Estágio pode ser porta de entrada para o mercado de trabalho

O Brasil tem atualmente 9,98 milhões de estudantes matriculados no ensino superior, entre universidades, centros universitários e faculdades. Os dados são do Mapa do Ensino Superior 2025 e refletem um cenário de alta competitividade entre jovens que buscam as primeiras oportunidades profissionais.

Nesse contexto, o estágio se consolida como uma das principais portas de entrada para o mercado de trabalho, permitindo que estudantes desenvolvam experiência prática ainda durante a graduação e ampliem as possibilidades de contratação após a conclusão do curso.

Para o vice-presidente de Pessoas do Grupo Amil, Ricardo Burgos, programas de estágio são importantes tanto para o desenvolvimento de jovens profissionais quanto para a formação de talentos dentro das empresas.

“O estágio permite que estudantes tenham contato com desafios reais das áreas de atuação, participem de projetos e desenvolvam habilidades técnicas e comportamentais. Esse período também é uma oportunidade para que as empresas identifiquem profissionais com potencial de crescimento”, afirma.

Experiência prática e aprendizado

A vivência no ambiente corporativo pode acelerar o aprendizado e contribuir para a construção da trajetória profissional. Bianca Queiroz iniciou sua jornada no Grupo Amil como estagiária em 2022 e foi efetivada dois anos depois. Atualmente, atua na área de treinamento e desenvolvimento da companhia.

Segundo ela, a curiosidade e a proatividade são características importantes para quem está começando a carreira.

“Buscar entender mais sobre o negócio, conversar com profissionais de diferentes áreas e demonstrar interesse em aprender são atitudes que ajudam no desenvolvimento profissional desde o início”, afirma.

Isabella Araújo também participou do programa de estágio e, após concluir a graduação, foi efetivada na empresa por meio de um processo seletivo interno.

“O estágio é um período de aprendizado. Fazer perguntas, se desafiar e aproveitar cada oportunidade para adquirir conhecimento contribui para o crescimento profissional”, diz.

Giovanna Santana, que também integrou o programa, destaca a importância de assumir protagonismo na própria trajetória.

“Ter iniciativa, curiosidade e abertura para novos desafios ajuda a construir experiência e confiança ao longo da carreira”, explica.

Com 12 anos de trajetória no Grupo Amil, Raissa Carvalho iniciou sua carreira como estagiária e hoje ocupa o cargo de coordenadora de negócios. Para ela, colaboração e preparação são fatores fundamentais para aproveitar oportunidades.

“Nem sempre as oportunidades surgem no momento mais confortável, mas é importante estar preparado para assumir novos desafios”, afirma.

O que as empresas buscam

Além da formação acadêmica, empresas têm valorizado cada vez mais competências comportamentais, como proatividade, comunicação, colaboração e capacidade de aprendizado contínuo.

Segundo a coordenadora de Aquisição de Talentos do Grupo Amil, Rosângela Guedes, o autoconhecimento é um dos primeiros passos para quem busca uma oportunidade de estágio.

“Entender seus interesses e habilidades ajuda o estudante a direcionar melhor suas candidaturas e a demonstrar mais segurança durante os processos seletivos”, explica.

Para estudantes que ainda não possuem experiência profissional, atividades acadêmicas e extracurriculares podem contribuir para a construção de um currículo mais consistente. Projetos universitários, participação em eventos, cursos complementares e trabalhos voluntários são exemplos de experiências valorizadas.

O analista de Aquisição de Talentos Anderson Fróes ressalta também a importância da preparação para entrevistas.

“Pesquisar sobre a empresa, manter uma comunicação clara e demonstrar interesse pelo aprendizado são atitudes que transmitem comprometimento durante o processo seletivo”, afirma.

Fróes destaca que, mesmo quando o resultado de uma seleção não é positivo, o processo pode gerar aprendizado e contribuir para o desenvolvimento profissional.

Sobre o Grupo Amil

O Grupo Amil atua no setor de saúde suplementar desde 1978, oferecendo planos médicos e odontológicos por meio da marca Amil. A companhia também mantém a Rede Total Care, sistema integrado formado por 19 hospitais e mais de 80 unidades ambulatoriais.

