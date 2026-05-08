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Construção civil movimenta emprego no interior paulista

Setor reúne cerca de 2,9 milhões de trabalhadores formais no país e mantém papel relevante na economia regional

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Repórter
08/05/2026 11:07

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Construção civil movimenta emprego no interior paulista
Construção civil movimenta emprego no interior paulista crédito: DINO

Junto com o Dia do Trabalho, em 1º de maio, a construção civil celebrou o protagonismo na geração de emprego e renda no interior paulista. O setor exerce impacto direto na economia local ao acionar uma cadeia produtiva ampla, que envolve desde profissionais da obra até fornecedores e o comércio do entorno.

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No Estado de São Paulo, a construção civil gerou mais de 24 mil empregos formais em 2025, elevando o número de trabalhadores para mais de 808 mil, segundo dados do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo. Em âmbito nacional, o setor reúne cerca de 2,9 milhões de profissionais com carteira assinada e responde por aproximadamente 3,7% do Produto Interno Bruto (PIB), de acordo com a Câmara Brasileira da Indústria da Construção.

Além das contratações diretas, o impacto da construção civil se estende a diferentes segmentos da economia. Cada novo empreendimento ativa uma rede de serviços que inclui corretores, engenheiros, arquitetos, pintores, eletricistas e diversos fornecedores, além de impulsionar o comércio local, que passa a atender a uma demanda ampliada.

Para o CEO da Pafil Empreendimentos, Julio Souza, esse movimento reflete o papel social do setor. “Uma obra representa mais do que um projeto em andamento. É oportunidade chegando para diferentes profissionais, renda circulando e impacto direto na vida das pessoas. A construção civil tem essa capacidade de transformar não só o espaço urbano, mas também a realidade de quem vive ao redor”, afirma.

O avanço de novos projetos no interior paulista acompanha o processo de expansão urbana e o deslocamento populacional para cidades fora dos grandes centros. Esse movimento está associado ao aumento de investimentos e à ampliação de oportunidades de trabalho na região.

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A construção civil apresenta participação relevante na geração de empregos e mantém relações com diferentes cadeias produtivas, especialmente em um contexto de crescimento moderado e de valorização dos mercados locais.



Website: https://www.pafil.com.br/

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