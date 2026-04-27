Bodor Laser Lidera Vendas Globais por Sete Anos Consecutivos e Reforça sua Liderança de Marca

SHENZHEN, China, April 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- )---A Bodor Laser ficou classificada em primeiro lugar no mundo em volume de vendas de máquina de corte a laser(acima de 1.000 W) pelo sétimo ano consecutivo, de acordo com dados divulgados pelo Qianzhan Industry Research Institute (instituto de pesquisa industrial da China ) em março de 2026. Em 2025, a empresa ultrapassou novamente a marca de 10.000 unidades vendidas no ano permanecendo como a única fabricante a atingir esse marco durante sete anos consecutivos.

Marco para a Bodor Laser

O reconhecimento foi anunciado na ITES 2026, uma feira industrial realizada em Shenzhen, onde a Bodor Laser também destacou os desenvolvimentos na fabricação, inovação de produtos e expansão global.



Sete Anos como Nº 1: Liderança Global Reafirmada



No evento, a Bodor Laser informou que sua superfábrica DreamSpace entregou mais de 10.000 máquinas no ano passado, enquanto sua sede no sul da China em Shenzhen entrou em operação, fortalecendo sua estrutura de base dupla. A empresa observou que isso marca um novo ponto de partida com o seu avanço em direção a padrões mais elevados de qualidade, inovação e força da marca.



Chen Like, fundador do Qianzhan Industry Research Institute (instituto de pesquisa industrial da China), disse que a conquista é um exemplo da capacidade da Bodor Laser em toda a cadeia de inovação, incluindo fabricação, pesquisa e desenvolvimento (P&D), design industrial e operações inteligentes.



Estratégia e Inovação como Principais Impulsionadores



A liderança da Bodor Laser é apoiada por uma estratégia focada e investimento de longo prazo em tecnologia. Nos últimos cinco anos, a empresa investiu milhões de dólares em P&D, desenvolveu capacidades internas nos principais componentes nos principais componentes e desenvolveu um portfólio substancial de patentes. Seus produtos receberam vários prêmios internacionais de design, incluindo Red Dot e iF Design Awards.



Portfólio de Produtos e Fabricação Inteligente



Em 2025, a Bodor Laser expandiu seu portfólio de sistemas de alta velocidade e alta precisão, e linhas de produção inteligentes. Suas soluções aumentaram a eficiência e a precisão de aplicações como peças automotivas e processamento de chapas metálicas, enquanto os sistemas integrados de automação permitem a produção contínua.



Expansão e Operações Globais



A Bodor Laser continua a fortalecer sua presença global com bases de fabricação na China e na Tailândia, e mais de 10 subsidiárias e centros de serviços no exterior. A empresa tem operações em mais de 180 países e regiões, com mais de 3.500 funcionários em todo o mundo.



“Ser número 1 durante sete anos consecutivos não é a chegada final, e sim um novo ponto de partida”, disse Zhan Zhihao, Vice-Presidente Sênior da Bodor Laser. “Continuaremos a impulsionar a inovação e a apoiar a fabricação global.

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Foto deste comunicado disponível em https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/914d0715-229f-408c-bd1b-fc6347965594

Contato: www.bodor.com Jack Thompson info@bodor.com

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9707547)