes sintéticos e de poliéster. A impressora com reforço metálico da empresa produz etiquetas nítidas e duráveis ??para paletes, caixas e tambores de grandes dimensões, como etiquetas de identificação de produtos e de conformidade regulatória (como as da Administração de Segurança e Saúde Ocupacional, da Agência de Proteção Ambiental e de outras agências reguladoras locais e regionais).

Etiquetagem de Alta Tecnologia

A mais recente impressora de etiquetas da Toshiba apresenta um processador dual-core, que alimenta sistemas operacionais em tempo real e Linux, impulsionando o ecossistema A-BRID da empresa. A plataforma A-BRID da Toshiba integra a tecnologia de impressoras multifuncionais com hardware de alta tecnologia, permitindo velocidades de impressão impressionantes (até seis polegadas por segundo) e aplicativos de TI avançados para oferecer uma experiência de etiquetagem premium.

Integração e Gerenciamento Simplificados

Considerando os seguintes atributos da impressora BX820T, a integração e o gerenciamento remoto também são muito fáceis.

Conectividade em nuvem e gerenciamento remoto, integrando-se com o Elevate Sky ® MFPConnect e o SOTI Connect da Toshiba, permitem o monitoramento 24 horas por dia, 7 dias por semana, da frota de IoT, atualizações automáticas de firmware, contadores e criação de registros.

MFPConnect e o SOTI Connect da Toshiba, permitem o monitoramento 24 horas por dia, 7 dias por semana, da frota de IoT, atualizações automáticas de firmware, contadores e criação de registros. A detecção automática de emulação de ZPL II, IPL, SBPL, DPL e TPCL permite a substituição perfeita de impressoras obsoletas, simplificando a configuração.

Compatível com o padrão de etiquetagem Global Sunrise 2027

A impressora BX820T da Toshiba também está alinhada com o Sunrise 2027, a iniciativa liderada pela GS1 (organização mundial de padrões para etiquetagem de código de barras) que está fazendo a transição da cadeia de suprimentos do varejo de códigos de barras unidimensionais (1D) para bidimensionais (2D). Otimizado para códigos de barras 2D, o novo sistema da Toshiba permite que as organizações incluam muito mais informações de vendas e marketing em seus rótulos de produtos, além de permitir uma leitura mais rápida.

"A nova impressora de código de barras da Toshiba oferece aos profissionais de armazéns, centros de distribuição, horticultura e manufatura um produto versátil para produzir etiquetas maiores e mais espessas em uma ampla variedade de mídias", afirma Bill Melo, vice-presidente de Marketing e Desenvolvimento de Negócios Estratégicos da Toshiba America Business Solutions. "Com fácil integração às frotas existentes e suporte à futura iniciativa GS1 US, nossa impressora apresenta aos profissionais da indústria uma solução ideal hoje e no futuro."

A impressora de etiquetas industriais Toshiba BX820T já está disponível nos revendedores autorizados da empresa, a partir do preço sugerido pelo fabricante de US$ 4.999. Para mais informações, especificações ou para encontrar um revendedor perto de você, acesse www.business.toshiba.com.

Sobre a Toshiba America Business Solutions, Inc.

A Toshiba America Business Solutions é uma das principais inovadoras em soluções que capacitam pessoas a trabalhar de forma eficiente e eficaz em seus ambientes profissionais. Atendendo profissionais nos Estados Unidos, México e América Central e do Sul, a Toshiba oferece sistemas, serviços e assinaturas seguros e sustentáveis para imprimir, gerenciar e exibir informações com mais eficiência. A Toshiba mantém foco contínuo em seus clientes e comunidades, é comprometida com a sustentabilidade e é reconhecida como uma das 100 Empresas Mais Sustentáveis do Wall Street Journal Para saber mais, acesse business.toshiba.com. Siga a Toshiba no LinkedIn, X (Twitter) e YouTube.

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Toshiba America Business Solutions

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