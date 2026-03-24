Hyperice é nomeada para a lista anual das Empresas Mais Inovadoras do Mundo de 2026 da Fast Company

A Hyperice, uma marca de bem-estar de alto desempenho, foi incluída na prestigiosa lista da Fast Companydas Empresas Mais Inovadoras do Mundo de 2026. A lista deste ano destaca empresas que estão moldando a indústria e a cultura por meio de suas inovações. Além das 50 Empresas Mais Inovadoras do Mundo, a Fast Company reconhece 720 homenageadas em 59 setores e regiões.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260324774237/pt/

The past 12 months have marked one of the most prolific periods of product innovation in Hyperice's history, spanning every major technology category in the company's portfolio.

“Ser incluída na lista da Fast Company’ pela segunda vez é um motivo de orgulho para a nossa equipe e um reflexo da velocidade com que conseguimos inovar”, afirmou Jim Huether, CEO da Hyperice. “O Hyperboot com a Nike, o Hyperice X 2, o Normatec Elite Hips e a nova linha Hypervolt 3 representam o conjunto mais ambicioso de novas tecnologias na nossa história. Temos orgulho do trabalho realizado e estamos ainda mais motivados com o que está por vir.”

Os últimos 12 meses marcaram um dos períodos mais prolíficos de inovação de produtos na história da Hyperice, abrangendo todas as principais categorias de tecnologia do portfólio da empresa. Em parceria com a Nike, a Hyperice apresentou o Hyperboot, um dispositivo de recuperação vestível inédito, desenvolvido com base no feedback dos atletas olímpicos de verão de Paris 2024. A colaboração uniu a experiência da Nike em calçados e a tecnologia de recuperação da Hyperice para criar um dispositivo totalmente integrado, projetado para acelerar a recuperação da parte inferior do corpo, estabelecendo um novo padrão para o bem-estar vestível.

Aproveitando o sucesso do Hyperboot, a Hyperice lançou o Hyperice X 2 Knee e o Hyperice X 2 Shoulder em agosto de 2025, representando o salto tecnológico mais significativo na linha de terapia de contraste da empresa até o momento. Os dispositivos Hyperice X 2 introduziram um sistema de compressão multinível integrado que direciona calor e frio mais profundamente nos tecidos, uma faixa de temperatura expandida de 4°C a 49°C e um novo visor multifuncional para portabilidade sem fio. Em outubro de 2025, a Hyperice apresentou o Normatec Elite Hips, o primeiro dispositivo de massagem por compressão de ar dinâmica totalmente portátil e independente, projetado especificamente para os quadris, banda iliotibial e região lombar, eliminando a necessidade de unidades de controle separadas.

Mais recentemente, em março de 2026, a Hyperice lançou a linha de produtos Hypervolt 3 totalmente redesenhada, incluindo o Hypervolt Go 3, o Hypervolt 3 e o Hypervolt 3 Pro. A nova linha oferece uma experiência mais silenciosa e intuitiva, com mais potência, maior duração de bateria e cabeçotes maiores para um alívio mais profundo. Todos os três dispositivos são elegíveis para FSA/HSA, tornando a terapia percussiva de nível profissional mais acessível do que nunca.

A lista das Empresas Mais Inovadoras do Mundo é a principal franquia da Fast Company’ e um dos seus projetos editoriais mais aguardados do ano. Para selecionar os homenageados, os editores e redatores da Fast Company’ analisam empresas que impulsionam o progresso ao redor do mundo e em diversos setores, avaliando milhares de inscrições em um processo competitivo. O resultado é um guia global da inovação atual, que vai de startups em estágio inicial a algumas das empresas mais valiosas do mundo.

“Nossa lista das Empresas Mais Inovadoras tem como objetivo destacar organizações que não apenas se adaptam às mudanças — elas as impulsionam”, afirmou Brendan Vaughan, editor-chefe da Fast Company. “As empresas que homenageamos este ano estão redefinindo o que significa liderança em 2026, combinando ideias ousadas com impacto mensurável e transformando inovação de ponta em valor no mundo real. Elas estão ditando o ritmo de seus setores e oferecendo um modelo do que a inovação sustentada pode alcançar.”

A lista completa das empresas homenageadas como as Mais Inovadoras pela Fast Company’ já pode ser encontrada em fastcompany.com. Ela também estará disponível nas bancas de jornal a partir de 31 de março de 2026.

A Fast Company realizará a Conferência e Gala das Empresas Mais Inovadoras para as empresas homenageadas no dia 19 de maio, em Nova York. O evento contará com um dia de conteúdo inspirador, seguido por uma gala criativa black-tie, incluindo networking, jantar com lugares marcados e apresentação dos homenageados.

Sobre a Hyperice

A Hyperice é uma empresa orientada para a tecnologia com uma missão grandiosa: ajudar todas as pessoas do mundo a se movimentarem e viverem melhor. Há mais de uma década, a Hyperice lidera um movimento global na intersecção entre recuperação e bem-estar, especializando-se em percussão (linha Hypervolt), compressão dinâmica de ar (linha Normatec), vibração (linhas Vyper e Hypersphere), tecnologia térmica (linha Venom), terapia de contraste (Hyperice X) e a colaboração Hyperboot com a Nike. Agora, como uma marca holística de bem-estar de alto desempenho, a Hyperice foi concebida para todos – dos atletas de elite, ligas e equipes aos consumidores em todas as partes do mundo que buscam revelar a melhor versão de si mesmos para ajudá-los a fazer o que amam, ainda mais. Reconhecida como uma das Empresas Mais Inovadoras pela Fast Company’ e vencedora do prêmio TIME Best Inventions, a Hyperice aplicou sua tecnologia e know-how em setores como fitness, hotelaria, saúde, massagem, fisioterapia, desempenho esportivo e bem-estar no local de trabalho em escala global. Para informações adicionais, acesse hyperice.com.

Sobre a Fast Company

A Fast Company é a única marca de mídia totalmente dedicadaàimportante interseção entre negócios, inovação e design, envolvendo os líderes, empresas e pensadores mais influentes no futuro dos negócios. Com sede em Nova York, a Fast Company é publicada pela Mansueto Ventures LLC, juntamente com a publicação de negócios parceira Inc. Para informações adicionais, acesse fastcompany.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260324774237/pt/

Jack Taylor – Relações Públicas

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