Especialista comenta o uso das offshores por milionários

Sociedades offshore são empresas registradas em países com leis fiscais mais vantajosas e que, muitas vezes, oferecem sigilo bancário e empresarial. Apesar de serem frequentemente associadas a interpretações equivocadas, a criação de empresas offshore tem diversos benefícios legítimos e éticos, especialmente para indivíduos milionários.

Esses benefícios fiscais, segundo um relatório do Tax Justice Network, podem chegar a US$ 500 bilhões por ano (cerca de R$2,8 trilhões), afetando principalmente os países em desenvolvimento, que têm menos recursos para combater a “guerra” fiscal para atrair capitais milionários.

A criação de empresas offshore permite a diversificação de investimentos, minimizando riscos associados a crises políticas, instabilidade econômica e mudanças na legislação fiscal de um país. Dessa forma, o investidor pode garantir a proteção de seu patrimônio financeiro, evitando perdas significativas.

Além dos indivíduos milionários, muitas empresas usam empresas offshore para reduzir a carga tributária em seus países de origem. Como exemplo, Google, Amazon e Starbucks são sociedades internacionalmente conhecidas que se utilizam das sociedades offshore para reduzirem sua carga fiscal total e estruturarem o seu planejamento societário.

Rafael Bastos, sócio-fundador da MAM, primeiro multi family office no nordeste brasileiro e planejador financeiro especializado em investidores milionários, cita que “aproximadamente 8% da riqueza mundial, ou cerca de R$ 40 trilhões, está investida por meio de sociedades offshore espalhadas pelo mundo”.

Nos últimos anos, houve aumento no número de milionários com investimentos em paraísos fiscais, como as empresas offshore.

A criação de empresas offshore é uma forma legítima de reduzir a carga tributária em países com impostos elevados e burocracia excessiva, como o Brasil. Isso ocorre porque muitos países que oferecem benefícios fiscais para empresas offshore têm impostos mais baixos e procedimentos mais simples para a criação e manutenção de empresas.

“Em alguns casos, a criação de empresas offshore também pode ser uma estratégia para proteger a privacidade e a segurança pessoal de indivíduos que sofrem com ameaças ou perseguições políticas ou criminais em seus países de origem”, afirma Rafael Bastos, CEO da MAM Trust & Equity.

A criação de empresas offshore pode ajudar a proteger o patrimônio financeiro dos investidores contra crises políticas, instabilidade econômica e mudanças na legislação fiscal.

Além disso, a criação de empresas offshore pode ser uma forma de diversificar e expandir os negócios de indivíduos e empresas, permitindo acesso a novos mercados e oportunidades de negócios.

“Muitos milionários usam empresas offshore com fins sucessórios, objetivando evitar disputas familiares e até proteger seus bens de herdeiros indesejados. Famílias ricas costumam criar empresas offshore para gerir seus negócios e patrimônio, evitando conflitos internos e otimizando a governança patrimonial”, destaca Bastos.

Vale ressaltar que a criação de empresas offshore não é uma prática exclusiva de milionários e grandes empresas. Pequenos investidores também podem se beneficiar dessa estratégia de diversificação de investimentos e redução de impostos, permitindo que seus recursos financeiros rendam mais e sejam melhor protegidos.

No entanto, é importante lembrar que a criação de empresas offshore deve ser feita de forma transparente e legal. Muitos casos de evasão fiscal e lavagem de dinheiro são associados à criação de empresas offshore de forma ilícita e desonesta, o que prejudica a economia global e a sociedade como um todo.

Por evasão fiscal, entendem-se as práticas ilegais para evitar tributação. Evasão fiscal nada tem a ver com a elisão fiscal, expressão que representa as práticas lícitas para a redução da carga tributária total.

Vale destacar que é importante que a criação de empresas offshore seja feita com o auxílio de profissionais especializados em planejamento financeiro e fiscal, a fim de garantir que todos os aspectos legais e tributários sejam considerados e cumpridos. O site da Planejar elenca os planejadores financeiros autorizados pelo órgão a exercer a atividade de planejamento fiscal e societário.

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Em suma, a criação de empresas offshore pode ser uma estratégia legítima e ética para milionários e investidores que buscam proteger e expandir seu patrimônio financeiro. No entanto, é fundamental que essa prática seja realizada com transparência e respeito à legislação de cada país envolvido.