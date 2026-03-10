40ª Lista Anual dos Bilionários do Mundo da Forbes

A Forbes divulga a 40ª edição anual da lista World’s Billionaires, o ranking definitivo das pessoas mais ricas do planeta. A riqueza atingiu níveis sem precedentes no último ano, com fortunas crescendo em um ritmo recorde. A lista deste ano reúne 3.428 bilionários, o maior número desde sua criação, em 1987. Juntos, os mais ricos do mundo somam um patrimônio recorde de US$ 20,1 trilhões, acima dos US$ 16,1 trilhões registrados em 2025.

Elon Musk lidera a lista de bilionários pelo segundo ano consecutivo e é a pessoa mais rica já registrada, com uma fortuna estimada em US$ 839 bilhões. Seu patrimônio líquido disparou em meio trilhão de dólares em relação ao ano passado, graçasàvalorização da Tesla e da SpaceX, que pretende abrir capital em 2026. Musk é a primeira pessoa já registrada a alcançar a marca de US$ 800 bilhões, enquanto avança rumo a se tornar o primeiro trilionário do mundo.

“É o ano dos bilionários”, afirmou Chase Peterson-Withorn, editor sênior de riqueza da Forbes. “O planeta ganhou mais de um novo bilionário por dia nos últimos doze meses,àmedida que o boom do mercado de ações impulsionado pela IA elevou as fortunas a níveis antes inimagináveis.“

Larry Page, cofundador do Google, aparece logo atrás de Musk, na 2ª posição, com uma fortuna estimada em US$ 257 bilhões, seguido por seu cofundador Sergey Brin na 3ª posição (US$ 237 bilhões). Jeff Bezos ocupa o 4º lugar (US$ 224 bilhões) e Mark Zuckerberg completa o top 5 (US$ 222 bilhões).

A fortuna do Donald Trump aumentou 27%, alcançando um valor estimado de US$ 6,5 bilhões, em grande parte graças a negócios com criptomoedas eàanulação de sua penalidade por fraude em Nova York. Ele ocupa a 645ª posição no ranking mundial.

O ranking de 2026 inclui 390 novos integrantes, entre eles Dr. Dre; Beyoncé Knowles-Carter; e a lenda do tênis Roger Federer.

Os Estados Unidos têm mais bilionários do que qualquer outro país, contando agora com um recorde de 989.

Para ver a lista completa, acesse: www.forbes.com/billionaires .

