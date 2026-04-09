Instituto Adapta forma especialistas em treino feminino

O mercado fitness brasileiro atravessa um dos seus momentos de maior crescimento, e as mulheres estão no centro dessa transformação. Segundo o estudo Women and Sports, publicado pelo IBOPE Repucom em março de 2025, as mulheres representaram 60% dos aproximadamente 21 milhões de novos praticantes de atividades físicas incorporados ao mercado brasileiro desde 2020. O mesmo levantamento aponta que elas já superam os homens na prática de oito das 15 atividades físicas mais populares no país — com pilates e yoga sendo realizados por um número quatro vezes maior de mulheres do que de homens.

Diante desse cenário, o Instituto Adapta lança a pós-graduação em Treinamento Feminino: Emagrecimento, Saúde, Estética — da Menarca à Menopausa. A formação, com 360 horas e reconhecimento do Ministério da Educação (MEC), representa uma resposta direta à demanda crescente por profissionais de Educação Física capacitados a atender o público feminino com rigor científico, em todas as fases da vida.

A oportunidade financeira para o profissional de Educação Física

Especializar-se em treino feminino não é apenas uma escolha técnica — é uma decisão estratégica de carreira e geração de renda. O mercado de personal trainers no Brasil cresceu 32,78% entre 2022 e 2023, e a procura por treinos personalizados aumentou 119% no mesmo período, segundo levantamento da Tecnofit. Em um setor com esse ritmo de expansão, o profissional com especialização em treinamento feminino ocupa um nicho de alta demanda e baixa concorrência qualificada.

O Panorama Setorial Fitness Brasil 2024 revela que as mulheres ainda representam apenas 38% dos praticantes registrados em academias, apesar de liderarem o crescimento de novos praticantes. Esse dado expõe uma lacuna de mercado expressiva: há uma demanda feminina reprimida por serviços de atividade física que realmente compreendam as especificidades do corpo da mulher. O profissional de Educação Física com pós-graduação em treinamento feminino está posicionado para capturar exatamente essa fatia do mercado — com potencial de atendimento personalizado, precificação premium e fidelização de longo prazo.

A Fitness Brasil Expo 2026, maior evento de fitness da América Latina, reforça essa leitura ao incluir em sua programação técnica o curso “A nova era do treinamento para mulheres”, reconhecendo o segmento como uma das áreas com maior potencial de crescimento para o profissional de Educação Física, conforme análise da entidade.

A lacuna técnica que o mercado ainda não preencheu

A proposta da formação da pós-graduação do Instituto Adapta é tratar com profundidade as especificidades fisiológicas e hormonais do corpo feminino. Variações do ciclo menstrual, gestação, pós-parto, incontinência urinária, climatério e menopausa são condições rotineiras nas academias — e que exigem uma abordagem técnica completamente diferente da prescrição genérica de exercícios. O profissional que domina esse conhecimento não apenas estará pronto para oferecer um serviço melhor diante de um mercado, como demonstrado nas referências anteriormente, com alta demanda por esse tipo de profissional.

Segundo Carla Montenegro, doutora em Ciências da Saúde pelo Hospital Israelita Albert Einstein e diretora do Instituto Adapta Saúde, “o crescimento do público feminino nas academias é acelerado, mas a formação especializada para atendê-lo ainda é escassa no Brasil”. É esse vazio que a pós-graduação do Instituto Adapta foi estruturada para preencher.

O que a pós-graduação do Instituto Adapta oferece

A pós-graduação em Treinamento Feminino do Instituto Adapta está organizada em cinco módulos que cobrem integralmente o universo da saúde e do exercício físico feminino. O primeiro módulo aborda as bases de anatomia, fisiologia e biomecânica aplicadas ao corpo da mulher. O segundo trata da avaliação física e nutricional como fundamento da prescrição individualizada. O terceiro aprofunda a prescrição do treinamento físico para mulheres, com metodologias de força, trabalho metabólico, HIIT, treinamento funcional e flexibilidade. O quarto módulo contempla condições específicas como gestação, pós-parto, climatério, incontinência urinária e transtornos alimentares — temas que chegam às academias todos os dias e que a maioria dos profissionais não está preparada para manejar. O quinto módulo é dedicado à metodologia científica, preparando o aluno para interpretar evidências, produzir conhecimento e construir autoridade técnica na área.

A formação é voltada para profissionais de Educação Física, Fisioterapia, Medicina, Enfermagem e áreas correlatas, e pode ser iniciada durante a graduação, desde que o certificado de conclusão seja apresentado até o fim do curso.

Corpo docente e credenciamento MEC

O programa conta com professores especialistas, como a professora doutora Bianca Ramalho, que é doutora em Medicina pela UNIFESP e pós-doutora em Atividade Física, Me. Ruy Calheiros é mestre em Ciências do Movimento Humano. Gizele Monteiro é médica e bacharel em Educação Física. A Dra. Carla Montenegro possui doutorado em Ciências da Saúde pelo Hospital Israelita Albert Einstein e dirige o Instituto Adapta Saúde.

A certificação é emitida em parceria com a Faculdade Focus, instituição com Conceito Institucional nota 4 pelo MEC e mais de 40 mil alunos em cursos de graduação e pós-graduação no Brasil. O Instituto Adapta integra o Grupo Faculdade Focus de Educação, ecossistema com mais de uma década de atuação e reconhecimento nacional em formação profissional.

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O curso é 100% online, com acesso por 12 meses, disponível em qualquer dispositivo, e conta com garantia incondicional de sete dias.



Para mais informações sobre grade curricular e inscrições, basta acessar o site oficial do Instituto Adapta: www.institutoadapta.com.