A The LYCRA Company reforça sua liderança em sustentabilidade e nomeia Alistair Williamson como vice-presidente de Sustentabilidade de Produtos

A The LYCRA Company nomeou Alistair Williamson, executivo de longa data, como vice-presidente de Sustentabilidade de Produtos, reafirmando seu compromisso com o desenvolvimento de soluções sustentáveis ??para vestuário e produtos de cuidados pessoais. Nessa função, ele guiará o próximo capítulo da estratégia de sustentabilidade da empresa e supervisionará todas as iniciativas voltadas para a redução do impacto ambiental em produtos, operações e plataformas de inovação.

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The LYCRA Company has appointed longtime executive Alistair Williamson as vice president of product sustainability, reaffirming its commitment to developing sustainable solutions for apparel and personal care products.

Williamson possui quatro décadas de experiência em fibras têxteis e vestuário, tendo ocupado cargos de liderança comercial, de vendas e marketing na EMEA, América do Norte e Sul da Ásia. Antes de ingressar na empresa predecessora da The LYCRA Company em 2007, Williamson trabalhou para duas fiações de nylon.

“A experiência de Alistair impulsionará nossa agenda de sustentabilidade e apoiará as necessidades em constante evolução de nossos clientes”, disse Doug Kelliher, vice-presidente executivo de Produtos. “Sua liderança garantirá que continuemos fornecendo soluções de alto desempenho com maior transparência e menor impacto ambiental.”

Nos últimos anos, a The LYCRA Company alcançou diversos marcos importantes em sustentabilidade. Entre eles, o lançamento da fibra Renewable LYCRA®com 70% de conteúdo de origem vegetal, a introdução de produtos feitos com materiais reciclados e a obtenção de certificações de terceiros para promover a transparência e a rastreabilidade em toda a cadeia de valor.

“É uma honra assumir este cargo em um momento em que nosso setor continua a se voltar para práticas mais sustentáveis ??e transparentes”, disse Williamson. “Estou comprometido em promover a sustentabilidade como uma prioridade compartilhada em toda a organização, trabalhando em estreita colaboração com as partes interessadas do setor e gerando resultados significativos e duradouros.”

Sobre a The LYCRA Company

A LYCRA Company é uma fornecedora global líder em soluções de fibras e tecnologia para as indústrias de vestuário e cuidados pessoais, comprometida em oferecer produtos sustentáveis ??feitos com ingredientes renováveis, reciclados pré e pós-consumo, que reduzem o desperdício e ajudam a pavimentar o caminho para a circularidade. Com sede em Wilmington, Delaware, Estados Unidos, a empresa detém as marcas LYCRA® , LYCRA HyFit® , LYCRA® , T400® , COOLMAX® , THERMOLITE® , ELASPAN® , SUPPLEX® and TACTEL® . A LYCRA Company agrega valor aos produtos de seus clientes, oferecendo inovações exclusivas que atendem à necessidade do consumidor por conforto e desempenho duradouro. Saiba mais em thelycracompany.com.

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Karie J. Ford

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Karie.J.Ford@lycra.com