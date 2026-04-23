A ExaGrid foi nomeada como finalista do Storage Awards 2026

ExaGrid®, a maior fornecedora independente de armazenamento de backup do mundo, que oferece armazenamento de backup em camadas com a segurança mais abrangente e bloqueio de tempo de retenção com inteligência artificial para recuperação de ransomware, anunciou hoje que foi indicada em 16 categorias para a 23ª edição anual do Storage Awards.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260422990941/pt/

A ExaGrid foi finalista nas seguintes categorias:

Inovadora em Armazenamento do Ano

Empresa de Armazenamento Imutável do Ano

Campeã do Setor de Armazenamento – Comercial

Campeã do Setor de Armazenamento – Marketing

Prêmio de Excelência em Canais

Inovadora em Armazenamento de Dados com IA do Ano

Empresa de Armazenamento com Resiliência Cibernética do Ano

Produto Anti-Ransomware do Ano

Empresa de Proteção de Dados do Ano

Fornecedora de Hardware de Backup Empresarial do Ano

Fornecedora de Armazenamento de Objetos do Ano

Empresa de Otimização de Armazenamento do Ano

Fornecedora de Armazenamento de Capacidade do Ano

Programa de Parceiros de Canal do Ano

Produto de Armazenamento do Ano

Empresa de Armazenamento do Ano

A votação para determinar o vencedor em cada categoria já está em andamento e se encerra em 4 de junho de 2026. Os vencedores dos prêmios deste ano serão anunciados na cerimônia de premiação “The Stories XXIII”, que será realizada em Londres, dia 18 de junho de 2026.

“É uma honra sermos indicados em tantas categorias que destacam nossa posição única como o maior fornecedor independente de armazenamento de backup do setor, com um produto que ‘simplesmente funciona’ e uma equipe que valoriza parcerias com canais de distribuição”, disse Bill Andrews, presidente e CEO da ExaGrid. “Esperamos que nossos parceiros e clientes reservem um momento para votar na 23ª edição anual do Storage Awards e aguardamos ansiosamente a cerimônia de premiação em junho.”

Sobre a ExaGrid

A ExaGrid oferece armazenamento de backup em camadas com uma zona de base exclusiva de cache em disco, repositório de retenção a longo prazo, arquitetura escalável e recursos de segurança abrangentes, incluindo o Retention Time-Lock com IA para recuperação de ataques de ransomware. A zona de base da ExaGrid proporciona backups e restaurações mais rápidos, além de recuperação instantânea de VMs. A camada de repositório oferece o menor custo para retenção a longo prazo. A arquitetura escalável da ExaGrid inclui dispositivos completos e garante uma janela de backup de duração fixa à medida que crescem os dados, eliminando atualizações dispendiosas e obsolescência programada. A ExaGrid oferece o único enfoque de armazenamento de backup em duas camadas com uma camada isolada da rede (isolamento de ar em camadas), exclusões com atraso e objetos imutáveis ??para recuperação de ataques de ransomware.

A ExaGrid tem engenheiros de sistemas físicos de vendas e pré-vendas nos seguintes países: Argentina, Austrália, Benelux (Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo), Brasil, Canadá, Chile, CEI (Comunidade dos Estados Independentes), Colômbia, República Tcheca, França, Alemanha, Hong Kong, Índia, Israel, Itália, Japão, México, países nórdicos, Polônia, Portugal, Qatar, Arábia Saudita, Singapura, África do Sul, Coreia do Sul, Espanha, Turquia, Emirados Árabes Unidos, Reino Unido, Estados Unidos e outras regiões.

Acesse nosso site em exagrid.com ou se conecte conosco no LinkedIn. Veja o que nossos clientes têm a dizer sobre suas próprias experiências com a ExaGrid e saiba por que agora gastam significativamente menos tempo em armazenamento de backup em nossas histórias de sucesso de clientes. A ExaGrid sente orgulho de nossa pontuação NPS +81!

A ExaGrid é uma marca registrada da ExaGrid Systems, Inc. Todas as outras marcas comerciais são propriedade de seus respectivos titulares.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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Contato para a Imprensa:

Mary Domenichelli

ExaGrid

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