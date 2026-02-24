Galpões lonados podem otimizar projetos no Porto de Itaguaí

O Porto Sudeste, terminal portuário privado situado em Itaguaí, no Rio de Janeiro, na Baía de Sepetiba, iniciou o ano com resultados expressivos e espera para o futuro novos ciclos de investimentos para ampliar suas operações logísticas, em especial aquelas com granéis líquidos (petróleo e derivados).

Segundo o próprio site do empreendimento, o terminal encerrou o ano de 2025 com cerca de 28 milhões de toneladas de minério de ferro embarcadas, matéria prima essencial para indústrias da construção civil, de veículos, de eletrodomésticos, de equipamentos e de bens intermediários. Somente em agosto, mês em que completou 10 anos de operação, o porto registrou 3,3 milhões de toneladas de minério embarcado, o maior volume mensal já registrado pelo terminal.

Ainda segundo o site oficial, a presença do Porto Sudeste de Itaguaí tem gerado um impacto positivo no mercado de trabalho local. Mais de 1.700 postos de trabalho, diretos e indiretos, foram criados, sendo 70% para profissionais moradores da região.

Neste contexto, também é esperado que a demanda por galpões lonados aumente em Itaguaí e nas zonas industriais do Rio de Janeiro, tendo em vista que são produzidos para atender ao mercado de coberturas flexíveis e temporárias nos segmentos industriais, logísticos e portuários.

Para Guilherme Tomaz, diretor executivo e sócio-fundador da GM Tendas Galpões, empresa especializada na fabricação, venda e locação de galpões lonados, o crescimento do terminal deve fomentar o desenvolvimento econômico na região, aumentar o número de terminais, ampliar as vagas de trabalho e atrair novos e importantes investimentos para o setor. O executivo avalia que o mercado logístico do Porto Sudeste de Itaguaí é um importante consumidor de galpões lonados, e um crescimento neste complexo deve contribuir de forma significativa para a expansão de seus produtos.

O sócio-fundador complementa que a GM Tendas Galpões está investindo na abertura de uma filial no Rio de Janeiro (RJ) para atender com mais capacidade e agilidade às demandas de aquisições e locações de galpões lonados na região.

“Dado o crescimento de novos terminais e de cargas para armazenagens, estamos prevendo impactos importantes na procura por aquisições e locações de galpões lonados, com soluções cada vez mais personalizadas para atender aos mais diferentes tipos de demandas e de clientes”, destaca Tomaz.

Versatilidade para acompanhar a demanda

O sócio-fundador da GM Tendas Galpões explica que adquirir ou alugar galpões lonados pode trazer benefícios associados à otimização de custos, à economia de tempo e ao aumento de eficiência operacional para os clientes, diferente das opções mais tradicionais do mercado imobiliário para armazenamento.

“Os custos de comprar ou alugar os galpões de lona são consideravelmente menores, pois são construídos ou contratados sob medida, podem ser deslocados para outros terminais, permitem ser ampliados ou reduzidos rapidamente, não necessitam de fundações e são isentos de burocracias padrões. No que se refere a tempo, a montagem de um galpão lonado é rápida, sendo possível cobrir 5 mil metros quadrados em até dez dias”, ressalta Tomaz.

Os galpões lonados GM Log, produzidos pela GM Tendas Galpões, são construídos para atender a demandas personalizadas de acordo com cada tipo de armazenagem, tamanho, tempo, localização e orçamento disponível. Além da flexibilidade, a tecnologia dos galpões de lona possibilita às empresas aumentarem sob medida grandes áreas cobertas e espaços logísticos de seus armazéns, o que pode garantir uma vantagem competitiva.

Dinamicidade do mercado

O mercado de galpões de lona está bastante dinâmico nos últimos anos e vem acompanhando o desempenho logístico e industrial do país, com perspectivas de se tornar ainda mais aquecido conforme as perspectivas futuras, pondera Tomaz.

“O mercado de galpões de lona possui uma relação direta com a dinâmica econômica do país, em especial ao desempenho industrial e logístico. Contudo, a base de clientes é bastante diversa e de setores muito pulverizados, sendo fundamental para o mercado de galpões flexíveis de lona que os fatores macroeconômicos estejam favoráveis ao crescimento do país”, informa o executivo.

A GM Tendas Galpões vem investindo no desenvolvimento de novos produtos, na qualificação constante de seus colaboradores, na segurança das operações e na disponibilidade de galpões lonados em estoque. A empresa atua para realizar entregas mais rápido, com mais qualidade e com foco em atender não somente às demandas de terminais portuários no Brasil, mas também outras que deverão surgir nos próximos anos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Para mais informações, basta acessar: https://www.gmtendas.com.br