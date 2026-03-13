EUA atraem especialistas brasileiros em marketing digital

O crescimento do mercado de suplementos alimentares nos Estados Unidos tem ampliado o interesse de profissionais brasileiros que atuam no marketing digital. O setor, impulsionado pela demanda por saúde e bem-estar, consolidou-se como um dos ambientes mais dinâmicos do comércio eletrônico global.

Dados do Council for Responsible Nutrition (CRN) indicam que a indústria de suplementos alimentares movimentou cerca de US$ 159 bilhões em impacto econômico em 2023, consolidando os Estados Unidos como um dos principais polos globais do setor.

O crescimento da categoria acompanha também a expansão da publicidade digital. De acordo com o relatório Internet Ad Revenue Report, produzido pelo IAB em parceria com a PwC, a receita de publicidade digital nos Estados Unidos alcançou US$ 258,6 bilhões em 2024, refletindo um ambiente altamente competitivo para aquisição e conversão de clientes online.

Nesse cenário, especialistas em marketing digital observam que a atuação nesse mercado exige estratégias mais estruturadas.

Para o especialista em estratégias de aquisição digital André Ribeiro, a adaptação técnica é um dos principais desafios para profissionais que buscam atuar em operações voltadas ao público americano.

“Profissionais que atuam entre mercados distintos acabam levando novas abordagens de aquisição e conversão, enquanto também absorvem práticas de escala, governança e padronização. Porém, é importante ressaltar que o mercado americano é extremamente sofisticado, o que exige uma adaptação técnica dos profissionais. Essa adaptação, e consequentemente essa troca, contribui para fortalecer as operações digitais em ambos os países”, afirma.

No setor de saúde e bem-estar, a comunicação comercial também está sujeita a diretrizes específicas. A Food and Drug Administration (FDA) estabelece parâmetros regulatórios para suplementos alimentares, enquanto a Federal Trade Commission (FTC) mantém orientações para publicidade de produtos de saúde, exigindo que alegações de marketing sejam respaldadas por evidências adequadas.

Segundo Ribeiro, essa combinação entre grande escala de mercado e ambiente regulatório estruturado exige maior organização estratégica nas operações digitais.

“O mercado americano oferece enorme potencial de crescimento, mas também exige previsibilidade e controle de dados. Estratégias que funcionam em um país nem sempre podem ser replicadas diretamente em outro sem ajustes técnicos e regulatórios”, explica.

O tema tem sido discutido em encontros internacionais do setor. Ribeiro foi convidado recentemente para participar de um evento exclusivo promovido pela plataforma global Digistore24, voltado à análise do crescimento do mercado de nutracêuticos e das oportunidades de expansão digital nos Estados Unidos.

Para o especialista, a tendência é que a presença de profissionais brasileiros no marketing digital internacional continue aumentando à medida que empresas buscam estruturas mais organizadas de aquisição e conversão.

“A internacionalização exige uma visão sistêmica do marketing digital. Não basta gerar tráfego; é necessário estruturar processos que integrem mídia, dados e estratégia de conversão com consistência”, ressalta.

Com a expansão do mercado de saúde e bem-estar e o crescimento contínuo da publicidade digital, analistas indicam que a competição por aquisição de clientes tende a se intensificar nos próximos anos. Para Ribeiro, profissionais que conseguem integrar estratégia, dados e adaptação regulatória terão maior capacidade de atuar em operações internacionais.



Sobre André Ribeiro

Formado em Gestão e Tecnologia de Sistemas Produtivos, André Ribeiro atua no mercado digital desde 2012, com foco em marketing de performance, estratégias de aquisição digital e estruturação de funis de vendas. Ao longo da trajetória, desenvolveu projetos voltados à construção de operações digitais escaláveis em segmentos como e-commerce, infoprodutos e nutracêuticos.

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Ribeiro é associado à BP Negócios Digitais, empresa que atua no desenvolvimento de estratégias de aquisição e conversão no mercado digital. Também participa de eventos do setor e já foi convidado para entrevistas em podcasts especializados, como o Kiwicast.