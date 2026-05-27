Dataside anuncia nova COO e reforça protagonismo feminino

A Dataside anuncia uma nova fase em sua estrutura organizacional com a nomeação de Letícia Carvalho como Chief Operating Officer (COO). A executiva, que já atuava como diretora de Marketing e Comercial, passa a ampliar sua atuação e assume um papel ainda mais estratégico na condução da operação da empresa.

Com a mudança, Letícia passa a liderar aproximadamente mais de 300 colaboradores, por meio de coordenadores e lideranças intermediárias, fortalecendo a integração entre áreas e a execução das estratégias da companhia.

A nomeação também marca um avanço importante em diversidade: a Dataside passa a contar com 50% de sua liderança composta por mulheres, refletindo um movimento consistente de valorização da equidade de gênero no ambiente corporativo.

Uma trajetória construída junto à Dataside

A história de Letícia Carvalho acompanha de perto a evolução da Dataside. A executiva ingressou na empresa quando ainda contava com apenas 11 colaboradores, participando ativamente de sua expansão e consolidação como referência em dados, inteligência artificial e analytics no Brasil.

Ao longo dessa jornada, teve papel central na construção da marca e no posicionamento estratégico da companhia. Sua atuação contribuiu para transformar o marketing em uma área diretamente conectada à geração de valor, à estratégia comercial e ao fortalecimento da cultura organizacional.

Antes de sua trajetória na Dataside, Letícia atuou em empresas como a Ericsson, onde acumulou experiência em planejamento de marketing — base que contribuiu para sua visão estruturada e orientada a processos.

Liderança estratégica com foco em execução

Reconhecida por uma liderança que combina visão estratégica e gestão humanizada, Letícia se destacou pela capacidade de estruturar processos e alinhar equipes em torno de objetivos claros.

Entre seus principais desafios e conquistas estão a organização de processos internos, a gestão de metas e a implementação de estruturas como SDRs e BDRs — iniciativas que fortaleceram a geração de demanda e a eficiência comercial da empresa.

Sua atuação reforça um modelo de gestão orientado à clareza, alinhamento e consistência na execução.

Impacto social e formação de talentos

Além da atuação no crescimento do negócio, Letícia também é responsável por iniciativas de impacto social dentro da Dataside. Um dos destaques é o programa Acelera Jovem, voltado à capacitação de jovens de 16 a 24 anos para atuação no mercado de tecnologia e inteligência artificial.

Desenvolvido em parceria com o CEO Caio Amante, o programa conecta desenvolvimento social à estratégia da empresa, contribuindo para a formação de novos talentos e para o fortalecimento de uma cultura organizacional baseada em propósito.

Um novo momento para a empresa

A nomeação de Letícia como COO representa um passo relevante na evolução da Dataside, reforçando a integração entre estratégia, operação e cultura.

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A executiva passa a atuar de forma ainda mais transversal, contribuindo para sustentar o crescimento da companhia com base em processos estruturados, desenvolvimento de pessoas e visão de longo prazo.