Novatus Global recebe um King’s Award for Enterprise

A Novatus Global Limited (“Novatus”, “Novatus Global” ou “a Empresa”), fornecedora de soluções de tecnologia regulatória e serviços de consultoria para instituições financeiras globais, foi homenageada com o Prêmio do Rei para Empresas.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260505105001/pt/

A Novatus é uma das apenas 185 organizações no país a receber o prestigiado Prêmio do Rei para Empresas em 2026. Anunciado hoje, 6 de maio, o prêmio reconhece a realização excepcional da empresa em inovação.

Fundada em 2019, a Novatus Global emprega mais de 100 pessoas em Londres, nos Estados Unidos, na Austrália e na Índia, e rapidamente se estabeleceu como um parceiro de confiança para muitos dos principais bancos, gestores de ativos e instituições financeiras do mundo. Seu principal produto, o Novatus En:ACT, é uma plataforma SaaS líder de mercado que oferece garantia completa e em tempo real em todos os regimes globais de relatórios de transações. A empresa consolidou sua posição de liderança em inovação, sustentada por uma forte adoção por parte dos clientes e por receitas que mais que duplicaram nos últimos doze meses.

“Estamos incrivelmente orgulhosos por receber o King’s Award for Enterprise em Inovação, um dos mais altos reconhecimentos do Reino Unido em excelência empresarial”, disse Matthew Ranson, cofundador e co-CEO da Novatus. “Este prémio é um testemunho do trabalho extraordinário da nossa equipa na construção da En:ACT — uma plataforma que está a redefinir a forma como as instituições financeiras globais abordam o reporte regulatório — e das nossas equipas de consultoria, que ajudam a transformar organizações. Ele reflete não apenas a força da inovação britânica, mas também a confiança que os nossos clientes depositam em nós para entregar maior precisão, transparência e confiança em todo o sistema financeiro.”

“Ganhar este prémio marca um marco significativo na nossa jornada, de uma start-up com duas pessoas para uma empresa global de tecnologia e consultoria, e estamos profundamente gratos a Sua Majestade o Rei por este reconhecimento”, continuou Andrew Hedley, cofundador e co-CEO da Novatus. “Ele reconhece o impacto que a nossa inovação está a ter — ajudando as empresas a afastarem-se de ciclos dispendiosos de falhas e a adotarem uma garantia baseada em dados em tempo real, que beneficia reguladores, instituições e a sociedade em geral. Mais importante ainda, é uma celebração das nossas pessoas, cuja experiência e ambição continuam a impulsionar o nosso crescimento e a gerar valor significativo para os nossos clientes.”

Os Prêmios do Rei para as Empresas (King’s Awards for Enterprise), anteriormente conhecidos como Prêmios da Rainha para as Empresas (The Queen’s Awards for Enterprise), foram renomeados em 2023 para refletir o compromisso de Sua Majestade, o Rei, em dar continuidade ao legado de Sua Majestade, a Rainha Isabel II, na celebração de empresas britânicas de excelência.

Em sua 60ª edição, o King’s Awards for Enterprise continua sendo a premiação empresarial mais prestigiada do Reino Unido. As organizações premiadas poderão usar o renomado emblema do King’s Awards por cinco anos, sinalizando excelência a clientes, parceiros e mercados globais. As inscrições para a edição de 2027 serão abertas em 6 de maio de 2026.

Informações adicionais estão disponíveis em: https://www.gov.uk/kings-awards-for-enterprise

Sobre a Novatus Global Limited

A Novatus Global, fundada em 2019 e sediada em Londres, é uma líder global em serviços de software e consultoria estratégica, ajudando as maiores instituições financeiras do mundo a enfrentar seus desafios regulatórios e estratégicos mais complexos. Nossa expertise abrange reporte de transações, dados & IA, risco, compliance, ESG e estratégia & operações, oferecendo soluções que impulsionam excelência operacional e conformidade regulatória comprovada. Nossa plataforma SaaS premiada, Novatus En:ACT, permite que as empresas garantam relatórios de transações precisos, completos e pontuais em todos os regimes regulatórios globais. A Novatus Global combina tecnologia de ponta com conhecimento setorial incomparável, assegurando que os clientes atendam às demandas regulatórias em evolução e mitiguem riscos de forma eficaz. Somos confiáveis para instituições globais que precisam cumprir obrigações críticas, transformar seus processos de reporte de transações, otimizar operações e alcançar crescimento sustentável em um cenário regulatório cada vez mais complexo.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260505105001/pt/

Imprensa:

Andrew Hedley

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